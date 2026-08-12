Σέρρες: Ελεύθεροι χωρίς όρους ο αδελφός και ο ανιψιός του 66χρονου που εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του

Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ο 70χρονος αδελφός και ο 42χρονος ανιψιός του 66χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του, την Κυριακή (9/8/) στα Ίβηρα Σερρών.

Με απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή, οι δύο άνδρες αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς όρους, μετά και την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία κατέδειξε ότι ο θάνατος του 66χρονου οφείλεται σε οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, χωρίς να τον έχουν επηρεάσει οι σωματικές βλάβες.

Επομένως, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το αρχικό κατηγορητήριο περί θανατηφόρας βλάβης στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας καταρρίπτεται.

Όπως ανέφερε ο συνήγορος υπεράσπισης των δύο ανδρών, Κωνσταντίνος Τσιπλάκης, η υπόθεση πλέον περιορίζεται στο πλαίσιο των σωματικών βλαβών λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ενώ η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται έως την έκδοση του σχετικού βουλεύματος, το οποίο θα αποφασίσει για την οριστική απαλλαγή ή την παραπομπή τους.