Θρίλερ στην Εύβοια: Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στη θάλασσα

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής (2/8) στην Εύβοια, καθώς εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, στη θαλάσσια περιοχή της Έξω Παναγίτσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας evima.gr, λίγο πριν τις 17:00, ένας πολίτης ενημέρωσε τις Αρχές για την παρουσία ενός άνδρα, χωρίς τις αισθήσεις του, μέσα στη θάλασσα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη του Λιμεναρχείου, καθώς και πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Ο άνδρας ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο σώμα του εντοπίστηκαν εκδορές, ωστόσο, τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία – νεκροτομή που θα διενεργηθεί.

Την υπόθεση διερευνά το Λιμεναρχείο, ενώ μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να οδηγούν στην ταυτοποίηση του άνδρα.