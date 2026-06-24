Λατινοπούλου για Παϊτέρη: Δεν υπάρχει καμία αντιπαράθεση, υπάρχει ευθεία επίθεση – προσβολή για την οποία έχω ήδη κινηθεί νομικά

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου δήλωσε σε συνέντευξή της στο Action24 ότι έχει κινηθεί νομικά κατά του Βασίλη Παϊτέρη. Η νομική κίνηση αφορά χυδαία προσβολή της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειάς της, με αισχρά υπονοούμενα κατά της μητέρας της και για οικονομικές συναλλαγές με στέλεχος του κόμματός της. Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής τόνισε ότι δεν υπάρχει αντιπαράθεση, αλλά ευθεία επίθεση για την οποία έχει ήδη κινηθεί νομικά.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αφροδίτη Λατινοπούλου δήλωσε σε συνέντευξή της στο Action24 πως έχει κινηθεί νομικά κατά του Βασίλη Παϊτέρη.
  • Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής τόνισε ότι πρόκειται για «χυδαία προσβολή της προσωπικότητάς μου και της αξιοπρέπειας μου με αισχρά και χυδαία υπονοούμενα κατά της μητέρας μου», ενώ πρόσθεσε ότι υπήρξαν και «υπονοούμενα για οικονομικές συναλλαγές».
  • Κατέληξε πως «όταν αφήνει υπονοούμενα θα απαντήσει την ελληνική δικαιοσύνη για να έρθει να αποδείξει αυτά που λέει γιατί δεν υπάρχουν».

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Σε συνέντευξή της στο Action24 το πρωί της Τετάρτης, η Αφροδίτη Λατινοπούλου δήλωσε πως έχει κινηθεί νομικά κατά του Βασίλη Παϊτέρη.

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«Μιλάμε χυδαία προσβολή της προσωπικότητάς μου και της αξιοπρέπειας μου με αισχρά και χυδαία υπονοούμενα κατά της μητέρας μου. Δεν υπάρχει αντιπαράθεση ούτε τίποτα» τόνισε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.

«Δεν υπάρχει καμία αντιπαράθεση, υπάρχει ευθεία επίθεση – προσβολή για την οποία έχω ήδη κινηθεί νομικά ενώ άφησε και υπονοούμενα για οικονομικές συναλλαγές με δικό μου στέλεχος και υποψήφιο» είπε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.

«Το ένα αφορά τη μητέρα μου, που είναι κάτι ιερό, και δεν σηκώνω κουβέντα και κάθε νοήμων προστατεύει τη μητέρα του και την αξιοπρέπειά του. Εξαιρούνται οι αριστερούληδες ευαισθητούληδες που κιχ δεν βγάζουν σε τέτοιες περιπτώσεις γιατί είναι επιλεκτικά ευαίσθητοι» συμπλήρωσε

«Και δεύτερον όταν αφήνει υπονοούμενα θα απαντήσει την ελληνική δικαιοσύνη για να έρθει να αποδείξει αυτά που λέει γιατί δεν υπάρχουν» κατέληξε η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

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