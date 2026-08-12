Τραγωδία στην Κίμωλο: Εν αναμονή της ιατροδικαστικής έκθεσης για τον 17χρονο – Δεν διέθετε ρελέ διαφυγής ο ηλεκτρικός πίνακας

Βαρύ πένθος στην Κίμωλο από τον αιφνίδιο θάνατο του 17χρονου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε εξωτερικό μπάνιο του σπιτιού του την Κυριακή 9 Αυγούστου και σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία.

Η τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 9 Αυγούστου, στο σπίτι όπου διέμενε ο ανήλικος μαζί με τη μητέρα του. Η οικογένεια ζει μόνιμα στην Ιρλανδία και είχε ταξιδέψει στην Κίμωλο, τόπο καταγωγής της μητέρας του, για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Εν αναμονή της ιατροδικαστικής έκθεσης

Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε η σορός του 17χρονου από την Κίμωλο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε εξωτερικό μπάνιο του σπιτιού του την Κυριακή 9 Αυγούστου και σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα από την νεκροψία-νεκροτομή θεωρούνται καθοριστικά για την επιβεβαίωση της αιτίας θανάτου, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας και να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ευθύνες.

Στο μικροσκόπιο η ηλεκτρολογική εγκατάσταση

Το σπίτι φέρεται να είναι παλαιάς κατασκευής, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η ηλεκτρολογική του εγκατάσταση χρονολογείται πριν από τη δεκαετία του 1970.

Όλα τα σχετικά έγγραφα αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο της προανάκρισης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας, ενώ στο σημείο θα σπεύσει ειδικό κλιμάκιο προκειμένου να προχωρήσει σε σχετική έρευνα.

Τι ανέφερε στο enikos.gr o δήμαρχος που υπέγραψε το πιστοποιητικό ως ηλεκτρολόγος

Το enikos.gr επικοινώνησε με τον δήμαρχο του νησιού Κωνσταντίνο Βεντούρη, ο οποίος είναι και ο ηλεκτρολόγος που υπέγραψε για να εκδοθεί το πιστοποιητικό για την ηλεκτρική εγκατάσταση του ακινήτου.

Ανέφερε αρχικά ότι το συγκεκριμένο σπίτι κατοικείται μόνο το καλοκαίρι, γιατί η οικογένεια ζει μόνιμα στο εξωτερικό. Όπως εξήγησε, το μπάνιο του σπιτιού βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο και ο ηλεκτρικός πίνακας δεν διέθετε ρελέ διαφυγής. Πρόκειται για τον μηχανισμό ασφαλείας που εντοπίζει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και διακόπτει άμεσα την παροχή, περιορίζοντας τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Ο δήμαρχος τόνισε πως η γυναίκα τον είχε καλέσει γιατί ήθελε να προχωρήσει σε αλλαγή ονόματος και ο ίδιος εξέδωσε την ΥΔΕ (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη) τον Μάρτιο του 2024, προκειμένου να μην κοπεί το ρεύμα και με την προϋπόθεση ότι θα γινόταν και τοποθέτηση ρελέ, κάτι που, όμως, δεν συνέβη.

«Λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί είναι μία οικογένεια που γνωρίζω χρόνια. Γνωρίζω προσωπικά τους γονείς, είμαστε σοκαρισμένοι», πρόσθεσε ο δήμαρχος.