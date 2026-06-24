Λατινοπούλου για Παϊτέρη: Δεν υπάρχει καμία αντιπαράθεση, υπάρχει ευθεία επίθεση – προσβολή για την οποία έχω ήδη κινηθεί νομικά

Σε συνέντευξή της στο Action24 το πρωί της Τετάρτης, η Αφροδίτη Λατινοπούλου δήλωσε πως έχει κινηθεί νομικά κατά του Βασίλη Παϊτέρη.

«Μιλάμε χυδαία προσβολή της προσωπικότητάς μου και της αξιοπρέπειας μου με αισχρά και χυδαία υπονοούμενα κατά της μητέρας μου. Δεν υπάρχει αντιπαράθεση ούτε τίποτα» τόνισε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.

«Δεν υπάρχει καμία αντιπαράθεση, υπάρχει ευθεία επίθεση – προσβολή για την οποία έχω ήδη κινηθεί νομικά ενώ άφησε και υπονοούμενα για οικονομικές συναλλαγές με δικό μου στέλεχος και υποψήφιο» είπε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.

«Το ένα αφορά τη μητέρα μου, που είναι κάτι ιερό, και δεν σηκώνω κουβέντα και κάθε νοήμων προστατεύει τη μητέρα του και την αξιοπρέπειά του. Εξαιρούνται οι αριστερούληδες ευαισθητούληδες που κιχ δεν βγάζουν σε τέτοιες περιπτώσεις γιατί είναι επιλεκτικά ευαίσθητοι» συμπλήρωσε

«Και δεύτερον όταν αφήνει υπονοούμενα θα απαντήσει την ελληνική δικαιοσύνη για να έρθει να αποδείξει αυτά που λέει γιατί δεν υπάρχουν» κατέληξε η Αφροδίτη Λατινοπούλου.