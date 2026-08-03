Σύμη: Εντοπίστηκε και ο 8ος Γερμανός τουρίστας που αγνοούνταν – Πώς παρασύρθηκε το ιστιοπλοϊκό τους

Οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Σύμης για τον εντοπισμό του άνδρα που αγνοούνταν μετά το περιστατικό με τους 8 Γερμανούς σε ιστιοπλοϊκό είχαν αίσιο τέλος. Όλοι οι Γερμανοί τουρίστες εντοπίστηκαν σώοι, αφότου το ναυλωμένο πλοιάριο παρασύρθηκε λόγω λανθασμένης ασφάλισης της άγκυρας ενώ έκαναν μπάνιο. Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν πλωτά του Λιμενικού Σώματος και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αίσιο τέλος είχαν οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Σύμης για τους 8 Γερμανούς που αγνοούνταν. Ο τελευταίος άνδρας που αγνοούνταν εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία του όπως και οι υπόλοιποι 7 διασωθέντες.
  • Το ιστιοπλοϊκό στο οποίο επέβαιναν οι 8 Γερμανοί παρασύρθηκε επειδή δεν είχε ασφαλιστεί σωστά η άγκυρα. Οι τουρίστες βρίσκονταν στη θάλασσα και έκαναν μπάνιο όταν είδαν το πλοιάριο να απομακρύνεται.
  • Εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ξεκίνησε με τη συμμετοχή πλωτών σκαφών του Λιμενικού Σώματος και ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας. Οι έρευνες των αρχών ολοκληρώθηκαν με τον εντοπισμό και του τελευταίου αγνοούμενου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αίσιο τέλος είχαν οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Σύμης για τον εντοπισμό του άνδρα που αγνοούνταν μετά το περιστατικό με τους 8 Γερμανούς που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό.

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Σύμφωνα με την ΕΡΤ το πρωί της Δευτέρας (3/8) ο άνδρας που αγνοούνταν εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία του όπως και οι υπόλοιποι 7 διασωθέντες.

Πώς παρασύρθηκε το ιστιοπλοϊκό στο οποίο επέβαιναν οι Γερμανοί

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr οι 8 Γερμανοί τουρίστες ήταν στη θάλασσα και έκαναν μπάνιο όταν είδαν το πλοιάριο το οποίο είχαν ναυλώσει να απομακρύνεται από τις καιρικές συνθήκες επειδή δεν είχε ασφαλιστεί σωστά η άγκυρα.

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Οι πρώτοι που εντοπίστηκαν ήταν ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι κατάφεραν να προσεγγίσουν την περιοχή του Πανορμίτη.

Στη συνέχεια ξεκίνησε εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τη συμμετοχή δύο πλωτών σκαφών του Λιμενικού Σώματος και ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα μία ακόμη γυναίκα κατάφερε να φτάσει μόνη της στην ακτή κολυμπώντας, όπου στη συνέχεια εντοπίστηκε από αλιευτικό σκάφος.

Στη συνέχεια, λίγο μετά τη 1:20 τα ξημερώματα, πλωτό του Λιμενικού Σώματος εντόπισε ακόμη τέσσερα άτομα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους επτά.

Οι έρευνες των αρχών ολοκληρώθηκαν με τον εντοπισμό και του τελευταίου αγνοούμενου.

Στις έρευνες συμμετείχαν πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

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