Τo νεοσύστατο κόμμα Yeni Parti αναπτύσσει δυναμική που αμφισβητεί την κυριαρχία του καθεστώτος στην Τουρκία. Μπούμερανγκ για τον Τούρκο Πρόεδρο η απόφασή του να διασπάσει την αντιπολίτευση.