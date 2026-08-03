Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 19χρονος υπάλληλος ψιλικατζίδικου έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό

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Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από δύο άτομα έπεσε ένας 19χρονος, στη Θεσσαλονίκη.

Όλα ξεκίνησαν όταν δύο άτομα εισέβαλαν στο ψιλικατζίδικο, όπου εργάζεται ο 19χρονος, και άρχισαν να τον χτυπούν χρησιμοποιώντας ακόμη και δύο μεταλλικές ράβδους.

Ο 19χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος σε νοσοκομείο της πόλης, όπου και νοσηλεύεται. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους δύο νεαρούς δράστες του ξυλοδαρμού, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις κίνητρο της επίθεσης φαίνεται πως είναι οι προσωπικές διαφορές.