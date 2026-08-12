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Σέρρες: Ελεύθεροι χωρίς όρους ο αδελφός και ο ανιψιός του 66χρονου που εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του

Ο 70χρονος αδελφός και ο 42χρονος ανιψιός ενός 66χρονου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στα Ίβηρα Σερρών, αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους. Η ιατροδικαστική έκθεση κατέδειξε ότι ο θάνατος οφειλόταν σε οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, ανατρέποντας το αρχικό κατηγορητήριο περί θανατηφόρας βλάβης από ενδοοικογενειακή βία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ο 70χρονος αδελφός και ο 42χρονος ανιψιός του 66χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στα Ίβηρα Σερρών.
  • Η απόφαση ελήφθη μετά την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία κατέδειξε ότι ο θάνατος του 66χρονου οφείλεται σε οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, χωρίς να τον έχουν επηρεάσει οι σωματικές βλάβες.
  • Το αρχικό κατηγορητήριο περί θανατηφόρας βλάβης καταρρίπτεται, με την υπόθεση να περιορίζεται πλέον στις σωματικές βλάβες λόγω ενδοοικογενειακής βίας, εν αναμονή του βουλεύματος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκαν ο 70χρονος αδελφός και ο 42χρονος ανιψιός του 66χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του, την Κυριακή (9/8/) στα Ίβηρα Σερρών.

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Με απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή, οι δύο άνδρες αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς όρους, μετά και την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία κατέδειξε ότι ο θάνατος του 66χρονου οφείλεται σε οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, χωρίς να τον έχουν επηρεάσει οι σωματικές βλάβες.

Επομένως, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το αρχικό κατηγορητήριο περί θανατηφόρας βλάβης στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας καταρρίπτεται.

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Όπως ανέφερε ο συνήγορος υπεράσπισης των δύο ανδρών, Κωνσταντίνος Τσιπλάκης, η υπόθεση πλέον περιορίζεται στο πλαίσιο των σωματικών βλαβών λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ενώ η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται έως την έκδοση του σχετικού βουλεύματος, το οποίο θα αποφασίσει για την οριστική απαλλαγή ή την παραπομπή τους.

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