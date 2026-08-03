Φωτιά σε δασική έκταση στη Λαμπεία Ηλείας – ΒΙΝΤΕΟ

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας 3 Αυγούστου 2026 σε δασική έκταση στη Λαμπεία Ηλείας. Στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 4 αεροσκάφη

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Φωτιά, Λαμπεία Ηλείας
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας 3 Αυγούστου 2026 σε δασική έκταση στη Λαμπεία Ηλείας.
  • Στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη.
  • Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας, ενώ η περιοχή έχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας 3 Αυγούστου 2026 σε δασική έκταση στη Λαμπεία Ηλείας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:00. Στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα,ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες και μηχανήματα έργου Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας.

Σήμερα, η περιοχή έχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορίας 3). Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ