Κόντρα με βαριές εκφράσεις Παϊτέρη – Λατινοπούλου: «Έχει γύφτικη ομορφιά» – «Από γύφτο δεν περίμενα και κάτι καλύτερο» – ΒΙΝΤΕΟ

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Οξεία ήταν η λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην Αφροδίτη Λατινοπούλου και τον Βασίλη Παϊτέρη σε τηλεοπτική εκπομπή. Όλα ξεκίνησαν όταν η πρόεδρος της Φωνής Λογικής χρησιμοποίησε τον όρο «γύφτοι» για τους Ρομά. Η τοποθέτησή της προκάλεσε την αντίδραση του γνωστού τραγουδιστή, ο οποίος της καταλόγισε προσβλητική συμπεριφορά απέναντι στην κοινότητα των Ρομά. Εν συνεχεία, η αντιπαράθεση ξέφυγε και η συζήτηση κατέληξε σε προσωπικές αιχμές και βαριές εκφράσεις εκατέρωθεν.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου ανέφερε αρχικά:

«Δυστυχώς υπάρχουν πολιτικοί που πλησιάζουν γύφτους για να εκλεγούν». Μάλιστα, επανέλαβε τουλάχιστον τρεις φορές τη λέξη “γύφτος”, ενώ της ζήτησε να μην το κάνει και ο παρουσιαστής της εκπομπής, Πέτρος Κουσουλός.

«Γύφτους τους έλεγα και γύφτους θα τους λέω».

Από την πλευρά του ο Βασίλης Παϊτέρης, απάντησε λέγοντας:

«Να απευθυνθώ στην κυρία Λατινοπούλου για τον όρο “γύφτος” που μας αποκαλεί. Ο γύφτος είναι ο σιδεράς που βρομίζεται και το λέμε “άντε ρε γύφτο”. Ο τσιγγάνος είναι ο μυγιάγγιχτος που μόλις τον βλέπεις παράξενα σε σκοτώνει. Εμείς είμαστε Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά, Ρομ ενικός, Ρομά πληθυντικός».

Όμως, ο κ. Παϊτέρης δεν έμεινε εκεί. Προχώρησε σε προσωπική αναφορά προς την κ. Λατινοπούλου, λέγοντας:

«Αν τη δείτε καλά θα δείτε ότι έχει γύφτικη ομορφιά. Μήπως η μητέρα της αγόρασε χαλί από έναν γύφτο και δεν το πλήρωσε;».

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου αντέδρασε έντονα και απάντησε:

«Είναι ντροπή σας. Εκτίθεστε από μόνος σας και αυτό αποδεικνύει γιατί τόσος πολύς κόσμος έχει αυτή την άποψη για εσάς, αλλά από γύφτο δεν περίμενα και κάτι καλύτερο, να πω την αλήθεια».

Σε παρέμβαση του Πέτρου Κουσουλού, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής σχολίασε:

«Δεν ντρέπεται να κάνει μια τέτοια προσωπική επίθεση; Εγώ δεν είπα κάτι προσβλητικό».

Από την πλευρά του, ο Βασίλης Παϊτέρης επέμεινε, λέγοντας: «Να μας πει αν αγόρασε χαλί η μάνα της από γύφτο», με τον παρουσιαστή να επιχειρεί να αποκλιμακώσει την ένταση.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η Αφροδίτη Λατινοπούλου τόνισε:

«Δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την οικογένειά μου και την καταγωγή μου. Αυτά είναι για μένα απαραβίαστα».