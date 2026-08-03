Ιράν: Εκτελέστηκαν 2 άνδρες που κατηγορήθηκαν για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ

Δύο Ιρανοί υπήκοοι εκτελέστηκαν σήμερα Δευτέρα (3/8) στο Ιράν καθώς είχαν καταδικαστεί για κατασκοπεία υπέρ της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ανακοίνωσε η δικαστική εξουσία της χώρας.

Συγκεκριμένα οι δύο άνδρες κατηγορήθηκαν ότι στη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν έστειλαν στο Ισραήλ τις συντεταγμένες ευαίσθητης στρατιωτικής εγκατάστασης, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Εκτέλεση δια απαγχονισμού

Συγκεκριμένα «ο Ομίντ Μπεχζάντ και ο Πουριά Σαφβάτ απαγχονίστηκαν σήμερα για τη μεταφορά συντεταγμένων ευαίσθητων στρατιωτικών εγκαταστάσεων και ασφαλείας σε πράκτορες της Μοσάντ», της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών, διευκρίνισε το Mizan.

Το μέσο ενημέρωσης των ιρανικών δικαστικών αρχών δεν παρείχε πληροφορίες σχετικά με το πότε συνελήφθησαν οι εκτελεσθέντες, ούτε σχετικά με τη δίκη τους, αλλά διευκρίνισε ότι είχαν καταδικαστεί για «κατασκοπεία και συνεργασία με το σιωνιστικό καθεστώς».

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, οι δύο άνδρες καταδικάστηκαν για κατασκοπεία στη διάρκεια του τρέχοντος πολέμου, που ξεκίνησε με αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στις 28 Φεβρουαρίου εναντίον του Ιράν, και κατά τη διάρκεια του προηγούμενου, τον Ιούνιο του 2025, που διήρκεσε 12 ημέρες.

Στη δεύτερη θέση παγκοσμίως το Ιράν στις εκτελέσεις μετά την Κίνα

Σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το Ιράν είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο που προβαίνει στον μεγαλύτερο αριθμό εκτελέσεων μετά την Κίνα, ενώ οι εκτελέσεις αυξήθηκαν στην Ισλαμική Δημοκρατία μετά την έναρξη του πολέμου.

Οι αρχές εκτέλεσαν τουλάχιστον 1.639 ανθρώπους το 2025, αριθμός ρεκόρ από το 1989, σύμφωνα με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ιράν, που έχει την έδρα της στη Νορβηγία, και Μαζί Κατά της Θανατικής Ποινής (ECPM), με έδρα στο Παρίσι.

Την περασμένη εβδομάδα η Διεθνής Αμνηστία κατήγγειλε «κλιμάκωση» των εκτελέσεων στις οποίες προχωρούν οι ιρανικές αρχές, μετά την ανακοίνωση από την Ισλαμική Δημοκρατία του απαγχονισμού δύο ανδρών που είχαν συμμετάσχει στις μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν τον φετινό χειμώνα.