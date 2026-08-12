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Τροχαίο στην Κορινθία: Νεκρός 48χρονος – Τον παρέσυρε αυτοκίνητο όταν βγήκε από το φορτηγό του

Ένας 48χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Αλμυρής – Ρυτού στην Κορινθία, όταν παρασύρθηκε από επιβατηγό αυτοκίνητο ενώ είχε βγει από το φορτηγό του. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ τραυματίστηκε και ο 74χρονος οδηγός του αυτοκινήτου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 48χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Κορινθία. Τον παρέσυρε αυτοκίνητο όταν είχε βγει από το φορτηγό του.
  • Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν επιβατηγό αυτοκίνητο, οδηγούμενο από 74χρονο, έπεσε πάνω σε φορτηγό που βρισκόταν σε προσωρινή στάση. Ο 48χρονος οδηγός του φορτηγού είχε βγει από το όχημά του τη στιγμή της σύγκρουσης.
  • Ο 48χρονος υπέκυψε στα τραύματά του παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Τραυματίστηκε επίσης ο 74χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, ενώ η Τροχαία Κορινθίας διενεργεί προανάκριση για τα αίτια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Κορινθία, με έναν 48χρονο άνδρα να χάνει τελικά τη ζωή του, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή. Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 11 Αυγούστου, στην επαρχιακή οδό Αλμυρής – Ρυτού, στην περιοχή του Ρυτού.

Πώς συνέβη το τραγικό περιστατικό

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, το τροχαίο σημειώθηκε στο 1,5ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Αλμυρής – Ρυτού.

Συγκεκριμένα το αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 74χρονος, έπεσε πάνω σε φορτηγό που βρισκόταν σε προσωρινή στάση.

Ο 48χρονος ήταν ο οδηγός του φορτηγού και τη στιγμή της σύγκρουσης, είχε βγει από το όχημά του. Στην ουσία, έπεσε πάνω του το όχημα του ηλικιωμένου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 48χρονο και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του. Από το τροχαίο τραυματίστηκε και ο 74χρονος οδηγός του αυτοκινήτου.

Την προανάκριση για τις συνθήκες και τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.

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