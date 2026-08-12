Τέξας: «Ηρωική» χήνα είδε φωτιά σε αχυρώνα, άρχισε να κραυγάζει και έσωσε μια ολόκληρη οικογένεια – ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μια μόλις τεσσάρων μηνών χηνα αποδείχθηκε ο σωτήρας μιας οικογένειας στο Τέξας των ΗΠΑ, όταν με τις δυνατές κραυγές της, μέσα στη νύχτα, ειδοποίησε τους ιδιοκτήτες του σπίτιου για πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στον αχυρώνα τους.

Άγρυπνος φρουρός

Ο νεαρός χήνος, που ακούει στο εύστοχο όνομα «Γκούσι», αποκτήθηκε από την οικογένεια Γκέρμπερ μόλις την Ημέρα της Μητέρας και συνήθως ήταν μοναχικός.

Ωστόσο, την περασμένη Τρίτη ανέλαβε δράση, όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο KHOU 11.

A Texas family is crediting their pet goose, “Goosey,” with saving their homestead after the honking bird woke them up to a middle-of-the-night barn fire captured on home security video. https://t.co/CchcXX11uT https://t.co/dCu1K52fX1 pic.twitter.com/CmctLaz1pw — FOX26Houston (@FOX26Houston) August 11, 2026



Ο ιδιοκτήτης του, Μπερτ Γκέρμπερ, είχε αποκοιμηθεί στον καναπέ στη μέση της νύχτας, όταν ο Γκούσι άρχισε να βγάζει δυνατές, ανησυχητικές κραυγές που η οικογένεια δεν είχε ξανακούσει ποτέ, αναφέρει η New York Post.

Προς μεγάλη έκπληξη του ιδιοκτήτη του, ο Γκούσι σήμανε συναγερμό καθώς ο αχυρώνας της οικογένειας, γεμάτος ζώα, φλεγόταν.

Βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας δείχνει τον «ήρωα που κραυγάζει» να στέκεται μπροστά από τον αχυρώνα της αυλής, ενώ αυτός είναι τυλιγμένος στις φλόγες.

A goose just saved an entire farm in Wyoming When a barn caught fire in the middle of the night, Goosey sounded the alarm. honking relentlessly until her owners woke up and stopped the flames Sometimes, the best security system has feathers. pic.twitter.com/1mNrCQgjv9 — marshall D (@amazing13_13) August 10, 2026



«Βγήκα έξω έτσι απλά, και είδα μια φωτιά να φουντώνει από εκεί», θυμάται ο Μπερτ. «Άρπαξα ένα λάστιχο και έτρεξα προς τα εκεί».

Διάσωση την τελευταία στιγμή

Ο Μπερτ κατάφερε να σβήσει τη φωτιά, ενώ όλα τα ζώα που βρίσκονταν μέσα στον αχυρώνα εντοπίστηκαν και ήταν ασφαλή.

«Αν δεν είχα ξυπνήσει, πιστεύω ότι σε δύο λεπτά ακόμα… θα είχε τεθεί εκτός ελέγχου», δήλωσε.

Η σύζυγος του Μπερτ, Τσέλσι, δεν ήθελε αρχικά έναν φτερωτό «φίλο» στο σπίτι. Ωστόσο, η κόρη του ζευγαριού, Ελέιν, «ερωτεύτηκε» τον Γκούσι όταν πήγαν σε μια εκδήλωση «Αγκαλιάστε μια Χήνα» πριν από τέσσερις μήνες.

«Όταν τον πήραμε, ήταν τόσο μικρός και τόσο χνουδωτός», είπε η μικρή Ελέιν. «Όταν κατάφερα να του χαϊδέψω το κεφάλι, εκείνος απλά ακούμπησε το κεφάλι του στο μπράτσο μου και αυτό με έκανε να βουρκώσω».

Μετά το ηρωικό περιστατικό, η οικογένεια αναφέρει ότι σκέφτεται σοβαρά να του βρει μια συντροφιά – μια «Λούσι για τον Γκούσι».

«Και μετά θα αποκτήσουμε μωρά. Μπορώ να ξεκινήσω τη δική μου επιχείρηση», πρόσθεσε ενθουσιασμένη η Ελέιν.