Θρίλερ στην Εύβοια: Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στη θάλασσα

Συναγερμός σήμανε στην Εύβοια το απόγευμα της Κυριακής (2/8) με τον εντοπισμό της σορού ενός άνδρα, αγνώστων στοιχείων, στη θαλάσσια περιοχή της Έξω Παναγίτσας. Ο άνδρας ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ τα ακριβή αίτια διερευνώνται από το Λιμεναρχείο μετά τον εντοπισμό εκδορών στο σώμα του.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΕΚΑΒ ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στην Εύβοια, καθώς εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, στη θαλάσσια περιοχή της Έξω Παναγίτσας.
  • Ο άνδρας ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
  • Στο σώμα του εντοπίστηκαν εκδορές, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου του αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία – νεκροτομή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής (2/8) στην Εύβοια, καθώς εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, στη θαλάσσια περιοχή της Έξω Παναγίτσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας evima.gr, λίγο πριν τις 17:00, ένας πολίτης ενημέρωσε τις Αρχές για την παρουσία ενός άνδρα, χωρίς τις αισθήσεις του, μέσα στη θάλασσα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη του Λιμεναρχείου, καθώς και πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Ο άνδρας ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο σώμα του εντοπίστηκαν εκδορές, ωστόσο, τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία – νεκροτομή που θα διενεργηθεί.

Την υπόθεση διερευνά το Λιμεναρχείο, ενώ μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να οδηγούν στην ταυτοποίηση του άνδρα.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ