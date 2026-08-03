Σύμη: Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας για πέντε αγνοούμενους επιβάτες ιστιοπλοϊκού σκάφους

Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Σύμης, μετά τον εντοπισμό ιστιοπλοϊκού σκάφους που παρασύρθηκε και έπλεε ακυβέρνητο μεταξύ του νησιού και της βραχονησίδας Σεσκλί.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στο σκάφος επέβαιναν οκτώ Γερμανοί, τέσσερις άνδρες και τέσσερις γυναίκες, οι οποίοι έπεσαν στη θάλασσα για να κολυμπήσουν, με αποτέλεσμα να παρασυρθούν από τα ρεύματα και τους ισχυρούς ανέμους που επικρατούσαν στην περιοχή.

Δύο από τους επιβαίνοντες, ένας άνδρας και μία γυναίκα, κατάφεραν να φτάσουν κολυμπώντας στη στεριά και να ενημερώσουν τις Αρχές, ενώ λίγο αργότερα εντοπίστηκε και διασώθηκε ακόμη μία γυναίκα.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων πέντε ατόμων. Στην επιχείρηση συμμετέχουν τρία περιπολικά του Λιμενικού, ένα πλοίο ανοιχτής θαλάσσης, σκάφος της Frontex και ελικόπτερο Super Puma. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται.