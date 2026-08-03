Εκπρόσωπος της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος επισκέφτηκε το πλήρωμα του ελικοπτέρου στο «251 Γ.Ν. Αεροπορίας»

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Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, ο Προϊστάμενος Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης Α.Π.Σ., Υποστράτηγος Αστέριος Τσιούρβας, μετέβη στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου νοσηλεύεται το πλήρωμα του ελικοπτέρου που ενεπλάκη στο αεροπορικό δυστύχημα της Κυριακής (2/8), κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας.

Κατά την επίσκεψη του, ενημερώθηκε από το ιατρικό προσωπικό για την κατάσταση της υγείας τους.

Στην κατ’ ιδίαν συνάντηση μαζί τους, τους ευχήθηκε ταχεία και πλήρη ανάρρωση, μεταφέροντας παράλληλα το ειλικρινές ενδιαφέρον και τις ευχές της Ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος.