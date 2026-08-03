Ρωσία: Πλήγματα σε ουκρανικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα και το Μικολάιβ – Πυρκαγιά σε ρωσική αποθήκη

Η Ρωσία έπληξε τρία πλοία στα ουκρανικά ύδατα της Μαύρης Θάλασσας, τα οποία μετέφεραν στρατιωτικά είδη, καθώς και ένα φορτηγό πλοίο στο λιμάνι του Μικολάιβ, ανακοίνωσε σήμερα (3/8/2026), το ρωσικό υπουργείο Άμυνας μέσω του Telegram.

MoD reveals latest strikes on Kiev army transport infrastructure: — Ship carrying supplies for Zelensky’s forces hit in Black Sea — Nikolaev port infrastructure, 2 cargo vessels, and tugboat all struck pic.twitter.com/nI1mkGIThk Ουκρανικά drones χτύπησαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και λιμάνι στη Ρωσία — Triple R (@RaviRRana) August 2, 2026

Εξάλλου η ρωσική εταιρεία ηλεκτρονικού λιανικού εμπορίου Wildberries, ανακοίνωσε ότι πυρκαγιά ξέσπασε σε μια από τις εγκαταστάσεις εφοδιαστικής αλυσίδας, της στη ρωσική περιφέρεια Βλαντίμιρ έπειτα από επίθεση, προσθέτοντας ότι το προσωπικό, απομακρύνθηκε από την εγκατάσταση.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι πυροσβέστες επιχειρούν επιτόπου, καθώς και ότι δεν υπάρχουν προκαταρκτικές πληροφορίες για θύματα και ότι οι επιχειρήσεις εφοδιασμού μεταφέρθηκαν σε άλλες εγκαταστάσεις ώστε να διασφαλισθεί η συνέχιση των παραδόσεων και των αποστολών.