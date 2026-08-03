Βίντεο: Άνδρας πήδηξε γυμνός από τη Γέφυρα του Μπρούκλιν – Προηγουμένως είχε αναρτήσει σημαίες διαφόρων χωρών

Ένας 44χρονος άνδρας σκαρφάλωσε στον βόρειο πύργο της Γέφυρας του Μπρούκλιν, ανάρτησε σημαίες και βούτηξε γυμνός από ύψος 85 μέτρων στον Ανατολικό Ποταμό. Οι αρχές τον ανέσυραν σώο και τον διακόμισαν στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, σε ένα περιστατικό που αποτελεί το δεύτερο παρόμοιο στην ίδια γέφυρα μέσα σε έναν μήνα.

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Διεθνή Νέα

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Πηγή: NDTV
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 44χρονος άνδρας σκαρφάλωσε γυμνός στην κορυφή της Γέφυρας του Μπρούκλιν, ανάρτησε σημαίες και βούτηξε στο κενό από ύψος 85 μέτρων, μπροστά σε εκατοντάδες περαστικούς.
  • Ο άνδρας, προσπαθώντας να χρησιμοποιήσει ένα ύφασμα ως αυτοσχέδιο αλεξίπτωτο, ανεσύρθη σώος από τον Ανατολικό Ποταμό από σκάφος της Αστυνομίας. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
  • Το περιστατικό αποτελεί το δεύτερο παρόμοιο συμβάν που σημειώνεται στην ίδια γέφυρα μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα.

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Πρωτόγνωρες σκηνές, εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Κυριακής (2/8/2026) στη Νέα Υόρκη, όταν ένας 44χρονος άνδρας, σκαρφάλωσε στην κορυφή της ιστορικής Γέφυρας του Μπρούκλιν, έβγαλε τα ρούχα του και βούτηξε στο κενό από ύψος σχεδόν 85 μέτρων, μπροστά στα έντρομα μάτια, εκατοντάδων περαστικών.

 


Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 14:30 το μεσημέρι, όταν ο άνδρας ανέβηκε στον βόρειο πύργο της γέφυρας, από την πλευρά του Μανχάταν. Αφού ανάρτησε στην κορυφή διάφορες σημαίες, μεταξύ των οποίων τη σημαία του Καζακστάν καθώς και μια κουβέρτα με δυσανάγνωστα συνθήματα, άρχισε να βγάζει τα ρούχα του και να τρέχει γυμνός.

 

Η επιχείρηση των αρχών και το αυτοσχέδιο «αλεξίπτωτο»

Στο σημείο έσπευσε αμέσως η Ειδική Μονάδα της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης (NYPD ESU). Οι διασώστες, προσπάθησαν επίμονα να διαπραγματευτούν μαζί του και να τον πείσουν να κατέβει με ασφάλεια. Ωστόσο, ο 44χρονος, αγνόησε τις εκκλήσεις τους.

Όπως καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο άνδρας πήδηξε στο κενό κρατώντας πάνω από το κεφάλι του ένα ύφασμα, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να το χρησιμοποιήσει ως αυτοσχέδιο αλεξίπτωτο, καθώς έπεφτε προς τον Ανατολικό Ποταμό (East River).

 

Άμεση διάσωση και νοσηλεία

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν αστραπιαία. Σκάφος της Μονάδας Λιμενικού της NYPD, που περιπολούσε στην περιοχή, έσπευσε στο σημείο της πτώσης και ανέσυρε τον άνδρα από το νερό.

Ο 44χρονος, ο οποίος δεν έφερε πάνω του στοιχεία ταυτότητας, διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο NYC Health + Hospitals Bellevue. Σύμφωνα με την αστυνομία, νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, έχοντας γλιτώσει από θαύμα, τη ζωή του.

 

Δεύτερο περιστατικό μέσα σε έναν μήνα

Το ανησυχητικό αυτό συμβάν, έρχεται να προστεθεί σε ένα παρόμοιο περιστατικό, που σημειώθηκε πριν από λιγότερο από έναν μήνα, στην ίδια γέφυρα.

Τότε, αστυνομικοί είχαν καταφέρει μετά από διαπραγματεύσεις άνω της μίας ώρας, να σώσουν μια γυναίκα με ιστορικό ψυχικής υγείας, η οποία είχε σκαρφαλώσει στα ατσάλινα συρματόσχοινα της γέφυρας, ψηλά πάνω από το οδόστρωμα.

Πηγή: New York Post 

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