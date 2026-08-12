Χωρίς Κωνσταντέλια στο Βέλγιο ο ΠΑΟΚ – Έμεινε εκτός λόγω προσωπικού προβλήματος

Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στις Βρυξέλλες για τον αγώνα ρεβάνς με την Άντερλεχτ για το UEFA Europa League, με στόχο την ανατροπή της ήττας του πρώτου αγώνα. Το έργο των «ασπρόμαυρων» δυσκολεύει η απουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια λόγω προσωπικού προβλήματος

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Αθλητισμός

ΠΑΟΚ, Γιάννης Κωνσταντέλιας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια ταξίδεψε ο ΠΑΟΚ για το Βέλγιο, καθώς ο 23χρονος μεσοεπιθετικός έμεινε στη Θεσσαλονίκη λόγω προσωπικού προβλήματος.
  • Οι «ασπρόμαυροι» καλούνται να ανατρέψουν την ήττα με 1-0 από την Άντερλεχτ και να πάρουν την πρόκριση για τα Play Off του UEFA Europa League.
  • «Τελειωμένη» θεωρείται η μεταγραφή του Βάνια Ντρκούσιτς στον ΠΑΟΚ, με τον 26χρονο Σλοβένο κεντρικό αμυντικό να αναμένεται την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη.

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Η αποστολή του ΠΑΟΚ «πέταξε» το μεσημέρι της Τετάρτης (12/8) με προορισμό τις Βρυξέλλες, έχοντας μπροστά της ένα δύσκολο έργο: να ανατρέψει την ήττα με 1-0 που είχε γνωρίσει στην Τούμπα από την Άντερλεχτ και να πάρει την πρόκριση για τα Play Off του UEFA Europa League μέσα στο «Κονστάντ Βάντεν Στοκ» (Πέμπτη 13/8, 21:30).

Ωστόσο, το έργο των «ασπρόμαυρων» έγινε ακόμη δυσκολότερο, καθώς στην αποστολή δεν συμπεριλήφθηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Λόγω ενός προσωπικού προβλήματος, ο 23χρονος μεσοεπιθετικός έμεινε στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα δεν έγιναν γνωστά, ωστόσο ίσως ειπωθεί κάτι από τον Αλέσιο Λίσι στη (καθιερωμένη) συνέντευξη Τύπου που είναι προγραμματισμένη για τις 18:30.

Την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη ο Ντρκούσιτς

«Τελειωμένη» θεωρείταιη μεταγραφή του Βάνια Ντρκούσιτς στον ΠΑΟΚ. Ο 26χρονος Σλοβένος κεντρικός αμυντικός αναμένεται το πρωί της Παρασκευής (14/8) στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να οριστικοποιήσει τη μετακίνησή του στους «ασπρόμαυρους».

Ο Ντρκούσιτς, που τελικά θα φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ με ένα χρόνο καθυστέρηση, αναμένεται να «προσγειωθεί» στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» λίγο πριν τις 9 το πρωί, με πτήση από την Κωνσταντινούπολη. Ο πρώην άσος των -μεταξύ άλλων- Σότσι και Ερυθρού Αστέρα θα αποκτηθεί ως δανεικός για ένα χρόνο από την ομάδα του Αλέσιο Λίσι, ενώ στο συμβόλαιο θα μπει και οψιόν αγοράς του. Υπενθυμίζεται ότι η συνεργασία του με τη Ζενίτ, με την οποία έπαιξε σε 46 αγώνες, ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2029.

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