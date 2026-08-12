Τραμπ: Επιβεβαίωσε ότι τον φυγάδευσαν κρυφά με άλλο αεροσκάφος λόγω πιθανής ιρανικής απειλής – «Κάνω ό,τι μου λένε»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι άλλαξε κρυφά αεροσκάφος κατά την αναχώρησή του από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία τον περασμένο μήνα, εξαιτίας πιθανής απειλής εναντίον της ζωής του.

Η επιχείρηση που οργανώθηκε για την προστασία του Αμερικανού προέδρου θύμιζε κινηματογραφικό σενάριο: ο Τραμπ εμφανίστηκε μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες να επιβιβάζεται στο Air Force One, όμως στη συνέχεια βγήκε κρυφά από το αεροσκάφος, επιβιβάστηκε σε φορτηγό τροφοδοσίας και μεταφέρθηκε σε διαφορετικό στρατιωτικό αεροπλάνο.

Δημοσιογράφοι και ορισμένα στελέχη του Λευκού Οίκου που παρέμειναν στο Air Force One δεν γνώριζαν ότι ο πρόεδρος δεν βρισκόταν πλέον μαζί τους.

«Ακολουθώ τις οδηγίες της Μυστικής Υπηρεσίας και του στρατού. Ήθελαν να ταξιδέψω με διαφορετική πτήση, διαφορετικό αεροπλάνο», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους.

«Απλώς πρέπει να κάνω αυτό που μου λένε», πρόσθεσε.

Πληροφορίες για πιθανή ιρανική επίθεση με πύραυλο

Σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν στο CBS News, οι ΗΠΑ είχαν εντοπίσει αξιόπιστη ιρανική απειλή για εκτόξευση πυραύλου εναντίον του αεροσκάφους του Τραμπ.

Οι New York Times ανέφεραν, παράλληλα, ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν στοιχεία για ένα άτομο κοντά στον χώρο διεξαγωγής της συνόδου του ΝΑΤΟ, το οποίο φέρεται να είχε θεαθεί με φορητό αντιαεροπορικό πύραυλο που εκτοξεύεται από τον ώμο.

«Υποθέτω ότι υπήρχε κάποια απειλή», είπε ο Τραμπ την Τρίτη. «Δεν ρώτησα και πολλά γι’ αυτό. Δέχομαι πολλές απειλές».

«Υπάρχουν πολλές απειλές για τις οποίες εσείς δεν γνωρίζετε», συμπλήρωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ήδη κατά τη διάρκεια της συνόδου στην Άγκυρα ότι αποτελεί τον «νούμερο ένα στόχο» του Ιράν.

Η μυστική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά την επανέναρξη των αμερικανικών στρατιωτικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου.

Μπήκε στο Air Force One μπροστά στις κάμερες και μετά εξαφανίστηκε

Στις 8 Ιουλίου, οι κάμερες κατέγραψαν τον Τραμπ να επιβιβάζεται κανονικά στο προεδρικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Άγκυρας.

Όμως, σύμφωνα με την Washington Post, λίγο αργότερα βγήκε από την άλλη πλευρά του Air Force One και μπήκε σε φορτηγό τροφοδοσίας, η πλατφόρμα του οποίου είχε ανυψωθεί μέχρι το ύψος της πόρτας του αεροσκάφους.

Με το φορτηγό μεταφέρθηκε κρυφά σε ένα μικρότερο στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου C-32A, μια τροποποιημένη έκδοση του Boeing 757, που χρησιμοποιείται συχνά για τις μετακινήσεις του αντιπροέδρου των ΗΠΑ.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επιβιβάστηκε ξεχωριστά στο ίδιο αεροσκάφος μέσω εξωτερικής σκάλας, σε μια προσπάθεια η αναχώρησή του να μοιάζει με συνηθισμένη στρατιωτική πτήση.

Οι δημοσιογράφοι ταξίδευαν με το «δόλωμα»

Την ίδια ώρα, δημοσιογράφοι και στελέχη του Λευκού Οίκου επιβιβάστηκαν στο Air Force One χωρίς να γνωρίζουν ότι ο Τραμπ είχε ήδη φυγαδευτεί.

Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιογράφο που βρισκόταν μέσα στο αεροσκάφος, τους ζητήθηκε να κρατήσουν κλειστά τα σκίαστρα των παραθύρων.

Όταν ένας φωτογράφος άνοιξε για λίγο ένα από αυτά, φέρεται να του ζητήθηκε αμέσως να το κλείσει.

Στο αρχικό αεροσκάφος βρίσκονταν επίσης μέλη της κυβέρνησης Τραμπ. Σύμφωνα με τους New York Times, μεταξύ αυτών ήταν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Η επιχείρηση παραπλάνησης έφτασε μέχρι και τα διακριτικά κλήσης των αεροσκαφών.

Τεχνικά, «Air Force One» ονομάζεται οποιοδήποτε αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας μεταφέρει τον εν ενεργεία πρόεδρο των ΗΠΑ. Ωστόσο, το C-32A στο οποίο βρισκόταν πραγματικά ο Τραμπ πετούσε με το διακριτικό «Reach 18», ενώ το αεροσκάφος με τους δημοσιογράφους συνέχισε να χρησιμοποιεί το «AF1», ώστε να διατηρηθεί η εντύπωση ότι ο πρόεδρος βρισκόταν μέσα.

Επανεμφανίστηκε σαν να είχε ταξιδέψει κανονικά με το Air Force One

Κατά την επιστροφή της αμερικανικής αποστολής στις ΗΠΑ, τα αεροσκάφη πραγματοποίησαν στάση στη βρετανική αεροπορική βάση RAF Mildenhall.

Εκεί ο Τραμπ μεταφέρθηκε και πάλι, υπό άκρα μυστικότητα, από το C-32A στο παλαιότερο προεδρικό αεροσκάφος.

Στη συνέχεια εμφανίστηκε να κατεβαίνει από αυτό σαν να είχε ταξιδέψει εξαρχής με το Air Force One, προτού επιβιβαστεί στο νεότερο Boeing 747-8 που έχει παραχωρηθεί από το Κατάρ για να ολοκληρώσει το ταξίδι προς την Ουάσινγκτον.

Η αποκάλυψη έχει προκαλέσει ερωτήματα για την ασφάλεια των δημοσιογράφων και των υπόλοιπων επιβατών που παρέμειναν στο αεροσκάφος-δόλωμα χωρίς να γνωρίζουν την απειλή.

Ο Χοσέ Ζαμόρα, περιφερειακός διευθυντής για την Αμερικανική Ήπειρο της Επιτροπής για την Προστασία των Δημοσιογράφων, τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν τον πρόεδρο δεν εκτίθενται χωρίς λόγο σε κίνδυνο.

«Οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να ενημερώνονται για αξιόπιστες απειλές ασφαλείας, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις για την ασφάλειά τους», ανέφερε.