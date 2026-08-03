Βίντεο: Άνδρας πήδηξε γυμνός από τη Γέφυρα του Μπρούκλιν – Προηγουμένως είχε αναρτήσει σημαίες διαφόρων χωρών

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Πρωτόγνωρες σκηνές, εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Κυριακής (2/8/2026) στη Νέα Υόρκη, όταν ένας 44χρονος άνδρας, σκαρφάλωσε στην κορυφή της ιστορικής Γέφυρας του Μπρούκλιν, έβγαλε τα ρούχα του και βούτηξε στο κενό από ύψος σχεδόν 85 μέτρων, μπροστά στα έντρομα μάτια, εκατοντάδων περαστικών.

JUST IN: 44-year-old man naked man jumps off Brooklyn Bridge, New York



Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 14:30 το μεσημέρι, όταν ο άνδρας ανέβηκε στον βόρειο πύργο της γέφυρας, από την πλευρά του Μανχάταν. Αφού ανάρτησε στην κορυφή διάφορες σημαίες, μεταξύ των οποίων τη σημαία του Καζακστάν καθώς και μια κουβέρτα με δυσανάγνωστα συνθήματα, άρχισε να βγάζει τα ρούχα του και να τρέχει γυμνός.

Η επιχείρηση των αρχών και το αυτοσχέδιο «αλεξίπτωτο»

Στο σημείο έσπευσε αμέσως η Ειδική Μονάδα της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης (NYPD ESU). Οι διασώστες, προσπάθησαν επίμονα να διαπραγματευτούν μαζί του και να τον πείσουν να κατέβει με ασφάλεια. Ωστόσο, ο 44χρονος, αγνόησε τις εκκλήσεις τους.

Όπως καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο άνδρας πήδηξε στο κενό κρατώντας πάνω από το κεφάλι του ένα ύφασμα, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να το χρησιμοποιήσει ως αυτοσχέδιο αλεξίπτωτο, καθώς έπεφτε προς τον Ανατολικό Ποταμό (East River).

Images from the Brooklyn bridge just moments Ago 🤯 a guy jumped out of the top after getting naked. #brooklynnewyork #brooklynbridge#news pic.twitter.com/sBgnrCkYB4 — Alejandro (@m_alejandr07) August 2, 2026

Άμεση διάσωση και νοσηλεία

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν αστραπιαία. Σκάφος της Μονάδας Λιμενικού της NYPD, που περιπολούσε στην περιοχή, έσπευσε στο σημείο της πτώσης και ανέσυρε τον άνδρα από το νερό.

Ο 44χρονος, ο οποίος δεν έφερε πάνω του στοιχεία ταυτότητας, διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο NYC Health + Hospitals Bellevue. Σύμφωνα με την αστυνομία, νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, έχοντας γλιτώσει από θαύμα, τη ζωή του.

📌 A naked man survived after jumping from New York’s Brooklyn Bridge Witnesses said he was talking to himself and shouting incoherently before stripping naked and leaping from the bridge’s tower, using a bag as a makeshift parachute. He landed in the river and was rescued by an… pic.twitter.com/oi4LUb3Z7n — Context 360 (@NewsContext360) August 3, 2026

Δεύτερο περιστατικό μέσα σε έναν μήνα

Το ανησυχητικό αυτό συμβάν, έρχεται να προστεθεί σε ένα παρόμοιο περιστατικό, που σημειώθηκε πριν από λιγότερο από έναν μήνα, στην ίδια γέφυρα.

Τότε, αστυνομικοί είχαν καταφέρει μετά από διαπραγματεύσεις άνω της μίας ώρας, να σώσουν μια γυναίκα με ιστορικό ψυχικής υγείας, η οποία είχε σκαρφαλώσει στα ατσάλινα συρματόσχοινα της γέφυρας, ψηλά πάνω από το οδόστρωμα.

Πηγή: New York Post