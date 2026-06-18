Ουκρανία: Επιτέθηκε στη Μόσχα με περισσότερα από 500 drones – Βίντεο με εκρήξεις από το ιστορικό σφυροκόπημα

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Η Ουκρανία εξαπέλυσε την Πέμπτη τη μεγαλύτερη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον της Μόσχας εδώ και χρόνια, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, προκαλώντας πυρκαγιές εντός και γύρω από τη ρωσική πρωτεύουσα, ενώ ανάγκασε τις αρχές να προχωρήσουν σε εκκενώσεις στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν και δεν έχουν επαληθευτεί επίσημα, καταγράφουν τη στιγμή που ένα ουκρανικό drone ανατινάζει μια ρωσική αποθήκη πετρελαίου, στέλνοντας μια τεράστια πύρινη σφαίρα στον ουρανό, ενώ συντρίμμια βρέχουν τη γύρω περιοχή.

Άλλα πλάνα δείχνουν μεγάλες στήλες μαύρου καπνού πάνω από τον ορίζοντα της πόλης και drones να πετούν βουίζοντας πάνω από τα κεφάλια των πολιτών.

Σε επιπλέον οπτικοακουστικό υλικό, περαστικοί ακούγονται να ουρλιάζουν έντρομοι καθώς εκρήξεις συγκλονίζουν την περιοχή, ενώ αυτό που φαίνεται να είναι ένας πύραυλος περνά από πάνω τους, την ώρα που πυκνός καπνός βγαίνει από ένα συγκρότημα κατοικιών.

Στο στόχαστρο το διυλιστήριο της Μόσχας

Η επίθεση μεγάλης κλίμακας έπληξε καίριες υποδομές της πρωτεύουσας.

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, έγραψε στο Telegram: «Οι δυνάμεις αεράμυνας συνεχίζουν να αποκρούουν μια επίθεση μεγάλης κλίμακας. Αρκετά drones κατάφεραν να φτάσουν στο MNPZ (Διυλιστήριο Πετρελαίου της Μόσχας)».



Οι αρχές διέκοψαν την κυκλοφορία στους δρόμους κοντά στο διυλιστήριο.

Ο Σομπιάνιν δεν διευκρίνισε το μέγεθος των ζημιών στις εγκαταστάσεις, ωστόσο αρκετά ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το διυλιστήριο είχε τυλιχθεί στις φλόγες.

Footage of a Ukrainian attack drone hitting a storage tank at the Moscow Oil Refinery this morning, sending the tank lid perfectly soaring hundreds of feet. pic.twitter.com/2GIHEGk52M — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 18, 2026



Παράλληλα, το αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο –το πιο πολυσύχναστο της Ρωσίας– ανακοίνωσε ότι απομάκρυνε τους επιβάτες σε «ασφαλείς τοποθεσίες» κατά τη διάρκεια του σφυροκοπήματος και προχώρησε σε περιορισμούς των πτήσεων.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής της Μόσχας, Αντρέι Βορόμπιοφ, ένα άλλο drone συνετρίβη σε κτίριο κατοικιών στην περιοχή Ζουκόφσκι, ενώ συντρίμμια από άλλο μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσαν πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο κοντά στα προάστια της πρωτεύουσας.



Το κρατικό ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS μετέδωσε ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη επίθεση στη Μόσχα τουλάχιστον των τελευταίων δύο ετών.

Dozens of drones punched through Russian air defenses overnight, reaching the Moscow Oil Refinery just 14 km from the Kremlin. The facility supplies around 40% of the Moscow region’s petrol and 50% of its diesel fuel. pic.twitter.com/NOIhMreLZj — KyivPost (@KyivPost) June 18, 2026



Η ρωσική αεράμυνα κατέρριψε 180 drones κατά την προσέγγισή τους στη Μόσχα, σύμφωνα με τον Σομπιάνιν, ενώ το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι αναχαίτισε συνολικά περισσότερα από 500 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το timing της επίθεσης

Το μαζικό αυτό πλήγμα σημειώθηκε μόλις λίγες ώρες πριν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υποδεχθεί ηγέτες της Νοτιοανατολικής Ασίας στην κεντρική πόλη Καζάν, περίπου 700 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, στο πλαίσιο της συνόδου του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

Η Ταϊλάνδη, το Βιετνάμ, η Καμπότζη, το Λάος, η Μαλαισία και η Σιγκαπούρη εκπροσωπήθηκαν από τους πρωθυπουργούς τους, ενώ οι Φιλιππίνες έστειλαν τον πρόεδρο Φερντινάντ Μάρκος.

Ο Πούτιν επιδιώκει εδώ και καιρό να εκπέμπει μια εικόνα σταθερότητας στο εσωτερικό της Ρωσίας, παρά τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της τετραετούς πλέον επίθεσής του στην Ουκρανία.

Η ρωσική οικονομία, η οποία βρίσκεται σε πολεμική ετοιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης, παλεύει με τον υψηλό πληθωρισμό, την έλλειψη εργατικού δυναμικού και το υψηλό κόστος δανεισμού.

Από την έναρξη του πολέμου το 2022, η Ρωσία σφυροκοπά την Ουκρανία με σχεδόν καθημερινές εναέριες επιθέσεις με drones και πυραύλους, προκαλώντας τον θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και ρημάζοντας μεγάλα τμήματα της ανατολικής και νότιας Ουκρανίας, στην πιο αιματηρή σύγκρουση της Ευρώπης μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.