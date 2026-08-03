Εκπρόσωπος της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος επισκέφτηκε το πλήρωμα του ελικοπτέρου στο «251 Γ.Ν. Αεροπορίας»

Ο Υποστράτηγος Αστέριος Τσιούρβας, με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, επισκέφτηκε το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Εκεί ενημερώθηκε από το ιατρικό προσωπικό για την κατάσταση της υγείας του πληρώματος του ελικοπτέρου που ενεπλάκη σε αεροπορικό δυστύχημα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς στην Ψάθα, μεταφέροντας παράλληλα τις ευχές της ηγεσίας για ταχεία ανάρρωση.

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251 νοσοκομείο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Προϊστάμενος Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης Α.Π.Σ., Υποστράτηγος Αστέριος Τσιούρβας, επισκέφτηκε το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, κατόπιν εντολής του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος.
  • Η επίσκεψη αφορούσε το πλήρωμα του ελικοπτέρου που νοσηλεύεται μετά το αεροπορικό δυστύχημα της Κυριακής (2/8), κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς.
  • Ο Υποστράτηγος ενημερώθηκε από το ιατρικό προσωπικό για την κατάσταση της υγείας τους και τους μετέφερε τις ευχές της Ηγεσίας για ταχεία ανάρρωση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, ο Προϊστάμενος Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης Α.Π.Σ., Υποστράτηγος Αστέριος Τσιούρβας, μετέβη στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλεύεται το πλήρωμα του ελικοπτέρου που ενεπλάκη στο αεροπορικό δυστύχημα της Κυριακής (2/8), κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας.

Κατά την επίσκεψη του, ενημερώθηκε από το ιατρικό προσωπικό για την κατάσταση της υγείας τους.

Στην κατ’ ιδίαν συνάντηση μαζί τους, τους ευχήθηκε ταχεία και πλήρη ανάρρωση, μεταφέροντας παράλληλα το ειλικρινές ενδιαφέρον και τις ευχές της Ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος.

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