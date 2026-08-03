Φωτιά σε δασική έκταση στη Λαμπεία Ηλείας – ΒΙΝΤΕΟ

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας 3 Αυγούστου 2026 σε δασική έκταση στη Λαμπεία Ηλείας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:00. Στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα,ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες και μηχανήματα έργου Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας.

Σήμερα, η περιοχή έχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορίας 3). Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.