Κηδεία Στέλιου Ράμφου: Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών στο στερνό αντίο του σπουδαίου στοχαστή – ΦΩΤΟ

Παρουσία εκπροσώπων από τον χώρο της πολιτικής, του πολιτισμού και των γραμμάτων, συγγενείς και φίλοι είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στον Στέλιο Ράμφο. Ο σπουδαίος διανοούμενος και συγγραφέας έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα πολυσχιδές έργο, που επηρέασε βαθιά τη σύγχρονη ελληνική πνευματική ζωή.

Η εξόδιος ακολουθία, τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρι, όπου από το πρωί προσέρχονται άνθρωποι, που θέλησαν να τον αποχαιρετήσουν και να τιμήσουν τη μνήμη του.

Η κηδεία του Στέλιου Ράμφου πραγματοποιήθηκε δημόσια δαπάνη, έπειτα από κοινή απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών.

Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Στον Ιερό Ναό βρέθηκαν μεταξύ άλλων, πρόσωπα από την πολιτική και τη δημόσια ζωή. Λίγο πριν τις 11:30 έφτασε στην εκκλησία ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ενώ το «παρών» έδωσαν επίσης άνθρωποι του πολιτισμού και των ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων η Βίκυ Φλέσσα, ο Σταύρος Θεοδωράκης και ο Θανάσης Λάλας.

Πλήθος στεφάνων εστάλησαν στον ιερό ναό που τελέστηκε η Εξόδιος Ακολουθία στη μνήμη του εκλιπόντος. Ανάμεσά τους ξεχώρισαν εκείνα του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της συζύγου του Μαρέβας Μητσοτάκη.

Η οικογένεια του Στέλιου Ράμφου είχε ζητήσει, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του να ενισχύσουν οικονομικά τα ιδρύματα «Μαζί για το Παιδί» και «Γαλιλαία».

Μια ξεχωριστή παρουσία στα ελληνικά γράμματα

Ο Στέλιος Ράμφος υπήρξε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και πολυγραφότατους Έλληνες διανοουμένους των τελευταίων δεκαετιών. Με περισσότερα από 30 βιβλία και μελέτες, αλλά και με τις πολυάριθμες διαλέξεις και τους κύκλους μαθημάτων που πραγματοποίησε, ανέπτυξε μια ιδιαίτερη σκέψη γύρω από τη φιλοσοφία, τη θρησκεία, την ιστορία, την ψυχολογία και την ελληνική ταυτότητα.

Στο έργο του καταπιάστηκε με την αρχαία ελληνική σκέψη και την Ορθοδοξία, αλλά και με βαθύτερες πλευρές της ελληνικής κοινωνίας, εξετάζοντας το συλλογικό φαντασιακό, τη νοοτροπία και τις ψυχολογικές ρίζες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα.

Η σκέψη του συχνά προκαλούσε έντονο διάλογο και αντιπαράθεση. Ακριβώς όμως μέσα από αυτή τη δυναμική, ο Ράμφος επέμενε να θέτει στο επίκεντρο ένα διαχρονικό ερώτημα: την ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας να κατανοήσει τον εαυτό της και την ιστορική της πορεία.

Με τον θάνατό του κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο της σύγχρονης ελληνικής διανόησης. Παραμένει, ωστόσο, το εκτεταμένο συγγραφικό του έργο, μέσα από το οποίο ο Στέλιος Ράμφος, συνεχίζει να συνομιλεί με τις επόμενες γενιές.