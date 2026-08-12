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Ανδρουλάκης για Τεντόγλου: «Συγχαρητήρια, Μίλτο – Μας κάνεις περήφανους με το ταλέντο και το ήθος σου»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, συνεχάρη θερμά τον Μίλτο Τεντόγλου για την κατάκτηση του τέταρτου συνεχόμενου χρυσού μεταλλίου του στο άλμα εις μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε όχι μόνο τις εξαιρετικές αθλητικές επιδόσεις του Τεντόγλου, αλλά και το ήθος που τον χαρακτηρίζει, δηλώνοντας ότι «μας κάνεις περήφανους με το ταλέντο και το ήθος σου».

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Νίκος Ανδρουλάκης
Πηγή: Intome
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με θερμά λόγια, συνεχάρη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, τον Μίλτο Τεντόγλου, για τη νέα σπουδαία επιτυχία του, υπογραμμίζοντας όχι μόνο τις εξαιρετικές αθλητικές του επιδόσεις, αλλά και το ήθος που τον χαρακτηρίζει.
  • Με αφορμή την κατάκτηση του τέταρτου συνεχόμενου χρυσού μεταλλίου του στο άλμα εις μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, ο κ. Ανδρουλάκης, έκανε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, αποθέωσε τον Έλληνα πρωταθλητή, αναφέροντας: «Συγχαρητήρια, Μίλτο. Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις σου. Μας κάνεις περήφανους με το ταλέντο και το ήθος σου».

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Με θερμά λόγια, συνεχάρη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, τον Μίλτο Τεντόγλου, για τη νέα σπουδαία επιτυχία του, υπογραμμίζοντας όχι μόνο τις εξαιρετικές αθλητικές του επιδόσεις, αλλά και το ήθος που τον χαρακτηρίζει.

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Η ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη

Με αφορμή την κατάκτηση του τέταρτου συνεχόμενου χρυσού μεταλλίου του στο άλμα εις μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, ο κ. Ανδρουλάκης, έκανε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Συγχαρητήρια, Μίλτο. Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις σου. Μας κάνεις περήφανους με το ταλέντο και το ήθος σου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, αποθεώνοντας τον Έλληνα πρωταθλητή για τη νέα του κορυφαία διάκριση.

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