Φωτιά σε γεωργική έκταση στην Ηλεία

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (3/8) σε γεωργική έκταση στο Τραγανό Ηλείας, κινητοποιώντας ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 49 πυροσβέστες, συμπεριλαμβανομένων 22 Τσέχων, με 12 οχήματα και τη συνδρομή του Δήμου Πηνειού, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τα αίτια.

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φωτιά στην Ηλεία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε γεωργική έκταση στο Τραγανό Ηλείας.
  • Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 49 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 12 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 22 Τσέχων πυροσβεστών.
  • Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (3/8) σε γεωργική έκταση στο Τραγανό Ηλείας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:15

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 49 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 12 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 22 Τσέχων πυροσβεστών με 3 οχήματα). Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Πηνειού.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

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