Αντετοκούνμπο για την Christmas Day του NBA: «Θα δώσω σόου και θα πάρω τη νίκη»

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Τη χαρά του για την επιστροφή του στη δράση την ημέρα των Χριστουγέννων εξέφρασε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ενόψει της αναμέτρησης των Μαϊάμι Χιτ απέναντι στους Μπόστον Σέλτικς.

Ο «Greek Freak» αναφέρθηκε στην ξεχωριστή ατμόσφαιρα της Christmas Day του NBA και στη χαρά που προσφέρουν οι αγώνες στα παιδιά, ενώ έστειλε από νωρίς το μήνυμά του για το παιχνίδι με τους Σέλτικς, υποσχόμενος θέαμα αλλά και νίκη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

«Θα έχει πλάκα. Έχω καιρό να παίξω τα Χριστούγεννα. NBA, έλα τώρα! Είμαι απλώς ενθουσιασμένος που θα προσφέρω λίγη χαρά στους φιλάθλους.

Μου αρέσει επίσης να βρίσκομαι στο σπίτι με τα παιδιά μου τα Χριστούγεννα, αλλά δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα μικρό παιδί που ανοίγει το δώρο του και μετά ανοίγει την τηλεόραση για να παρακολουθήσει αγώνες του NBA.

Είμαι ενθουσιασμένος γι’ αυτό και θα δώσω σόου. Θα πάρω και τη νίκη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ