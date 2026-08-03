Πόθεν Έσχες: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις δηλώσεις

Από σήμερα έως τις 24 Οκτωβρίου θα πρέπει οι υπόχρεοι να υποβάλουν τις δηλώσεις του Πόθεν Έσχες του 2026 στη σχετική πλατφόρμα, προκειμένου να οριστικοποιήσουν τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης.

Επίσης επισημαίνεται πως η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί από τους πολίτες είναι η εξής:

Αρχικά, θα πρέπει να εισέλθουν στο Πληφοριακό Σύστημα ΠΟΘΕΝ με τη χρήση των προσωπικών κωδικών .

Μετά, θα πρέπει να επιλέξουν τη δήλωση του σωστού έτους και να προχωρήσουν στην άντληση των διαθέσιμων στοιχείων.

Ο έλεγχος

Το ότι συμπληρώνεται αυτόματα ένα μέρος της δήλωσης, αυτό δεν σημαίνει ότι ο υπόχρεος μπορεί να προχωρήσει χωρίς προηγουμένως να ελέγξει όλα τα πεδία.

Ακόμη υπόχρεος θα πρέπει να εστιάσει στα στοιχεία που προέρχονται από τράπεζες και άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και πρέπει να δει ότι έχουν εμφανιστεί όλοι οι λογαριασμοί στους οποίους είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος και ότι έχουν καταχωριστεί τα σχετικά ποσά με ορθό τρόπο.

Αντίστοιχα έλεγχος απαιτείται για επενδυτικά προϊόντα, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, ακίνητα, οχήματα, εταιρικές συμμετοχές, τραπεζικές θυρίδες και κινητά περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας. Στη δήλωση περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, και στοιχεία που αφορούν τον ή τη σύζυγο, το μέρος συμφώνου συμβίωσης και τα ανήλικα παιδιά.

Διευκρινίζεται πως, ο υπόχρεος θα πρέπει να προσθέσει ο ίδιος τα δεδομένα που δεν μεταφερθεί αυτόματα στη δήλωση του Αν διαπιστωθεί ότι η εγγραφή είναι λανθασμένη, τότε θα πρέπει να γίνει η απαιτούμενη διόρθωση πριν από την οριστικοποίηση.

Επιπλέον επισημαίνεται πως ο υπόχρεος είναι αρμόδιος για την πληρότητα και την ακρίβεια της δήλωσης και αυτή δεν μεταφέρεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ή στον φορέα από τον οποίο έγινε η άντληση των στοιχείων

Οι διορθώσεις

Μετά την εμπρόθεσμη οριστικοποίηση, δίνεται η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, με στόχο τη διόρθωση λαθών ή την πρόσθεση στοιχείων που παραλείφθηκαν.

Αυτό μπορεί να γίνει σε 30 ημέρες μετά τη λήξη της κανονικής προθεσμίας. Αυτό σημαίνει ότι η αρχική δήλωση θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα έως τις 24 Οκτωβρίου.

Το παράβολο

Η εμπρόθεσμη υποβολή δεν επιβαρύνεται με παράβολο, ωστόσο η εκπρόθεσμη δήλωση συνοδεύεται από οικονομική επιβάρυνση, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την κατηγορία του υπόχρεου και τη διάρκεια της καθυστέρησης.

Για δήλωση που υποβάλλεται μέσα στις πρώτες 30 ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας προβλέπεται ηλεκτρονικό παράβολο 50 ή 200 ευρώ. Αν η καθυστέρηση ξεπεράσει τις 30 ημέρες, το παράβολο αυξάνεται σε 100 ή 400 ευρώ, ανάλογα με την ιδιότητα του υπόχρεου.

Το πληροφοριακό σύστημα υπολογίζει αυτόματα το ποσό κατά την οριστικοποίηση της εκπρόθεσμης δήλωσης και εκδίδει το παράβολο που πρέπει να εξοφληθεί ηλεκτρονικά.