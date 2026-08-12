Βρετανία: 5ο κύμα καύσωνα με 38άρια και έκτακτη συνεδρίαση της «Cobra» – Συνθήκη «μπαρουταποθήκης» δημιουργεί η ξηρασία

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Αντιμέτωπο με το πέμπτο διαδοχικό κύμα καύσωνα για το φετινό καλοκαίρι βρίσκεται το Ηνωμένο Βασίλειο, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Met Office) να εκδίδει πορτοκαλί προειδοποίηση για ακραίες θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν έως και τους 38°C.

Παράλληλα, οι δασικές πυρκαγιές και η παρατεταμένη ξηρασία σαρώνουν μεγάλες περιοχές της χώρας.

Φωτιές, ξηρασία και έκτακτη συνεδρίαση «Cobra»

Οι πρωτοφανείς θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει κύμα πυρκαγιών και έντονη ξηρασία σε πολλά τμήματα της επικράτειας, με το Met Office να εκτιμά ότι το φετινό καλοκαίρι οδεύει να γίνει το θερμότερο στην ιστορία της Βρετανίας από τότε που ξεκίνησε η καταγραφή των στοιχείων.

Σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο Αρχηγών Πυροσβεστικής (NFCC), οι πυροσβέστες έχουν ανταποκριθεί σε 966 δασικές πυρκαγιές στην Αγγλία και την Ουαλία εντός του έτους, εκ των οποίων οι 185 σημειώθηκαν μόλις τις πρώτες 10 ημέρες του Αυγούστου.

Ο γενικός γραμματέας της Ένωσης Πυροσβεστών (FBU), Στιβ Ράιτ, μιλώντας στο Times Radio, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η χώρα αντιμετωπίζει μια εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Αυτή τη στιγμή», τόνισε, «βλέπουμε δασικές πυρκαγιές σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο».

Σχεδόν τα τρία τέταρτα της Αγγλίας και ολόκληρη η Ουαλία βρίσκονται σε καθεστώς ξηρασίας, δημιουργώντας συνθήκες «μπαρουταποθήκης» που τροφοδοτούν την ταχεία εξάπλωση των μετώπων.

Παράλληλα, η εταιρεία ύδρευσης Southern Water υπέβαλε αίτημα για την έκδοση σπάνιου διατάγματος ξηρασίας, το οποίο θα απαγορεύει στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στο Χαμσάιρ και τη Νήσο Ουάιτ τη χρήση νερού για μη ουσιώδεις δραστηριότητες —όπως το πλύσιμο αυτοκινήτων και το γέμισμα πισινών— επικαλούμενη τις εξαιρετικά χαμηλές βροχοπτώσεις και την ανησυχία για την επάρκεια των αποθεμάτων.

Εφόσον εγκριθεί από την υπουργό Περιβάλλοντος, Άντζελα Ιγκλ, θα πρόκειται για την πρώτη απαγόρευση αυτού του τύπου από τον Μάιο του 2006.

Η σοβαρότητα της κατάστασης ανάγκασε την κυβέρνηση να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση της επιτροπής Cobra -τη δεύτερη φέτος για αντιμετώπιση καύσωνα- υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ.

Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ ανέφερε πριν από τη συνεδρίαση: «Γνωρίζουμε ότι αυτό το καλοκαίρι αποδεικνύεται δοκιμασία, ιδιαίτερα για τους πυροσβέστες που δίνουν μάχη με τις δασικές πυρκαγιές, τους αγρότες που εργάζονται σε συνθήκες ξηρασίας και το προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) στα επιβαρυμένα τμήματα επειγόντων περιστατικών».

«Θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για να κρατήσουμε τις κοινότητες ασφαλείς, να προστατεύσουμε τις παροχές νερού, να στηρίξουμε τις αγροτικές κοινότητες και να διαφυλάξουμε το περιβάλλον».

Πορτοκαλί προειδοποίηση και κίνδυνοι για τις υποδομές

Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 33°C σήμερα και έως τους 38°C αύριο. Η πορτοκαλί προειδοποίηση του Met Office καλύπτει μεγάλες περιοχές της Αγγλίας, περιλαμβάνοντας πόλεις όπως το Λονδίνο, το Σεντ Όλμπανς, το Κέιμπριτζ, την Οξφόρδη, το Μίλτον Κέινς, το Πίτερμπoρο, το Λέστερ, το Μπέρμιγχαμ, το Νότινγχαμ, το Λίνκολν και το Σέφιλντ, με ισχύ από τις 9:00 π.μ. αύριο έως τα μεσάνυχτα.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι ο «ακραίος καύσωνας» είναι πιθανό να προκαλέσει παρενέργειες στην υγεία των ευάλωτων ομάδων, ενώ ενδέχεται να σημειωθούν καθυστερήσεις στις μετακινήσεις και βλάβες σε «ευαίσθητα στη θερμότητα συστήματα και εξοπλισμούς», προκαλώντας πιθανές διακοπές ρεύματος σε σπίτια και επιχειρήσεις.

«Αν και η κορύφωση της ζέστης θα είναι πιο σύντομη σε σύγκριση με πρόσφατους καύσωνες, οι θερμοκρασίες που θα φτάσουν ευρέως στα μέσα των 30 βαθμών Κελσίου την Πέμπτη εγκυμονούν κινδύνους για ορισμένους, γι’ αυτό και εκδόθηκε η σχετική προειδοποίηση από το Met Office», δήλωσε ο επικεφαλής μετεωρολόγος Κρις Μπούλμερ.

Ο ρόλος της κλιματικής κρίσης

Νωρίτερα, το Met Office υπογράμμισε ότι ένα νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασιών για το καλοκαίρι είναι πλέον εξαιρετικά πιθανό, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε τον δεύτερο θερμότερο Ιούνιο και Ιούλιο στην ιστορία του, με τον υδράργυρο να σπάει το φράγμα των 38°C τον Ιούνιο και των 35°C τον Ιούλιο.

Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, οι επαναλαμβανόμενοι καύσωνες αποτελούν μια ζοφερή υπενθύμιση των σαρωτικών αλλαγών που συντελούνται στο κλίμα της Βρετανίας.

Η κλιματική κρίση, που προκαλείται από τα ορυκτά καύσιμα, καθιστά κάθε κύμα καύσωνα πιο πιθανό και πιο έντονο.

Μάλιστα, ο καύσωνας στα τέλη Ιουνίου ήταν ο σοβαρότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη και δεν θα ήταν εφικτός χωρίς την ανθρωπογενή υπερθέρμανση του πλανήτη.

Με πληροφορίες από: Guardian