Θεσσαλονίκη: Νεκρό δελφίνι εντοπίστηκε στην παραλία της Αρετσούς

Ένα νεκρό δελφίνι εντοπίστηκε στην παραλία της Αρετσούς στη Θεσσαλονίκη, με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Καλαμαριάς να προχωρούν στην ασφαλή περισυλλογή του. Τα αίτια του θανάτου του θαλάσσιου θηλαστικού παραμένουν άγνωστα, ενώ η δήμαρχος Καλαμαριάς υπογράμμισε την ανάγκη για συνεχή προστασία και συστηματική παρακολούθηση του θαλάσσιου οικοσυστήματος του Θερμαϊκού.

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Το νεκρό δελφίνι
Πηγή: Thess Post
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα νεκρό δελφίνι ξεβράστηκε σήμερα (3/8/2026) το πρωί στην παραλία της Αρετσούς, στην περιοχή της Καλαμαριάς, προκαλώντας την προσοχή των περαστικών.
  • Μετά τον εντοπισμό του, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και συνεργείο του Δήμου Καλαμαριάς προχώρησε στην ασφαλή περισυλλογή και απομάκρυνσή του.
  • Τα αίτια του θανάτου του δελφινιού δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ενώ η δήμαρχος Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου, υπογράμμισε την ανάγκη για συνεχή προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος του Θερμαϊκού.

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Ένα νεκρό δελφίνι, ξεβράστηκε σήμερα (3/8/2026) το πρωί στην παραλία της Αρετσούς, στην περιοχή της Καλαμαριάς, προκαλώντας την προσοχή των λουόμενων και των περαστικών, που βρέθηκαν στο σημείο.

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Μετά τον εντοπισμό του θαλάσσιου θηλαστικού, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και συνεργείο του Δήμου Καλαμαριάς έσπευσε στην περιοχή, προχωρώντας στην ασφαλή περισυλλογή και την απομάκρυνσή του, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

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Τα αίτια του θανάτου του δελφινιού, δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ενώ σε τέτοιες περιπτώσεις, ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διαχείριση και όπου απαιτείται, τη διερεύνηση του περιστατικού από τις αρμόδιες Αρχές.

Όπως γράφει σε ανάρτησή της στα social media η δήμαρχος Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου, «τα περιστατικά εκβρασμού θαλάσσιων ζώων υπενθυμίζουν την ανάγκη για συνεχή προστασία και συστηματική παρακολούθηση του θαλάσσιου οικοσυστήματος του Θερμαϊκού. Η προστασία της θαλάσσιας ζωής είναι υπόθεση όλων μας και προϋποθέτει συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων».

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Πηγή: Thess Post

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