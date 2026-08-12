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Αντετοκούνμπο για την Christmas Day του NBA: «Θα δώσω σόου και θα πάρω τη νίκη»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την επιστροφή του στη δράση την ημέρα των Χριστουγέννων, ενόψει της αναμέτρησης των Μαϊάμι Χιτ απέναντι στους Μπόστον Σέλτικς. Υποσχέθηκε θέαμα και νίκη για το παιχνίδι με τους Σέλτικς, τονίζοντας την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Christmas Day του NBA και τη χαρά που προσφέρουν οι αγώνες στα παιδιά.

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Αθλητισμός

Γιάννης Αντετοκούνμπο Μαϊάμι Χιτ
Φωτογραφία: AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξέφρασε τη χαρά του για την επιστροφή του στη δράση την ημέρα των Χριστουγέννων, ενόψει της αναμέτρησης των Μαϊάμι Χιτ απέναντι στους Μπόστον Σέλτικς.
  • Ο «Greek Freak» αναφέρθηκε στην ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Christmas Day του NBA και στη χαρά που προσφέρουν οι αγώνες στα παιδιά.
  • Έστειλε το μήνυμά του για το παιχνίδι με τους Σέλτικς, υποσχόμενος θέαμα και νίκη, δηλώνοντας: «Θα δώσω σόου. Θα πάρω και τη νίκη».

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Τη χαρά του για την επιστροφή του στη δράση την ημέρα των Χριστουγέννων εξέφρασε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ενόψει της αναμέτρησης των Μαϊάμι Χιτ απέναντι στους Μπόστον Σέλτικς.

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Ο «Greek Freak» αναφέρθηκε στην ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Christmas Day του NBA και στη χαρά που προσφέρουν οι αγώνες στα παιδιά, ενώ έστειλε από νωρίς το μήνυμά του για το παιχνίδι με τους Σέλτικς, υποσχόμενος θέαμα αλλά και νίκη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

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«Θα έχει πλάκα. Έχω καιρό να παίξω τα Χριστούγεννα. NBA, έλα τώρα! Είμαι απλώς ενθουσιασμένος που θα προσφέρω λίγη χαρά στους φιλάθλους.

Μου αρέσει επίσης να βρίσκομαι στο σπίτι με τα παιδιά μου τα Χριστούγεννα, αλλά δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα μικρό παιδί που ανοίγει το δώρο του και μετά ανοίγει την τηλεόραση για να παρακολουθήσει αγώνες του NBA.

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Είμαι ενθουσιασμένος γι’ αυτό και θα δώσω σόου. Θα πάρω και τη νίκη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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