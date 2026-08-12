Λατινοπούλου για τη φραστική επίθεση: «Μου ζήτησαν το λόγο γιατί τους λέω γύφτους – Ο ένας πήγε να με χτυπήσει»

Για το επεισόδιο που, όπως καταγγέλλει, σημειώθηκε σε δρομολόγιο πλοίου κατά την επιστροφή της από την Τήνο, αλλά και για μια σειρά ζητημάτων που βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής και κοινωνικής επικαιρότητας, μίλησε η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» και ευρωβουλευτής, σε συνέντευξή της στο MEGA, αναφέρθηκε εκτενώς στο περιστατικό που, σύμφωνα με την ίδια, αφορούσε λεκτική επίθεση και απειλές από ομάδα Ρομά, περιγράφοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το συμβάν και την επίδρασή του στην ίδια και στη μητέρα της.

Η συζήτηση, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στο συγκεκριμένο περιστατικό. Η κ. Λατινοπούλου έθεσε στο επίκεντρο την παραβατικότητα, την ασφάλεια των πολιτών και την ανάγκη, όπως υποστήριξε, για απαρέγκλιτη εφαρμογή του νόμου, ασκώντας παράλληλα σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει φαινόμενα ανομίας και παραβατικότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, επίσης, στην πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τα ζητήματα ισότητας, προστασίας των γυναικών και δημόσιας ασφάλειας, υποστηρίζοντας «ότι η καταδίκη της βίας οφείλει να είναι καθολική και ανεξάρτητη από την ταυτότητα του δράστη ή του θύματος».

Σημαντικό μέρος της συνέντευξης αφιερώθηκε και στο μεταναστευτικό, με την ευρωβουλευτή να παρουσιάζει τις θέσεις της για τη φύλαξη των συνόρων, την πολιτική ασύλου, τις επιστροφές και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, διατύπωσε αιχμηρές καταγγελίες για τον τρόπο με τον οποίο, κατά την άποψή της, έχει διαμορφωθεί το ευρωπαϊκό μεταναστευτικό μοντέλο, κάνοντας λόγο για οικονομικά συμφέροντα και για ένα ευρύτερο σύστημα που, όπως υποστήριξε, δεν αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις συνέπειες της παράτυπης μετανάστευσης.

Η κ. Λατινοπούλου αναφέρθηκε ακόμη, στη λειτουργία της κυβέρνησης και στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος, επικεντρώνοντας την κριτική της στις απευθείας αναθέσεις, στις συμβάσεις συμβούλων και σε συγκεκριμένες κρατικές δαπάνες, τις οποίες χρησιμοποίησε ως παραδείγματα για να υποστηρίξει την άποψή της περί έλλειψης επαρκούς λογοδοσίας.

Στο ίδιο πλαίσιο τοποθετήθηκε και για τον Αλέξη Τσίπρα και την πολιτική του πορεία, επαναφέροντας τη συνολική της κριτική απέναντι στο πολιτικό σύστημα.

Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε καταγγελία που αφορά πρώην συνεργάτη της και φερόμενο περιστατικό άσκησης σωματικής βίας, τονίζοντας ότι, μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση από τη Δικαιοσύνη, ο συγκεκριμένος συνεργάτης θα παραμείνει εκτός καθηκόντων. Με αφορμή το περιστατικό, υπογράμμισε την ανάγκη για ενιαία αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας, χωρίς συμψηφισμούς ή εξαιρέσεις.

Οι Ρομά με έβριζαν και ο ένας πήγε να με χτυπήσει»

Αρχικά η κ. Λατινοπούλου αναφέρθηκε στο περιστατικό σε δρομολόγιο πλοίο για Τήνο, όπου δέχθηκε λεκτική επίθεση από ομάδα Ρομά.

«Πήγα μαζί με τη μητέρα μου στην Τήνο για προσκύνημα. Ήταν μια πολύ ιερή ιδιωτική στιγμή. Δεν το ήξερε κανένας. Και όταν πήγαμε στο λιμάνι για την επιστροφή στη Ραφήνα, εκεί 15-20 γύφτοι μαζεύτηκαν και μου έκαναν επίθεση για να μου ζητήσουν το λόγο γιατί τους λέω γύφτους. Δηλαδή γιατί λέμε τους γύφτους, γύφτους. Και φυσικά ακολούθησαν φραστικές επιθέσεις, ύβρεις, απειλές, χειρονομίες.

Είναι πολύ ξεκάθαρη η επίθεση. Αυτό είναι μόνο ένα πολύ μικρό απόσπασμα από τα σαράντα πέντε λεπτά επίθεσης που δεχόμουν εγώ και η μητέρα μου. Δεν σταμάτησαν λεπτό. Συνέχισαν τις απειλές, συνέχισαν όλη αυτή την επιθετικότητα την οποία βλέπουμε όλοι. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι γύφτοι προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις και εγκληματικές ενέργειες και ύβρεις. Είναι κλασική περίπτωση γύφτων. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε όλοι πλέον και ακόμα μια φορά αποδεικνύουν το ποιόν τους έτσι; Γιατί μπροστά στα παιδιά, οι γυναίκες τους γελούσαν. Δηλαδή αυτή είναι η κατάσταση».

»Τίποτα δεν έκανα. Με τη μητέρα μου καθόμουν. Υπήρχε κόσμος τριγύρω. Καθόμασταν και συζητούσαμε με τη μητέρα μου. Ξαφνικά με πλησίασε ένας από αυτούς και καλά για να μου πει ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να συζητήσουμε ήρεμα, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Τους λέω πολύ απλά ότι αν δεν εγκληματείτε, αν δεν παντρεύετε τα ανήλικα σας, δεν κάνετε ρευματοκλοπές, κλοπές, ληστείες και όλα τα εγκλήματα του Ποινικού Κώδικα. Τέλος συζήτησης. Δεν έχω να συζητήσω κάτι μαζί σας. Δεν απευθύνομαι σε εσάς. Δεν ξεκίνησε η συζήτηση, ξεκίνησε μία επίθεση αυτόματα αμέσως μετά από αυτό. Ακριβώς γιατί δεν μπορούν να κάνουν συζήτηση.

Αυτό ήταν και κάτι που ακούστηκε και όχι μόνο σε αυτό το βίντεο, αλλά και γενικότερα. Το έλεγα συνέχεια ότι «δεν μπορείτε να κάνετε συζήτηση, δεν μπορείτε να κάνετε συζήτηση γιατί αυτοί είστε». Και μετά συνέχισαν αυτές οι επιθέσεις που είδατε και πολλές, πολλές ακόμα. Λοιπόν, η μητέρα μου, η οποία βρισκόταν δίπλα μου, η οποία δεν έχει βρεθεί ποτέ σε κάτι παρόμοιο, δεν είναι υποχρεωμένη η γυναίκα, δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, δεν είναι τίποτα. Είναι ένας απλός πολίτης όπως είμαι και εγώ. Λοιπόν, τρομοκρατήθηκε, φοβήθηκε. Γιατί όταν βλέπεις 25-30 άτομα από γύρω σου να σε πλησιάζουν, ο ένας μάλιστα πήγε να με χτυπήσει, ένας άλλος τον σταμάτησε. Αυτό είναι κάτι το οποίο τρομοκράτησε τη μητέρα μου και φοβόταν. Δηλαδή μου έλεγε, μου έπιανε το χέρι. Φαίνεται και στο βίντεο και γενικότερα όλη τη διάρκεια αυτή όλη που μου χάιδευε το χέρι», είπε αρχικά.

«Ο κάθε εγκληματίας έχει ασυλία – Πού είναι οι καταδίκες των Αριστερούληδων»;

Στην συνέχεια ανέφερε πως:

«Όπως είδατε και στο βίντεο και αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι δεν ήρθε κάποιος. Μάλιστα, όσοι καθόντουσαν κοντά απομακρύνθηκαν. Γιατί ξέρετε κάτι; Σε αυτή την κοινωνία ζούμε, σε μια κοινωνία όπου η ανομία και ο κάθε γύφτος, ο κάθε παραβατικός, ο κάθε εγκληματίας έχει ασυλία. Υπάρχει πάρα πολύς κόσμος, υπάρχει πάρα πολύς κόσμος ο οποίος εκείνη τη στιγμή σκέφτεται τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Λοιπόν, εγώ όμως δεν ανέχομαι τέτοιες συμπεριφορές. Δεν ανέχομαι τέτοιες συμπεριφορές όχι για μένα, αλλά για τον κάθε πολίτη ο οποίος θέλει να πάρει το καράβι του, να πάει εκεί που θέλει να πάει, στον προορισμό του ή να είναι στο έξω από το σπίτι του, στη γειτονιά του, οπουδήποτε αλλού και να δέχεται τραμπουκισμούς, να δέχεται επιθέσεις. Λοιπόν, και εδώ έρχομαι και ρωτώ πού είναι οι καταδίκες των ομάδων της Αριστεράς, των «αριστερούληδων», των «ευαισθητούληδων»;

Πού είναι τα κόμματα να πάρουν θέση και να τοποθετηθούν; Πού είναι όλοι αυτοί οι δήθεν ευαίσθητοι που κόπτονται υποτίθεται για τα δικαιώματα των γυναικών; Πού είναι όλοι αυτοί που δήθεν νοιάζονται για τις γυναίκες και για το πώς αντιμετωπίζονται ειδικά από δήθεν ευπαθείς ομάδες, οι οποίοι δεν είναι καθόλου ευπαθείς ομάδες, αλλά όλοι οι υπόλοιποι είναι ευπαθείς ομάδες, αυτοί οι οποίοι μένουν δίπλα σε παράνομους καταυλισμούς; Πού είναι όλοι αυτοί; Άκρα του τάφου σιωπή».

«Πού είναι οι δήθεν ευαίσθητοι να καταδικάσουν το γεγονός;»

«Λοιπόν, δεν υπάρχει εξίσωση θύτη και θύματος. Δεν υπάρχει εξίσωση θύτη και θύματος. Πάνω από όλα είμαι πολίτης, όπως είναι και άλλοι πολίτες. Λοιπόν, το να δίνετε μια τέτοια επίθεση, χυδαία επίθεση ενώπιον μου και της μητέρας μου, γιατί πάνω βάζω τη μητέρα μου και όλη την αγωνία και αυτό το οποίο πέρασε και όλο αυτό το φόβο. Λοιπόν, από κει και πέρα αυτό είναι κάτι το οποίο έπρεπε να καταδικαστεί σύσσωμα από όλους και πρώτα από αυτούς οι οποίοι δήθεν από το πρωί μέχρι το βράδυ κόπτονται και νοιάζονται για τις γυναίκες. Και αυτή η ανοχή λοιπόν που υπάρχει από όλους τους πολιτικούς, γιατί είμαι η μόνη η οποία λέω τα πράγματα με το όνομά τους, είμαι η μόνη που τους λέω τους γύφτους, γύφτους, λαθρομετανάστες, λαθρομετανάστες, εγκληματίες, εγκληματίες.

Δεν υπάρχει σήμερα το 2026 να μιλήσουμε ούτε για ενσωμάτωση, ούτε για τίποτα τέτοιο. Όλα εκεί είναι τα ενοίκια, εκεί είναι οι φόροι, εκεί είναι οι δουλειές. Να πάνε όπως ο κάθε Έλληνας πολίτης να ψάξει να βρει μια δουλειά, να μεγαλώσει τα παιδιά του και να μην παντρεύονται. Τι θα πει κοινωνική ομάδα που παντρεύει τα ανήλικα κορίτσια 10 και 12 ετών; Κοινωνική ομάδα που αν μαζέψουμε το χαλκό που έχει κλέψει θα ξαναφτιάξουμε τον Κολοσσό της Ρόδου; Κοινωνική ομάδα η οποία κάνει ρευματοκλοπές πρωί, μεσημέρι, βράδυ, που μπαίνει στα σπίτια, που ληστεύει. Από εμπόρια όπλων, εμπόριο ναρκωτικών και κάθε εγκληματική πράξη; Έχει καταλάβει ο κόσμος ότι δεν απευθύνομαι σε όλους αυτούς οι οποίοι είναι νόμιμοι, νομοταγείς και πληρώνουν τους φόρους τους. Δεν απευθύνομαι σε αυτούς», υπογράμμισε η κ. Λατινοπούλου.

«Ανομία και ασυλία που υπάρχει λόγω της κυβέρνησης Μητσοτάκη»

«Εδώ γύρισαν και λένε εσείς οι Έλληνες είστε καλύτεροι; Το είπα και στο βίντεο το οποίο ανέβασα στα προσωπικά μου social. Λέω εσείς οι Έλληνες είστε καλύτεροι; Λέω γιατί παρακαλώ, εσείς τι είστε; Εμείς λέει δεν είμαστε Έλληνες, γύφτοι είμαστε. Μόνοι τους το λένε. Μόνοι τους το λένε. Και δεν το λένε μόνο σε μένα. Υπάρχουν και βίντεο στα social media που το λένε γενικά. Λοιπόν, αυτή η κοροϊδία στα μούτρα μας όταν παριστάνουν τους υπαλλήλους της ΔΕΗ, όταν παριστάνουν τους λογιστές, όταν παίρνουν την περιουσία των πολίτες και τους κλέβουν, μπαίνουν στα σπίτια τους και κάνουν λείες εκατοντάδων εκατομμυρίων συνολικά και παρόλα αυτά τους πληρώνουμε από τους φόρους μας δήθεν για να ενσωματωθούν.

Δεν πρόκειται απλά για κοροϊδία, αλλά πρόκειται για μια ανομία και μια ασυλία στην οποία υπάρχει, υπάρχει λόγω της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν, που κυβερνάει επτά χρόνια η Νέα Δημοκρατία, αν είσαι γύφτος, Ρουβίκωνας, αντισημίτης, «φιλοπαλαιστινιάκιας», λαθρομετανάστης, εγκληματίας, άναρχοάπλυτος, δικαιωματιστής, αριστερούλης, κάνεις ό,τι γουστάρεις, κάνεις ό,τι γουστάρεις. Και μάλιστα με Κυριάκο Μητσοτάκη το τραγικό είναι ότι δεν λογοδοτείς κιόλας. Δεν υπάρχουν συνέπειες»

«Με τα λεφτά δεν ενσωματώνεται κανένας – Κόψιμο των επιδομάτων»

«Έχουμε κάνει μια χώρα, έχουν κάνει μια χώρα παράδεισο κακοποιών, εγκληματιών και λαθρομεταναστών. Μακάρι να μη χρειαζόταν να το πω. Μακάρι να ζούσαμε σε άλλη χώρα, αλλά πείτε μου σε ποιο σοβαρό κράτος, σε ποιο σοβαρό δυτικό δημοκρατικό κράτος οι γύφτοι θα έκαναν όλα αυτά από ρευματοκλοπές μέχρι ληστείες και δεν θα υπήρχαν συνέπειες και θα πληρώνονταν με επιδόματα. Το θέμα είναι οι συλλήψεις να οδηγήσουν στην καταδίκη, η καταδίκη να σταματήσει και στο κόψιμο των επιδομάτων. Τα επιδόματα συνεχίζονται κανονικά. Εκεί είναι το τεράστιο πρόβλημα, ότι δηλαδή συνεχίζουν και επιδοτούν παραβατικές συμπεριφορές και ακόμα και αυτό είναι πια αδιαμφισβήτητο. Δεν θέλουν να ενσωματωθούν.

Γιατί ποιος σας λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει βρει τρόπο για να χαϊδεύει αυτιά; Γιατί ποιος σας λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε κράτος δεν γνωρίζουν, όπως και ειδικά η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι όλοι αυτοί είναι εν δυνάμει ψηφοφόροι και είναι ψηφαλάκια; Ποιος σας λέει ότι αυτή η ενσωμάτωση γίνεται με επιδόματα; Η ενσωμάτωση γίνεται με αυστηρούς κανόνες. Το παιδί σου θα παρέμβει εισαγγελέας ανηλίκων. Δεν θα το παντρέψουν τα 12 έτη. Με τα λεφτά δεν ενσωματώνεται κανένας», σημείωσε η κ. Λατινοπούλου.

Για την ατιμωρησία η κ. Λατινοπούλου, επεσήμανε: «Όλα αυτά τα χρόνια υποτίθεται όμως ότι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε λίγο θα τελειώσουμε την παραβατικότητα. Και συνεχίζω για να πάμε και στα υπόλοιπα. Σε ποιο σοβαρό σύγχρονο κράτος οι Ρουβίκωνες θα έκαναν τάγματα εφόδου και θα έμπαιναν στα μαγαζιά της γειτονιάς χωρίς να υπάρχουν συλλήψεις, χωρίς να υπάρχουν συνέπειες, χωρίς να υπάρχει καμία τιμωρία και να τραμπουκίζουν όποιον βρουν και να απειλούν τη ζωή του;

Σε ποιο σοβαρό κράτος οι Ισραηλινοί δεν θα μπορούσαν να αποβιβαστούν από το καράβι στην Ελλάδα γιατί τους τραμπουκίζουν οι «φιλοπαλαιστινιάκηδες», οι «αναρχοάπλυτοι» και ο κάθε δικαιωματιστούλης και αριστερούλης, χωρίς καμία συνέπεια, χωρίς συλλήψεις. Στο κεντρικότερο σημείο της Αθήνας, στο Σύνταγμα, έξω από τη Βουλή, γίνεται προπηλακισμός λοιπόν εναντίον Ισραηλινών. Στα νησιά μας πάνε να αποβιβαστούν οι Ισραηλινοί. Μια από τα ίδια. Δεν μπορούν να κατέβουν. Τους πετυχαίνουν όπου τους βρουν. Σε ταβέρνες, στο λιμάνι, οπουδήποτε βρεθούν και τους προπηλακίζουν. Τους επιτίθενται ακόμα και σε χειρονομίες και χειροδικίες. Αυτά πρέπει να ακουστούν γιατί αυτά δείχνουν το μπάχαλο το οποίο επικρατεί, την ανομία την οποία επικρατεί και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει σε αυτή τη χώρα με τη, με την ασυλία και τις ευλογίες της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη».

«Καλοστημένη μπίζνα το μεταναστευτικό σχέδιο της ΕΕ»

Στην συνέχεια η κ. Λατινοπούλου τοποθετήθηκε για το μεταναστευτικό με αφορμή τα γεγονότα στη Θέουτα.

«Μα ξεκάθαρα έχω πει πολύ ξεκάθαρα τις απόψεις μας. Ποιος τους κάλεσε καταρχάς; Ποιος τους κάλεσε; Η Ευρώπη των ανοιχτών συνόρων. Η ελίτ των Βρυξελλών που κάνει τα πάντα για να μπαίνουν και να και να πληρώνονται με επιδόματα, να μπαίνουν στα νοσοκομεία μας, να κάνουν ό,τι θέλουν, να πληρώνονται και να γκετοποιούν τις γειτονιές μας. Από εδώ βλέπετε στην Αθήνα τι γίνεται. Κοιμούνται όρθιοι.

Η μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ είναι μία καλά στημένη μπίζνα δισεκατομμυρίων, οι οποίες μέσα στην οποία μπίζνα βρίσκονται λαθροδιακινητές, μη κυβερνητικές οργανώσεις, λαθρομετανάστες και όλη αυτή τη μπίζνα η οποία υπηρετείται κανονικότατα. Αντί να γίνουνε να παρθούν σκληρά μέτρα, να γίνει φύλαξη των συνόρων, να υπάρξουν κλειστά κέντρα εκτός Ευρώπης και να γίνουν οργανωμένο σχέδιο έτσι ώστε να υπάρξουν μαζικές απελάσεις άμεσα και επανεξέταση όλων των αιτήσεων ασύλου αλλά και των ασύλων των οποίων έχουν δοθεί, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει. Το Πακιστάν, το Αφγανιστάν και αυτές τις χώρες, ούτε καθεστώς πολέμου έχουν, ούτε τίποτα.

Και η πλειοψηφία στα ποσοστά και στις στατιστικές οι οποίες βγαίνουν είναι από αυτές τις χώρες. Για να συνεχίσω για το θέμα της μπίζνας λοιπόν, αυτή η μπίζνα που έχει καλά στηθεί με τη συνεργασία των ελίτ των Βρυξελλών, συγκεκριμένων ηγετών, πολιτικών προσώπων, ΜΚΟ και ούτω καθεξής. Από πίσω υπάρχει το Κατάρ και η Τουρκία. Έχουν γίνει δεκάδες καταγγελίες και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Κατάρ και τον βρώμικο ρόλο του μαζί με την Τουρκία, για το πώς χρηματοδοτούνται οι μη κυβερνητικές οργανώσεις προκειμένου να φαίνονται λαθρομετανάστες και πολλοί άλλοι λοιπόν, οι οποίοι έχουν σκοπό να αλλοιώσουν τον πληθυσμό της Ευρώπης, να αντικαταστήσουν αυτό που λένε τον πληθυσμό, να γεμίσουμε φανατικούς ισλαμιστές με τα αποτελέσματα καθημερινά τα βλέπουμε στα δελτία ειδήσεων, στα social media με μαχαιρώματα, απειλές», τόνισε χαρακτηριστικά.

Και συνέχισε η κ. Λατινοπούλου: «Είναι πάρα πολύ το βρόμικο χρήμα. Το αντιμετωπίζεις όταν εφαρμόζεις τους νόμους. Νόμοι υπάρχουν, δεν εφαρμόζονται. Και όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή έχει λάβει ακόμη περισσότερη δύναμη, τα πατριωτικά κόμματα στα οποία όπως είμαι και εγώ, οι Πατριώτες για την Ευρώπη, για παράδειγμα, η τρίτη δυνατότερη Ευρωομάδα στην Ευρώπη, όταν με το καλό γίνει πρώτη, που είναι μία συντηρητική ομάδα με πολύ ξεκάθαρες θέσεις όσον αφορά στο λαθρομεταναστευτικό, τότε οι νόμοι και οι ψηφοφορίες και οι τροπολογίες οι οποίες θα περνάνε θα είναι μόνο υπέρ των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτή τη στιγμή το μόνο που τους νοιάζει είναι το πώς θα εισβάλουν οι λαθρομετανάστες και πώς θα τους ταΐσουν.

Και στην Ελλάδα δεν γίνεται τίποτα όσον αφορά στα αυστηρά μέτρα. Όσο τα κανάλια τους αποκαλούν και τους αποκαλείτε μετανάστες και όχι λαθρομετανάστες, αυτό είναι μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης. Διότι αν δεν πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, αυτό που είναι, που δεν είναι κακό έτσι γιατί μας βλέπει εκατομμύρια κόσμος εκεί έξω καθημερινά έχει αυτή την αγωνία και λέει τι θα γίνει και σε ποια Ελλάδα θα παραδώσω τα παιδιά μου. Το να τους λέμε μετανάστες για να μην προσβληθούν οι ΜΚΟ, που χρηματοδοτούνται από τους φόρους μας, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα στην Ελλάδα».

«Η κυβέρνηση κάνει το φαγοπότι του αιώνα»

Για την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, στο in.gr: «Δεν τον ακούω αυτή τη στιγμή. Έχει αυτά τα οποία έκανε, φάνηκαν, ξεκαθαρίστηκαν. Οδήγησε την Ελλάδα εκεί που την οδήγησε στην καταστροφή. Λοιπόν, εζυγίσθη, εμετρήθη και ευρέθη ελλιπής».

Για την κυβέρνηση τέλος είπε: « Λοιπόν, αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση της χώρας την έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το φαγοπότι το οποίο γίνεται από αυτή την κυβέρνηση δεν έχει προηγούμενο. Γίνεται το φαγοπότι του αιώνα με εκατοντάδες εκατομμύρια από απευθείας αναθέσεις σε εταιρείες και συμβάσεις. Μάλιστα, εταιρείες συμβουλευτικές με 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2020 μέχρι σήμερα να έχουν δοθεί σε εταιρείες συμβούλων.

Αυτό είναι από το Βουλή watch. 1,6 δισεκατομμύρια το φαγοπότι του αιώνα. Και μετά σου λένε πού θα τα βρούμε να μειώσουμε τους φόρους όταν 1,6 δισεκατομμύρια τα δίνεις σε εταιρείες δήθεν συμβουλευτικές. Και αυτό, αυτά είναι από τα λεφτάκια από την τσέπη του Έλληνα πολίτη. Λοιπόν, αυτό είναι το φαγοπότι μαζί με άλλα. Εξακόσια είκοσι τρεις χιλιάδες ευρώ για να κάνει διαφήμιση η ΕΡΤ το Μουντιάλ στα social media και τα πράσινα σπιτάκια με 82 εκατομμύρια. Και τριακόσιες χιλιάδες ευρώ το σπιτάκι αντί για τριάντα έως εξήντα και το φαγοπότι συνεχίζεται. Λοιπόν, εκεί είναι όλη η ουσία. Ότι έχουμε μπλέξει με σοσιαλιστές οι οποίοι τρώνε τα πάντα. Φαγοπότι του αιώνα».

«Εκτός καθηκόντων ο συνεργάτης μου»

«Λοιπόν, όσον αφορά ένα περιστατικό το οποίο συνέβη, θέλω να μιλήσω προσωπικά εγώ για να το διευκρινίσουμε εδώ. Έχει μπορείτε να δείτε και το δελτίο τύπου. Μόλις πληροφορήθηκα για την καταγγελία εις βάρος συνεργάτη μου όσον αφορά την άσκηση σωματικής βίας εις βάρος μιας κοπέλας, αμέσως έκανα δύο ενέργειες. Οι ενέργειες ήταν η εντολή να απομακρυνθεί από το γραφείο και από τα καθήκοντά του ο συγκεκριμένος συνεργάτης μου και να καλέσω την καταγγέλλουσα για να της δηλώσω τη συμπαράστασή μου και να μάθω ακριβώς τι συνέβη. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξεκαθαριστεί διότι όπως λέω πάντα θα συνεχίσω να λέω δεν υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση από την ελληνική δικαιοσύνη, θα είναι εκτός γραφείου και εκτός καθηκόντων ο συγκεκριμένος πρώην συνεργάτης λοιπόν. Αυτό είναι κάτι το οποίο το τονίζω και σας κοιτάω σε εσάς, κυρίως γιατί είστε γυναίκα και σαν γυναίκα και σε όλες τις γυναίκες δεν πρόκειται να κάνω ποτέ πίσω. Γιατί σε αυτά τα θέματα όταν υπάρχει άσκηση βίας και εφόσον είναι επιβεβαιωμένη. Λοιπόν, από μένα δεν υπάρχουν ούτε συμψηφισμοί, ούτε δικαιολογίες, ούτε τίποτα. Δεν ανέχομαι άντρας να σηκώνει χέρι, όπως δεν ανέχομαι και γυναίκα να σηκώνει χέρι», ανέφερε η κ. Λατινοπούλου.