Τροχαίο στην Κορινθία: Νεκρός 48χρονος – Τον παρέσυρε αυτοκίνητο όταν βγήκε από το φορτηγό του

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Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Κορινθία, με έναν 48χρονο άνδρα να χάνει τελικά τη ζωή του, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή. Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 11 Αυγούστου, στην επαρχιακή οδό Αλμυρής – Ρυτού, στην περιοχή του Ρυτού.

Πώς συνέβη το τραγικό περιστατικό

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, το τροχαίο σημειώθηκε στο 1,5ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Αλμυρής – Ρυτού.

Συγκεκριμένα το αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 74χρονος, έπεσε πάνω σε φορτηγό που βρισκόταν σε προσωρινή στάση.

Ο 48χρονος ήταν ο οδηγός του φορτηγού και τη στιγμή της σύγκρουσης, είχε βγει από το όχημά του. Στην ουσία, έπεσε πάνω του το όχημα του ηλικιωμένου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 48χρονο και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του. Από το τροχαίο τραυματίστηκε και ο 74χρονος οδηγός του αυτοκινήτου.

Την προανάκριση για τις συνθήκες και τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.