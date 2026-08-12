Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη-Ρούμπιο: Στο επίκεντρο στρατηγικός διάλογος, Μέση Ανατολή, Ιράν και Ουκρανία

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Κατά τη συνομιλία υπογραμμίστηκαν, το διαχρονικό βάθος των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ και ο ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης διμερή και περιφερειακά ζητήματα, με έμφαση στον επικείμενο 6ο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, καθώς και στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία.