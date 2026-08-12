Έντονη η αντίδραση του Δημάρχου Πάρου για τη φύλαξη του ΧΥΤΑ: Δεν θα μετατραπεί ο Δήμος σε «αποδιοπομπαίο τράγο»

Με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα που εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο του Δήμου Πάρου και την παρουσία δημοτικού υπαλλήλου στην πύλη του ΧΥΤΑ, επανέρχεται ο δήμαρχος Πάρου με νέα σε ανακοίνωσή του, προκειμένου να δώσει «ξεκάθαρες, θεσμικά τεκμηριωμένες απαντήσεις, αποδομώντας τεχνητές εντυπώσεις και μισές αλήθειες», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Ο Δήμος αρχικά εξηγεί αναλυτικά, ποιος ήταν ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του δημοτικού υπαλλήλου στην είσοδο του ΧΥΤΑ και ποιες είναι οι υποχρεώσεις του Δήμου ως προς τη φύλαξη του χώρου.

Σχετικά με την ουσιαστική και νομική ευθύνη του ΧΥΤΑ, ο Δήμος διευκρινίζει, πως αποκλειστικός κύριος και υπεύθυνος του έργου είναι ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, ο οποίος φέρει τη θεσμική ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και της πυρασφάλειας ενώ, όπως τονίζεται, αποκλειστικός διαχειριστής της λειτουργίας είναι η ιδιωτική εταιρεία WATT A.E., η οποία οφείλει να διαχειρίζεται το εσωτερικό του χώρου, να πραγματοποιεί επιχωματώσεις και συμπιέσεις, να αποτρέπει φαινόμενα αυταναφλέξεων και να διαχειρίζεται τα ειδικά ρεύματα στερεών αποβλήτων.

«Το να επιχειρείται η μετακύλιση της ευθύνης για μια πυρκαγιά που ξεκίνησε από αυτανάφλεξη στον όγκο των απορριμμάτων (Σωρός Β) στον δήμαρχο Πάρου, επειδή ένας δημοτικός υπάλληλος ζύγιζε φορτηγά το πρωί, συνιστά νομικό παράδοξο και λογικό άλμα» επισημαίνεται στην ανακοίνωση, διασαφηνίζοντας επιπλέον πως «η επισήμανση των σφαλμάτων της Πυροσβεστικής και των ανακριτικών αρχών δεν συνιστά αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης. Αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα να τονίζουμε, ότι οι προανακριτικές Αρχές οδηγήθηκαν σε μια βιαστική σύλληψη βασιζόμενες στην επιφανειακή εικόνα («ο Δήμος ήταν στην πύλη το πρωί») και προσπερνώντας τις καταστατικές υποχρεώσεις του ΦΟΔΣΑ και τις αυθαιρεσίες του ιδιώτη αναδόχου».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Δήμου Πάρου:

«Η αλήθεια για την πύλη του ΧΥΤΑ, η ανεύθυνη στάση της WATT A.E. και η αποκατάσταση των πραγματικών περιστατικών»

Αδυναμία αποκομιδής ογκωδών αποβλήτων – Ο ρόλος του ΦΟΔΣΑ Ν.Α.

Ο Δήμος Πάρου, μέσω δελτίου τύπου στις 10/08, ενημέρωσε τους δημότες και τους επισκέπτες του νησιού ότι αδυνατεί να πραγματοποιήσει την αποκομιδή των ογκωδών αποβλήτων που βρίσκονται περιμετρικά των κάδων απορριμμάτων, διότι «ο Φορέας Διαχείρισης της μοναδικής αδειοδοτημένης εγκατάστασης με υποδομές (ΧΥΤΑ) στο νησί της Πάρου, απαγορεύει από 29/07/2026 και μέχρι σήμερα, την απόθεση των αντίστοιχων ειδικών ρευμάτων στερεών αποβλήτων στην εγκατάσταση αυτή, παρότι περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της εγκατάστασης», επισημαίνοντας πως για το συγκεκριμένο θέμα έχει ενημερωθεί αναλυτικά και γραπτώς η Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου στις 07/08.

«Ελπίζουμε ότι, ο συγκεκριμένος φορέας (ΦΟΔΣΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.), θα αναλάβει άμεσα τις υποχρεώσεις του με την πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών και τη μίσθωση εξοπλισμού, για την επαναλειτουργία του ήδη διαμορφωμένου χώρου, με την απαιτούμενη ασφάλεια» αναφέρει ο Δήμος Πάρου ενημερώνοντας συγχρόνως πως έχει δρομολογήσει – αδειοδοτήσει έγκαιρα ένα δίκτυο περιβαλλοντικών υποδομών, τα οποία, αν και ώριμα, μέχρι σήμερα δεν έχουν τύχει χρηματοδότησης από την Πολιτεία.