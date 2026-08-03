Ρωσία: Νεκρό 13χρονο κορίτσι από επίθεση ουκρανικού drone δίπλα σε παιδική χαρά – Στο νοσοκομείο άλλα δύο παιδιά

Ρωσικές Αρχές αναφέρουν ουκρανική επίθεση με drone την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026, στην περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, κοντά σε παιδική χαρά, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 13χρονου κοριτσιού και τον τραυματισμό άλλων δύο παιδιών. Η Μόσχα χαρακτήρισε την επίθεση «βάρβαρη τρομοκρατική ενέργεια», ενώ δεν έχει υπάρξει αντίδραση από την πλευρά του Κιέβου.

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Διεθνή Νέα

Συνεχείς επιθέσεις με drones μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας
Πηγή: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος την Κυριακή (2/8/2026) έπληξε περιοχή δίπλα σε παιδική χαρά στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα παιδί και να τραυματιστούν άλλα δύο, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.
  • Ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης Αλεξάντερ Σουβάεφ χαρακτήρισε την επίθεση ως «βάρβαρη τρομοκρατική ενέργεια», ενώ η επίτροπος για τα δικαιώματα των παιδιών στη Ρωσία, Μαρία Λβόβα-Μπιέλοβα, την καταδίκασε ως «μία ακόμη απάνθρωπη τρομοκρατική ενέργεια του καθεστώτος του Κιέβου».
  • Συνολικά χθες (2/8/2026) σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιδρομές στη Ρωσία τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει αντίδραση από πλευράς Κιέβου.

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Το σκληρό και αμείλικτο πρόσωπο του πολέμου, αναδείχτηκε για ακόμη μία φορά, με τον πιο τραγικό τρόπο. Σύμφωνα με τις ρωσικές Αρχές, ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος την Κυριακή (2/8/2026), έπληξε περιοχή δίπλα σε παιδική χαρά στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα παιδί και να τραυματιστούν άλλα δύο.

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Ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης Αλεξάντερ Σουβάεφ, ανακοίνωσε το περιστατικό μέσω Telegram και χαρακτήρισε την επίθεση ως «βάρβαρη τρομοκρατική ενέργεια».

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Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί κάποια ανακοίνωση από το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, ουκρανικό drone,έπληξε σημείο δίπλα σε παιδότοπο στο χωριό Πριντσέφκα, κοντά στα σύνορα.

Διασώστες που έσπευσαν επιτόπου, δεν κατάφεραν να σώσουν τη ζωή του 13χρονου κοριτσιού, που είχε υποστεί βαριά τραύματα, τόνισε ο αξιωματούχος. Άλλα δυο κορίτσια, 7 και 9 ετών, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο όπου εισήχθησαν και νοσηλεύονται, πρόσθεσε.

 

Δεν έχει υπάρξει αντίδραση από πλευράς Κιέβου

Η Μαρία Λβόβα-Μπιέλοβα, επίτροπος αρμόδια για τα δικαιώματα των παιδιών στη Ρωσία, καταδίκασε την επίθεση, αναφέροντας χαρακτηριστικά, πως πρόκειται  «για μία ακόμη απάνθρωπη τρομοκρατική ενέργεια του καθεστώτος του Κιέβου».

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης σε βάρος της αξιωματούχου, καθώς και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, για το φερόμενο έγκλημα πολέμου του παράνομου εξαναγκαστικού εκτοπισμού παιδιών από περιοχές κατεχόμενες από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, στην ουκρανική επικράτεια.

 

 

Ρωσία: «Καταρρίψαμε 635 Ουκρανικά drones»

Συνολικά χθες (2/8/2026), σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιδρομές στη Ρωσία, τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι και επλήγησαν μεταξύ άλλων αποθήκη της Wildberries, του μεγαλύτερου ψηφιακού καταστήματος λιανικής της χώρας, σύμφωνα με τις Αρχές.

Το υπουργείο Άμυνας έκανε λόγο, χθες το πρωί, περί καταρρίψεων, 635 ουκρανικών drones.

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