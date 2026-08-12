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Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Ροδόπη – Μήνυμα του 112 για εκκένωση 2 περιοχών

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε στον Ίμερο Ροδόπης, κινητοποιώντας 24 πυροσβέστες με 9 οχήματα, εθελοντές, καθώς και εναέρια μέσα για την κατάσβεση. Λόγω της πυρκαγιάς, το 112 εξέδωσε μήνυμα για την εκκένωση των περιοχών Αμπελάκια και Προφήτης Ηλίας, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τη Μαρώνεια.

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Κοινωνία

φωτιά στη Ροδόπη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ίμερος, στη Ροδόπη.
  • Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 9 οχήματα, εθελοντές, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
  • Λόγω της φωτιάς εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για εκκένωση των περιοχών Αμπελάκια και Προφήτης Ηλίας, με την οδηγία «Απομακρυνθείτε προς Μαρώνεια».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ίμερος, στη Ροδόπη.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 9 οχήματα, εθελοντές, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες των ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Ήχησε το 112 για εκκένωση 2 περιοχών

Λόγω της φωτιάς εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για εκκένωση των περιοχών Αμπελάκια και Προφήτης Ηλίας. «Απομακρυνθείτε προς Μαρώνεια» αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, ενώ για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Δείτε βίντεο από τα Καιρικά Νέα Θράκης:

 

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