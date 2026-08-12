Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Ροδόπη – Μήνυμα του 112 για εκκένωση 2 περιοχών

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Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ίμερος, στη Ροδόπη.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 9 οχήματα, εθελοντές, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες των ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Ήχησε το 112 για εκκένωση 2 περιοχών

Λόγω της φωτιάς εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για εκκένωση των περιοχών Αμπελάκια και Προφήτης Ηλίας. «Απομακρυνθείτε προς Μαρώνεια» αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, ενώ για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

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