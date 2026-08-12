ΠΑΣΟΚ: «Ο Τσίπρας μπροστά στη βουλιμία της εξουσίας, έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν έναν πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους»

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο in.gr, με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, να εξαπολύει σφοδρή επίθεση εναντίον του πρώην πρωθυπουργού, αμφισβητώντας τόσο τη θεσμική εικόνα που επιχειρεί να διαμορφώσει όσο και τις πολιτικές του προθέσεις.

Η Χαριλάου Τρικούπη, συνδέει την επιστροφή του κ. Τσίπρα στο προσκήνιο, με μια ευρύτερη συζήτηση για τις πολιτικές ισορροπίες, τη λειτουργία των θεσμών και τον ρόλο των ισχυρών οικονομικών και μιντιακών παραγόντων στη δημόσια ζωή.

Παράλληλα, θέτει στο επίκεντρο τη στάση του απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση και ζητήματα, που εξακολουθούν να προκαλούν, έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί, με ιδιαίτερα αιχμηρή ρητορική, να αποδομήσει το προφίλ που παρουσιάζει ο κ. Τσίπρας και να υπενθυμίσει το πολιτικό παρελθόν της περιόδου διακυβέρνησής του.

Η ανακοίνωση κινείται έτσι σε δύο επίπεδα: αφενός στην κριτική για τις σημερινές επιλογές και δημόσιες παρεμβάσεις του πρώην πρωθυπουργού και αφετέρου στη σύγκριση της δικής του διακυβέρνησης με την πορεία της Νέας Δημοκρατίας.

«Ο κ. Τσίπρας μπροστά στη βουλιμία της εξουσίας, έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν έναν πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, σχολιάζοντας τη συνέντευξη του προέδρου της ΕΛ.ΑΣ στο in.gr. Το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη επισημαίνει παράλληλα ότι ο κ. Τσίπρας έδωσε «μια συνέντευξη σε τρία μέρη μόνο και μόνο για να δώσει διαβεβαιώσεις στον κ. Μητσοτάκη, ότι δεν θα ανοίξει ξανά τις υποθέσεις των σκανδάλων της Νέας Δημοκρατίας, που η κυβέρνηση εμπόδισε να ελεγχθούν».

Ειδικότερα, το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει ως «φιλότιμη» την «προσπάθεια του κ. Τσίπρα, να παρουσιάσει εαυτόν ως έναν μειλίχιο και θεσμικό πολιτικό», σημειώνοντας ωστόσο ότι «είναι πολύ νωπές οι αναμνήσεις από την ακραία χειραγώγηση των θεσμών και την ποδηγέτηση της δικαιοσύνης επί διακυβέρνησης του».

Υποστηρίζει δε ότι, «όπως προκύπτει εκ του αποτελέσματος, ο κ. Τσίπρας υπήρξε πρότυπο και για τον κ. Μητσοτάκη που έχει δώσει ρεσιτάλ επιθέσεων στους θεσμούς και το κράτος δικαίου».

«Ο Τσίπρας έχει αφωνία απέναντι στη ΝΔ»

«Τόσο ίδιοι, γι’ αυτό δεν προκαλεί εντύπωση που ο κ. Τσίπρας, έδωσε μια συνέντευξη σε τρία μέρη μόνο και μόνο για να δώσει διαβεβαιώσεις στον κ. Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει ξανά τις υποθέσεις των σκανδάλων της Νέας Δημοκρατίας, που η κυβέρνηση εμπόδισε να ελεγχθούν», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι δεν προκαλεί εντύπωση «ούτε η αφωνία του κ. Τσίπρα μπροστά στη διαπιστωμένη διαφθορά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

«Αλήθεια, γιατί δεν έχει σχολιάσει το νέο σκάνδαλο με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης»; Φοβάται να στεναχωρήσει τα συμφέροντα που θίγονται ή υπάρχει και κάτι πιο σοβαρό;», διερωτάται το ΠΑΣΟΚ, αποκαλώντας τον κ. Τσίπρα «εμπνευστή, οργανωτή και εντολέα της επιχείρησης λάσπης προς τη Δημοκρατική Παράταξη, που εκτελούν με χαρά συγκεκριμένα ακροδεξιά ΜΜΕ» και κατηγορώντας τον ότι η ακροδεξιά τού «ήταν πάντα χρήσιμη είτε συγκυβερνώντας μαζί της είτε ποντάροντας στις ψήφους των Χρυσαυγιτών στη Βουλή».

«Δυστυχώς για εσάς δεν έπαθαν αμνησία οι πολίτες»

«Δυστυχώς για εσάς δεν έπαθαν αμνησία οι πολίτες. Τα μόνα συμφέροντα με τα οποία έχει συγκρουστεί ο κ. Τσίπρας, είναι αυτά της μεσαίας τάξης, των συνταξιούχων και των δανειοληπτών», συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του και καταλήγει:

«Ο κ. Τσίπρας, με κανάλια και εφημερίδες που αγοράζονται για να τεθούν στην υπηρεσία του ΙΧ κόμματός του, την αδιευκρίνιστη χρηματοδότηση από τους ολιγάρχες, τις στημένες δολοφονίες χαρακτήρων, τα «δημοκρατικά συνέδρια» στα μπουζουξίδικα που έγιναν στο όνομά του, μιλά για εντιμότητα;

Ο κ. Τσίπρας μπροστά στη βουλιμία της εξουσίας και της καρέκλας, έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν έναν πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους.

Η πολιτική αλλαγή απαιτεί ρήξεις και ευθυγράμμιση με όσα αποζητούν οι πολίτες για να αλλάξει η ζωή τους. Όχι service στα συμφέροντα της εγχώριας ολιγαρχίας».