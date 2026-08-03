Ρωσία: Πλήγματα σε ουκρανικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα και το Μικολάιβ – Πυρκαγιά σε ρωσική αποθήκη

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η Ρωσία έπληξε τρία πλοία που μετέφεραν στρατιωτικά είδη σε ουκρανικά ύδατα της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και ένα φορτηγό πλοίο στο λιμάνι του Μικολάιφ. Παράλληλα, η ρωσική εταιρεία Wildberries ανακοίνωσε ότι πυρκαγιά ξέσπασε σε μία από τις εγκαταστάσεις της στην περιφέρεια Βλαντίμιρ έπειτα από επίθεση, με το προσωπικό να έχει απομακρυνθεί και τις επιχειρήσεις να έχουν μεταφερθεί.

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Διεθνή Νέα

Η επίθεση ανακοινώθηκε από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας
Πηγή: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ρωσία έπληξε τρία πλοία στα ουκρανικά ύδατα της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και ένα φορτηγό πλοίο στο λιμάνι του Μικολάιφ, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας στις 3/8/2026.
  • Εξάλλου, η ρωσική εταιρεία ηλεκτρονικού λιανικού εμπορίου Wildberries ανακοίνωσε ότι πυρκαγιά ξέσπασε σε μια από τις εγκαταστάσεις εφοδιαστικής αλυσίδας της στη ρωσική περιφέρεια Βλαντίμιρ έπειτα από επίθεση.
  • Το προσωπικό απομακρύνθηκε από την εγκατάσταση, ενώ οι επιχειρήσεις εφοδιασμού μεταφέρθηκαν σε άλλες εγκαταστάσεις για τη διασφάλιση της συνέχειας των παραδόσεων.

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Η Ρωσία έπληξε τρία πλοία στα ουκρανικά ύδατα της Μαύρης Θάλασσας, τα οποία μετέφεραν στρατιωτικά είδη, καθώς και ένα φορτηγό πλοίο στο λιμάνι του Μικολάιβ, ανακοίνωσε σήμερα (3/8/2026), το ρωσικό υπουργείο Άμυνας μέσω του Telegram.

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Εξάλλου η ρωσική εταιρεία ηλεκτρονικού λιανικού εμπορίου Wildberries, ανακοίνωσε ότι πυρκαγιά ξέσπασε σε μια από τις εγκαταστάσεις εφοδιαστικής αλυσίδας, της στη ρωσική περιφέρεια Βλαντίμιρ έπειτα από επίθεση, προσθέτοντας ότι το προσωπικό, απομακρύνθηκε από την εγκατάσταση.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι πυροσβέστες επιχειρούν επιτόπου, καθώς και ότι δεν υπάρχουν προκαταρκτικές πληροφορίες για θύματα και ότι οι επιχειρήσεις εφοδιασμού μεταφέρθηκαν σε άλλες εγκαταστάσεις ώστε να διασφαλισθεί η συνέχιση των παραδόσεων και των αποστολών.

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