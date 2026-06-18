Ουκρανία: Επιτέθηκε στη Μόσχα με περισσότερα από 500 drones – Βίντεο με εκρήξεις από το ιστορικό σφυροκόπημα

Η Ουκρανία εξαπέλυσε την Πέμπτη τη μεγαλύτερη επίθεση με περισσότερα από 500 drones εναντίον της Μόσχας, προκαλώντας πυρκαγιές σε διυλιστήριο και αποθήκες πετρελαίου, καθώς και εκκενώσεις στο κεντρικό αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο. Το μαζικό αυτό πλήγμα σημειώθηκε λίγες ώρες πριν από τη σύνοδο του Βλαντιμίρ Πούτιν με Ασιάτες ηγέτες στο Καζάν, πλήττοντας την εικόνα σταθερότητας που προσπαθεί να εκπέμψει το Κρεμλίνο.

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Διεθνή Νέα

Ρωσία Μόσχα Ουκρανία επίθεση
Μοσχα, Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ουκρανία εξαπέλυσε την Πέμπτη τη μεγαλύτερη επίθεση -τουλάχιστον των τελευταίων δύο ετών- με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον της Μόσχας. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι αναχαίτισε συνολικά περισσότερα από 500 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας.
  • Η επίθεση μεγάλης κλίμακας έπληξε καίριες υποδομές της πρωτεύουσας, με αρκετά drones να φτάνουν στο Διυλιστήριο Πετρελαίου της Μόσχας. Παράλληλα, το αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο απομάκρυνε τους επιβάτες σε «ασφαλείς τοποθεσίες» και προχώρησε σε περιορισμούς των πτήσεων.
  • Το μαζικό αυτό πλήγμα σημειώθηκε μόλις λίγες ώρες πριν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υποδεχθεί ηγέτες της Νοτιοανατολικής Ασίας στην κεντρική πόλη Καζάν. Ο Πούτιν επιδιώκει να εκπέμπει μια εικόνα σταθερότητας στο εσωτερικό της Ρωσίας.

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Η Ουκρανία εξαπέλυσε την Πέμπτη τη μεγαλύτερη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον της Μόσχας εδώ και χρόνια, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, προκαλώντας πυρκαγιές εντός και γύρω από τη ρωσική πρωτεύουσα, ενώ ανάγκασε τις αρχές να προχωρήσουν σε εκκενώσεις στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας.

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Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν και δεν έχουν επαληθευτεί επίσημα, καταγράφουν τη στιγμή που ένα ουκρανικό drone ανατινάζει μια ρωσική αποθήκη πετρελαίου, στέλνοντας μια τεράστια πύρινη σφαίρα στον ουρανό, ενώ συντρίμμια βρέχουν τη γύρω περιοχή.

Άλλα πλάνα δείχνουν μεγάλες στήλες μαύρου καπνού πάνω από τον ορίζοντα της πόλης και drones να πετούν βουίζοντας πάνω από τα κεφάλια των πολιτών.

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Μόσχα, Φωτογραφία: Reuters

Σε επιπλέον οπτικοακουστικό υλικό, περαστικοί ακούγονται να ουρλιάζουν έντρομοι καθώς εκρήξεις συγκλονίζουν την περιοχή, ενώ αυτό που φαίνεται να είναι ένας πύραυλος περνά από πάνω τους, την ώρα που πυκνός καπνός βγαίνει από ένα συγκρότημα κατοικιών.

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Στο στόχαστρο το διυλιστήριο της Μόσχας

Η επίθεση μεγάλης κλίμακας έπληξε καίριες υποδομές της πρωτεύουσας.

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, έγραψε στο Telegram: «Οι δυνάμεις αεράμυνας συνεχίζουν να αποκρούουν μια επίθεση μεγάλης κλίμακας. Αρκετά drones κατάφεραν να φτάσουν στο MNPZ (Διυλιστήριο Πετρελαίου της Μόσχας)».


Οι αρχές διέκοψαν την κυκλοφορία στους δρόμους κοντά στο διυλιστήριο.

Ο Σομπιάνιν δεν διευκρίνισε το μέγεθος των ζημιών στις εγκαταστάσεις, ωστόσο αρκετά ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το διυλιστήριο είχε τυλιχθεί στις φλόγες.


Παράλληλα, το αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο –το πιο πολυσύχναστο της Ρωσίας– ανακοίνωσε ότι απομάκρυνε τους επιβάτες σε «ασφαλείς τοποθεσίες» κατά τη διάρκεια του σφυροκοπήματος και προχώρησε σε περιορισμούς των πτήσεων.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής της Μόσχας, Αντρέι Βορόμπιοφ, ένα άλλο drone συνετρίβη σε κτίριο κατοικιών στην περιοχή Ζουκόφσκι, ενώ συντρίμμια από άλλο μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσαν πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο κοντά στα προάστια της πρωτεύουσας.


Το κρατικό ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS μετέδωσε ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη επίθεση στη Μόσχα τουλάχιστον των τελευταίων δύο ετών.


Η ρωσική αεράμυνα κατέρριψε 180 drones κατά την προσέγγισή τους στη Μόσχα, σύμφωνα με τον Σομπιάνιν, ενώ το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι αναχαίτισε συνολικά περισσότερα από 500 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Μόσχα, Φωτογραφία: Reuters

Το timing της επίθεσης

Το μαζικό αυτό πλήγμα σημειώθηκε μόλις λίγες ώρες πριν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υποδεχθεί ηγέτες της Νοτιοανατολικής Ασίας στην κεντρική πόλη Καζάν, περίπου 700 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, στο πλαίσιο της συνόδου του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

Η Ταϊλάνδη, το Βιετνάμ, η Καμπότζη, το Λάος, η Μαλαισία και η Σιγκαπούρη εκπροσωπήθηκαν από τους πρωθυπουργούς τους, ενώ οι Φιλιππίνες έστειλαν τον πρόεδρο Φερντινάντ Μάρκος.

Ο Πούτιν επιδιώκει εδώ και καιρό να εκπέμπει μια εικόνα σταθερότητας στο εσωτερικό της Ρωσίας, παρά τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της τετραετούς πλέον επίθεσής του στην Ουκρανία.

Μόσχα, Φωτογραφία: Reuters

Η ρωσική οικονομία, η οποία βρίσκεται σε πολεμική ετοιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης, παλεύει με τον υψηλό πληθωρισμό, την έλλειψη εργατικού δυναμικού και το υψηλό κόστος δανεισμού.

Από την έναρξη του πολέμου το 2022, η Ρωσία σφυροκοπά την Ουκρανία με σχεδόν καθημερινές εναέριες επιθέσεις με drones και πυραύλους, προκαλώντας τον θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και ρημάζοντας μεγάλα τμήματα της ανατολικής και νότιας Ουκρανίας, στην πιο αιματηρή σύγκρουση της Ευρώπης μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

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