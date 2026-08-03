Ρωσία: Νεκρό 13χρονο κορίτσι από επίθεση ουκρανικού drone δίπλα σε παιδική χαρά – Στο νοσοκομείο άλλα δύο παιδιά

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Το σκληρό και αμείλικτο πρόσωπο του πολέμου, αναδείχτηκε για ακόμη μία φορά, με τον πιο τραγικό τρόπο. Σύμφωνα με τις ρωσικές Αρχές, ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος την Κυριακή (2/8/2026), έπληξε περιοχή δίπλα σε παιδική χαρά στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα παιδί και να τραυματιστούν άλλα δύο.



Ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης Αλεξάντερ Σουβάεφ, ανακοίνωσε το περιστατικό μέσω Telegram και χαρακτήρισε την επίθεση ως «βάρβαρη τρομοκρατική ενέργεια».

⚡ BREAKING: Ukrainian drone hits playground in Russia’s Belgorod region, killing one child and injuring two others, according to local authorities. #Geopolitics #Defensehttps://t.co/1jXNJfJQnL — ZettaWire (@ZettaWires) August 2, 2026



Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί κάποια ανακοίνωση από το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, ουκρανικό drone,έπληξε σημείο δίπλα σε παιδότοπο στο χωριό Πριντσέφκα, κοντά στα σύνορα.

Διασώστες που έσπευσαν επιτόπου, δεν κατάφεραν να σώσουν τη ζωή του 13χρονου κοριτσιού, που είχε υποστεί βαριά τραύματα, τόνισε ο αξιωματούχος. Άλλα δυο κορίτσια, 7 και 9 ετών, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο όπου εισήχθησαν και νοσηλεύονται, πρόσθεσε.

Report from Global Banking & Finance Review Drone attack shocks playground: innocent lives lost, civilians harmed. Urgent call for de-escalation, accountability, and protection of children in conflict zones. #WarCrimes #HumanRights #ChildrenInConflict #P… https://t.co/jV7kzp5Ga1 — Global Banking & Finance Review (@GBAFReview) August 2, 2026

Δεν έχει υπάρξει αντίδραση από πλευράς Κιέβου

Η Μαρία Λβόβα-Μπιέλοβα, επίτροπος αρμόδια για τα δικαιώματα των παιδιών στη Ρωσία, καταδίκασε την επίθεση, αναφέροντας χαρακτηριστικά, πως πρόκειται «για μία ακόμη απάνθρωπη τρομοκρατική ενέργεια του καθεστώτος του Κιέβου».

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης σε βάρος της αξιωματούχου, καθώς και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, για το φερόμενο έγκλημα πολέμου του παράνομου εξαναγκαστικού εκτοπισμού παιδιών από περιοχές κατεχόμενες από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, στην ουκρανική επικράτεια.

🇺🇦🇷🇺 Ukraine just hit a key Russian drone hub in Belgorod. Reports say the attack drones struck a university building used for drone development, testing, and operator training, causing huge damage! Writer: Claudiopic.twitter.com/uJqRyFM88A — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 3, 2026

Ρωσία: «Καταρρίψαμε 635 Ουκρανικά drones»

Συνολικά χθες (2/8/2026), σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιδρομές στη Ρωσία, τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι και επλήγησαν μεταξύ άλλων αποθήκη της Wildberries, του μεγαλύτερου ψηφιακού καταστήματος λιανικής της χώρας, σύμφωνα με τις Αρχές.

Το υπουργείο Άμυνας έκανε λόγο, χθες το πρωί, περί καταρρίψεων, 635 ουκρανικών drones.