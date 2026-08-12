Λιονέλ Μέσι: Το συγκλονιστικό αντίο στον πατέρα του – «Δεν ξέρω τι θα κάνω χωρίς εσένα, δεν ξέρω πώς να συνεχίσω»

Βαθιά συγκλονισμένος από την απώλεια του πατέρα του, Χόρχε, είναι ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος θέλησε να τον αποχαιρετήσει δημόσια με ένα συγκλονιστικό μήνυμα γεμάτο αναμνήσεις, αγάπη και ανείπωτη θλίψη.

Ο Χόρχε Μέσι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, έπειτα από πολύμηνη μάχη με σοβαρή ασθένεια. Ο πατέρας και επί χρόνια στενότερος άνθρωπος του Λιονέλ στη διαδρομή του στο ποδόσφαιρο, στάθηκε δίπλα του από τα πρώτα του βήματα μέχρι την κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ επέλεξε να μιλήσει μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ανατρέχοντας στα παιδικά του χρόνια, στις μεγάλες στιγμές που έζησαν μαζί, αλλά και σε όσα θα ήθελε να είχε προλάβει να ζήσει με τον πατέρα του.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2022. Ο Χόρχε ήθελε όσο τίποτα άλλο να δει τον γιο του να αγωνίζεται στο τελευταίο Μουντιάλ, όμως η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε λίγο πριν από την έναρξη της διοργάνωσης.

Ο Μέσι θυμήθηκε πως μετά από κάθε παιχνίδι περίμενε με αγωνία ένα μήνυμα από τον πατέρα του. Παρά τις δύσκολες συνθήκες, έφτασε μέχρι τον τελικό, θέλοντας να του χαρίσει ακόμη μία μεγάλη χαρά.

«Ήθελα να τον κερδίσω για να μπορέσω να σου τον αφιερώσω και να σου δείξω μια καινούργια στιγμή. Δεν τα κατάφερα, τα πόδια μου δεν με κρατούσαν άλλο», έγραψε μεταξύ άλλων.

Πέρα όμως από το ποδόσφαιρο, ο Μέσι στάθηκε στον άνθρωπο που βρισκόταν πίσω από τον ποδοσφαιριστή. Τον πατέρα που τον πήγαινε στις προπονήσεις μετά τη δουλειά, που δεν έχανε αγώνα του και που έζησε από κοντά κάθε βήμα της καριέρας του.

«Ήσουν πατέρας, φίλος και μάνατζέρ μου. Ήσουν πάντα ο άνθρωπος που έπρεπε να είναι εκεί σε κάθε στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αργεντινός παραδέχθηκε πως η απώλεια του πατέρα του τον έχει αφήσει με πολλά ερωτήματα, ακόμη και για το ποδόσφαιρο και το μέλλον του μέσα σε αυτό.

«Δεν ξέρω τι θα κάνω χωρίς εσένα, δεν ξέρω πώς να συνεχίσω. Εγώ έπαιζα μόνο ποδόσφαιρο και τώρα έχω πολλές αμφιβολίες για το αν θα συνεχίσω να το κάνω για πολύ ακόμα. Θέλω περισσότερο χρόνο», εξομολογήθηκε.

Στο τέλος του μηνύματός του, ο Μέσι υποσχέθηκε πως ο Χόρχε θα συνεχίσει να αποτελεί κομμάτι της ζωής του, αυτή τη φορά μέσα από τα παιδιά του, τα οποία θέλει να μεγαλώσει με τις ίδιες αξίες που του έδωσαν οι γονείς του.

«Θα μου λείψεις πάρα πολύ, αλλά πάντα θα είσαι παρών, και πάνω απ’ όλα στην ανατροφή των παιδιών μου, γιατί θα τα μεγαλώσω και θα τα εκπαιδεύσω όπως κάνατε εσείς μαζί μου».

Και το μήνυμα έκλεισε με λίγες, αλλά ίσως τις πιο δυνατές λέξεις ενός γιου προς τον πατέρα του: «Αναπαύσου εν ειρήνη και να μας προσέχεις από εκεί ψηλά, όπως έκανες και εδώ. Σε ευχαριστώ για όλα. Σ’ αγαπώ, μπαμπά».