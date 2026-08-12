Superyacht προσέκρουσε στα τοιχώματα του Ισθμού της Κορίνθου – Βίντεο από τη «μάχη» του πολυτελούς σκάφους

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Το superyacht BLUE II, μήκους σχεδόν 56 μέτρων, σχεδόν κόλλησε, επιχειρώντας να περάσει τον Ισθμό της Κορίνθου, το Σάββατο.

Το σκάφος ακούμπησε επανειλημμένα στα τοιχώματα του Ισθμού, όπως καταγράφηκε από τον Μιχάλη Παπαμανωλάκη για το κανάλι «Κορινθογνωσία».

Οι εικόνες είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές, καθώς αποτυπώνουν τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα σκάφος τέτοιου μεγέθους κατά το πέρασμά του από τον Ισθμό.

Το BLUE II, με μήκος που αγγίζει τα 56 μέτρα, συγκαταλέγεται στα πολυτελή superyachts μεγάλης κατηγορίας και η αξία του εκτιμάται στα περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια.

Στο σκάφος υπάρχουν δύο κύριες σουίτες. Η μία βρίσκεται στο άνω κατάστρωμα και προσφέρει πανοραμική θέα προς την πλώρη, ενώ η δεύτερη έχει τοποθετηθεί στο κύριο κατάστρωμα, με έμφαση στην ιδιωτικότητα.

Μεταξύ των χώρων του περιλαμβάνονται σαλόνι κινηματογράφου και ιδιωτικό γραφείο στο κατάστρωμα της γέφυρας, ενώ διαθέτει ακόμη ξεχωριστό χώρο ευεξίας, με σάουνα, χαμάμ, τραπέζι μασάζ και γυμναστήριο.