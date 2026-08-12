Ανδρουλάκης για Τεντόγλου: «Συγχαρητήρια, Μίλτο – Μας κάνεις περήφανους με το ταλέντο και το ήθος σου»

Με θερμά λόγια, συνεχάρη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, τον Μίλτο Τεντόγλου, για τη νέα σπουδαία επιτυχία του, υπογραμμίζοντας όχι μόνο τις εξαιρετικές αθλητικές του επιδόσεις, αλλά και το ήθος που τον χαρακτηρίζει.

Η ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη

Με αφορμή την κατάκτηση του τέταρτου συνεχόμενου χρυσού μεταλλίου του στο άλμα εις μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, ο κ. Ανδρουλάκης, έκανε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Συγχαρητήρια, Μίλτο. Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις σου. Μας κάνεις περήφανους με το ταλέντο και το ήθος σου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, αποθεώνοντας τον Έλληνα πρωταθλητή για τη νέα του κορυφαία διάκριση.