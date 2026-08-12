Φόρος εισοδήματος: Σε ποιους στέλνει «ραβασάκια» η εφορία και τι αναφέρουν

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«Ραβασάκια» για τη μη εξόφληση του φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2025 έχει αρχίσει και στέλνει η Εφορία σε πολίτες, στο πλαίσιο του περιορισμού της συσσώρευσης χρεών και της ενίσχυσης της εισπραξιμότητας των οφειλών.

Υπενθυμίζεται πως, η προθεσμία για την αποπληρωμή του έληξε στις 31 Ιουλίου 2026 και στο επίκεντρο των ελέγχων της ΑΑΔΕ βρίσκονται και όσοι έχουν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο.

Το μήνυμα

Αναλυτικά το ηλεκτρονικό μήνυμα που λαμβάνουν αυτοματοποιημένα οι “ξεχασιάρηδες” από την Αρχή για τη μη εξόφληση του φόρου εισοδήματος είναι το εξής

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μέσα από την ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή: Ο Λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές, επιστροφές) μπορείτε να:

ενημερωθείτε για τα στοιχεία των οφειλών και των πληρωμών σας.

εξοφλήσετε απευθείας τις οφειλές εκτός ρύθμισης ή να πληρώσετε μέρος αυτών μέσω του συστήματος IRIS ή κάρτας ( ανάλογα με την πολιτική του πιστωτικού σας Ιδρύματος).

εκτυπώσετε την ταυτότητα οφειλής (ΤΟ) εφόσον επιθυμείτε την πληρωμή τους μέσω τραπεζών ή ΕΛΤΑ.

υποβάλετε αίτηση για υπαγωγή σε ρύθμιση.

Επίσης μέσα από την εφαρμογή κινητών συσκευών myAADEapp έχετε τη δυνατότητα να δείτε και να πληρώσετε την οφειλή σας, άμεσα, γρήγορα και με ασφάλεια, μέσω IRIS ή κάρτας.

Σε περίπτωση που έχετε ήδη τακτοποιήσει τις οφειλές σας, παρακαλούμε να μη λάβετε υπόψη το παρόν μήνυμα».