Σε εξέλιξη οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές από την πυρκαγιά στο Σκάλωμα Φωκίδας

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αυτοψίες των κλιμακίων της ΔΑΕΦΚ Δυτικής Ελλάδας στις περιοχές του δήμου Δωρίδος που επλήγησαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο 1 Αυγούστου 2026 στο Σκάλωμα Φωκίδας.

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, πραγματοποίησε σήμερα Δευτέρα σύσκεψη στο δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας και όπως δήλωσε, τα συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών έχουν ξεκινήσει τους ελέγχους και την έρευνά τους. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο δήμος έχει καταθέσει αίτημα ώστε να κηρυχθούν οι περιοχές που επλήγησαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πολιτική Προστασία, τα πληγέντα κτίρια από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Σκάλωμα Φωκίδας είναι οκτώ.

Όπως έγινε γνωστό από την Πολιτική Προστασία, σήμερα το απόγευμα στις 17.00 ο κ. Κατσαφάδος θα μεταβεί στο Πόρτο Γερμενό προκειμένου να πραγματοποιήσει σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς και στη συνέχεια αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές.

«Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε και να αποκαταστήσουμε τις υποδομές οι οποίες υπέστησαν διάφορες φθορές», επισήμανε ο κ. Κατσαφάδος ενώ πρόσθεσε ότι ο δήμος έχει καταθέσει αίτημα για να κηρυχθεί η πληγείσα περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. «Περιμένουμε τα αιτήματα τόσο του Δήμου όσο και της Περιφέρειας ούτως ώστε μέσα από τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αγωγής να εκτιμηθεί το ποσό για τα έργα τα οποία θα ζητήσουν, για να προχωρήσουμε και στην περαιτέρω και καλύτερη θωράκιση της περιοχής, αλλά και στην επισκευή όλων των έργων τα οποία επλήγησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε, οι πολίτες θα μπορούν άμεσα με το φύλλο αυτοψίας – για το οποίο θα βγάλει ανακοίνωση ο Δήμος – «να έρθουν και έχοντας το Ε1, Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης να καταθέσουν την αίτησή τους για να πάρουν το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιοτικών αναγκών και φυσικά, το επίδομα σε ό,τι έχει να κάνει με την οικοσκευή τους». Επιπλέον, υπογράμμισε ότι αρχές Σεπτεμβρίου θα έχει τη δυνατότητα κάθε πολίτης, του οποίου κάποιο κτίρο έχει πληγεί να καταθέσει στην υπηρεσία αυτή τη φορά, αίτηση ούτως ώστε να προχωρήσει στην επισκευή και στην ανακατασκευή του κτιρίου του, η οποία αποζημιώνεται στο 100% με βάση την εκτιμηθείσα ζημιά.

«Ο Δήμος Δωρίδος πέρασε δύσκολες στιγμές μέσα από μια πολύ επικίνδυνη πυρκαγιά, την οποία καταφέραμε μέσα από την στενή συνεργασία την οποία είχε η Πυροσβεστική Υπηρεσία με τον α’ και β’ βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, με τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τους εθελοντές μας, να την περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, να λειτουργήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα κάτω από ακραίες και αντίξοες καιρικές συνθήκες. Σήμερα, μιλάμε για την επόμενη μέρα. Και στην επόμενη μέρα η παρουσία μας εδώ και η σύσκεψη την οποία κάναμε τόσο με τον δήμαρχο όσο και με την αντιπεριφερειάρχη, ήταν για να καθορίσουμε τα βήματα ούτως ώστε κανένας πολίτης να μην αισθανθεί μόνος μετά από αυτή την περιπέτεια την οποία πέρασε. Είμαστε εδώ, για να προσπαθήσουμε και να δημιουργήσουμε τους όρους και τις συνθήκες αυτές ούτως ώστε η περιοχή θα επιστρέψει στην κανονικότητα, την οποία είχε από πριν σε ένα πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα», σημείωσε ο κ. Κατσαφάδος.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ