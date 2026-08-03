Αμαλιάδα: Συνελήφθη άνδρας που πυροβολούσε έξω από σπίτι ηλικιωμένης

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τον τρόμο και τον πανικό έσπειρε ένας άνδρας την Κυριακή στην Αμαλιάδα, καθώς άρχισε να πυροβολεί στα τυφλά έξω από το σπίτι μίας ηλικιωμένης γυναίκας.
  • Οι Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και, ύστερα από συντονισμένες αναζητήσεις, οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισαν τα ίχνη του δράστη και τον συνέλαβαν.
  • Κατά την έρευνα στο σπίτι του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν δύο κυνηγετικά όπλα και έξι φυσίγγια. Ο συλληφθείς οδηγείται πλέον στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τον τρόμο και τον πανικό έσπειρε ένας άνδρας την Κυριακή στην Αμαλιάδα, καθώς άρχισε να πυροβολεί στα τυφλά έξω από το σπίτι μίας ηλικιωμένης γυναίκας.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες patrisnews.com και την ενημέρωση της ΕΛΑΣ, ο κατηγορούμενος πλησίασε το σπίτι της ηλικιωμένης και, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προέβη σε άσκοπους πυροβολισμούς, προκαλώντας αναστάτωση και τρόμο στην περιοχή.

Η έφοδος της ΕΛ.ΑΣ.

Μόλις οι Αρχές ενημερώθηκαν για το περιστατικό, κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας. Ύστερα από συντονισμένες αναζητήσεις, οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισαν τα ίχνη του δράστη και πραγματοποίησαν έφοδο στο σπίτι του, όπου και τον συνέλαβαν.

Σε ενδελεχή έρευνα που ακολούθησε στο εσωτερικό του σπιτιού του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

Δύο κυνηγετικά όπλα
Έξι φυσίγγια

Ο συλληφθείς ημεδαπός οδηγείται πλέον στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ η δικογραφία σε βάρος του περιλαμβάνει παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

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