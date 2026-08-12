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Τέξας: «Ηρωική» χήνα είδε φωτιά σε αχυρώνα, άρχισε να κραυγάζει και έσωσε μια ολόκληρη οικογένεια – ΒΙΝΤΕΟ

Μια μόλις τεσσάρων μηνών χήνα, ονόματι «Γκούσι», ειδοποίησε με τις δυνατές κραυγές της την οικογένεια Γκέρμπερ στο Τέξας των ΗΠΑ για πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στον αχυρώνα τους. Ο ιδιοκτήτης, Μπερτ Γκέρμπερ, κατάφερε να σβήσει τη φωτιά, σώζοντας την οικογένεια και όλα τα ζώα που βρίσκονταν μέσα στον αχυρώνα.

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Διεθνή Νέα

χήνα φωτιά αχυρώνα Τέξας
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια μόλις τεσσάρων μηνών χήνα, ο «Γκούσι», αποδείχθηκε ο σωτήρας μιας οικογένειας στο Τέξας των ΗΠΑ, όταν με τις δυνατές κραυγές της ειδοποίησε για πυρκαγιά στον αχυρώνα τους.
  • Ο ιδιοκτήτης του, Μπερτ Γκέρμπερ, ξύπνησε από τις «δυνατές, ανησυχητικές κραυγές» του Γκούσι, ο οποίος σήμανε συναγερμό καθώς ο αχυρώνας της οικογένειας φλεγόταν.
  • Ο Μπερτ κατάφερε να σβήσει τη φωτιά, σώζοντας όλα τα ζώα, με την οικογένεια να σκέφτεται πλέον να βρει μια συντροφιά στον «ήρωα» Γκούσι.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μια μόλις τεσσάρων μηνών χηνα αποδείχθηκε ο σωτήρας μιας οικογένειας στο Τέξας των ΗΠΑ, όταν με τις δυνατές κραυγές της, μέσα στη νύχτα, ειδοποίησε τους ιδιοκτήτες του σπίτιου για πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στον αχυρώνα τους.

Άγρυπνος φρουρός

Ο νεαρός χήνος, που ακούει στο εύστοχο όνομα «Γκούσι», αποκτήθηκε από την οικογένεια Γκέρμπερ μόλις την Ημέρα της Μητέρας και συνήθως ήταν μοναχικός.

Ωστόσο, την περασμένη Τρίτη ανέλαβε δράση, όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο KHOU 11.


Ο ιδιοκτήτης του, Μπερτ Γκέρμπερ, είχε αποκοιμηθεί στον καναπέ στη μέση της νύχτας, όταν ο Γκούσι άρχισε να βγάζει δυνατές, ανησυχητικές κραυγές που η οικογένεια δεν είχε ξανακούσει ποτέ, αναφέρει η New York Post.

Προς μεγάλη έκπληξη του ιδιοκτήτη του, ο Γκούσι σήμανε συναγερμό καθώς ο αχυρώνας της οικογένειας, γεμάτος ζώα, φλεγόταν.

Βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας δείχνει τον «ήρωα που κραυγάζει» να στέκεται μπροστά από τον αχυρώνα της αυλής, ενώ αυτός είναι τυλιγμένος στις φλόγες.


«Βγήκα έξω έτσι απλά, και είδα μια φωτιά να φουντώνει από εκεί», θυμάται ο Μπερτ. «Άρπαξα ένα λάστιχο και έτρεξα προς τα εκεί».

Διάσωση την τελευταία στιγμή

Ο Μπερτ κατάφερε να σβήσει τη φωτιά, ενώ όλα τα ζώα που βρίσκονταν μέσα στον αχυρώνα εντοπίστηκαν και ήταν ασφαλή.

«Αν δεν είχα ξυπνήσει, πιστεύω ότι σε δύο λεπτά ακόμα… θα είχε τεθεί εκτός ελέγχου», δήλωσε.

Η σύζυγος του Μπερτ, Τσέλσι, δεν ήθελε αρχικά έναν φτερωτό «φίλο» στο σπίτι. Ωστόσο, η κόρη του ζευγαριού, Ελέιν, «ερωτεύτηκε» τον Γκούσι όταν πήγαν σε μια εκδήλωση «Αγκαλιάστε μια Χήνα» πριν από τέσσερις μήνες.

«Όταν τον πήραμε, ήταν τόσο μικρός και τόσο χνουδωτός», είπε η μικρή Ελέιν. «Όταν κατάφερα να του χαϊδέψω το κεφάλι, εκείνος απλά ακούμπησε το κεφάλι του στο μπράτσο μου και αυτό με έκανε να βουρκώσω».

Μετά το ηρωικό περιστατικό, η οικογένεια αναφέρει ότι σκέφτεται σοβαρά να του βρει μια συντροφιά – μια «Λούσι για τον Γκούσι».

«Και μετά θα αποκτήσουμε μωρά. Μπορώ να ξεκινήσω τη δική μου επιχείρηση», πρόσθεσε ενθουσιασμένη η Ελέιν.

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