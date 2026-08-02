ΗΠΑ: Γιατί η μεταναστευτική πολιτική παραμένει το «ισχυρό χαρτί» του Τραμπ μεταξύ των Ρεπουμπλικανών

Η μετανάστευση εξακολουθεί να αποτελεί ισχυρότερο πολιτικό ζήτημα για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ από ό,τι η οικονομία ή το Ιράν, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση των AP-NORC. Αυτό ισχύει ακόμη και μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων, μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα τον Ιούλιο, σε περιστατικά που σχετίζονταν με την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ (ICE).

Σύμφωνα με το AP, ωστόσο, η νέα έρευνα του Κέντρου Έρευνας Δημοσίων Υποθέσεων AP-NORC δείχνει ότι οι Αμερικανοί συνολικά δεν εκφράζουν ιδιαίτερα ισχυρή υποστήριξη στην προσέγγιση του Τραμπ για τη μετανάστευση. Μόνο το 39% των ενηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες εγκρίνει τις επιδόσεις του στο συγκεκριμένο ζήτημα, ποσοστό μειωμένο από το 49% που καταγραφόταν στην αρχή της δεύτερης θητείας του.

Λιγότεροι εγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ διαχειρίζεται το μεταναστευτικό

Ποσοστό των ενηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες που δηλώνουν ότι εγκρίνουν ή αποδοκιμάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαχειρίζεται το μεταναστευτικό ζήτημα.

Παρ’ όλα αυτά, περίπου 8 στους 10 Ρεπουμπλικανούς εξακολουθούν να εγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ διαχειρίζεται το μεταναστευτικό. Πρόκειται για μια μικρή μείωση σε σύγκριση με την αρχή της δεύτερης θητείας του, όταν περίπου 9 στους 10 Ρεπουμπλικανούς εξέφραζαν την έγκρισή τους. Ωστόσο, η στήριξη που απολαμβάνει ο Τραμπ στο συγκεκριμένο ζήτημα από τη βάση του παραμένει σε μεγάλο βαθμό σταθερή από το περασμένο καλοκαίρι, παρά τη θυελλώδη χρονιά που σημαδεύτηκε από επιχειρήσεις επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας.

Οι Ρεπουμπλικανοί αξιολογούν θετικότερα τη διαχείριση του μεταναστευτικού από τον Τραμπ σε σύγκριση με τους χειρισμούς του στην οικονομία ή στο ζήτημα του Ιράν. Ωστόσο, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις των AP-NORC, μέσα στον τελευταίο μήνα καταγράφηκε μικρή κάμψη στην έγκριση των Ρεπουμπλικανών για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το θέμα του Ιράν.

Περίπου 8 στους 10 Ρεπουμπλικανούς εγκρίνουν τους χειρισμούς του Τραμπ στο μεταναστευτικό

Ποσοστό των Ρεπουμπλικανών που δηλώνουν ότι εγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαχειρίζεται το μεταναστευτικό ζήτημα.

Η δημοσκόπηση διαπίστωσε ότι περίπου οι μισοί ενήλικες στις Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν πως ο Τραμπ «έχει ξεπεράσει τα όρια» όσον αφορά τις απελάσεις μεταναστών που ζουν παράνομα στη χώρα. Το ποσοστό αυτό παραμένει σταθερό εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, παρά τις επανειλημμένες επιχειρήσεις καταστολής της παράτυπης μετανάστευσης, στις οποίες αναπτύχθηκαν ομοσπονδιακές δυνάμεις επιβολής του νόμου σε μεγάλες πόλεις, καθώς και τους τουλάχιστον 10 θανάτους που έχουν καταγραφεί σε περιστατικά με εμπλοκή στελεχών των μεταναστευτικών αρχών από τότε που ξεκίνησε η εκστρατεία μαζικών απελάσεων. Οι Ρεπουμπλικανοί, ωστόσο, είναι πολύ λιγότερο πιθανό να θεωρούν ότι ο Τραμπ έχει υπερβεί τα όρια στις ενέργειες επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας.

Συνολικά, η δημοτικότητα του Τραμπ έχει υποχωρήσει από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του πέρυσι, όμως τα ευρήματα της έρευνας αναδεικνύουν ότι η επιθετική πολιτική επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας που ακολούθησε τον τελευταίο χρόνο είχε σχετικά περιορισμένη επίδραση στη δημόσια εικόνα του. Αντίθετα, στο ζήτημα του Ιράν καταγράφονται πιο πρόσφατες ενδείξεις κάμψης της υποστήριξης προς το πρόσωπό του, ακόμη και μεταξύ των δικών του υποστηρικτών.

Το μεταναστευτικό παραμένει ισχυρό πολιτικό πλεονέκτημα για τον Τραμπ μεταξύ των Ρεπουμπλικανών

Οι Αμερικανοί εξακολουθούν να εμφανίζονται διχασμένοι ως προς το αν ο Τραμπ έχει υπερβεί τα όρια στη μεταναστευτική του πολιτική.

Με βάση το AP, περίπου οι μισοί ενήλικες στις Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι ο Τραμπ «έχει ξεπεράσει τα όρια» όσον αφορά τον περιορισμό της νόμιμης μετανάστευσης, ποσοστό αντίστοιχο με εκείνο που είχε καταγραφεί όταν τέθηκε η ίδια ερώτηση τον Φεβρουάριο. Αντίστοιχα, περίπου οι μισοί – το 47% – εκτιμούν ότι ο Τραμπ έχει υπερβεί τις εξουσίες του όσον αφορά τις απελάσεις μεταναστών που ζουν παράνομα στις ΗΠΑ. Και στις δύο περιπτώσεις, περίπου 3 στους 10 θεωρούν ότι οι ενέργειές του ήταν «περίπου οι σωστές», ενώ σχεδόν 2 στους 10 πιστεύουν ότι δεν έχει προχωρήσει αρκετά.

Μόνο λίγοι Ρεπουμπλικανοί – περίπου 2 στους 10 ή και λιγότεροι – θεωρούν ότι ο Τραμπ «έχει ξεπεράσει τα όρια» είτε στις απελάσεις μεταναστών που βρίσκονται παράνομα στη χώρα είτε στους περιορισμούς της νόμιμης μετανάστευσης.

Ωστόσο, η πλειονότητα των Αμερικανών θεωρεί ότι έχει υπερβεί τα όρια όσον αφορά τη χρήση τροχονομικών ελέγχων για τον εντοπισμό και τη σύλληψη μεταναστών που ζουν παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες — πρακτική που βρέθηκε στο επίκεντρο δύο πρόσφατων περιστατικών με πυροβολισμούς στα οποία ενεπλάκησαν στελέχη της ICE στην πολιτεία του Μέιν — καθώς και ως προς την ανάπτυξη ομοσπονδιακών μεταναστευτικών πρακτόρων σε αμερικανικές πόλεις. Οι Ρεπουμπλικανοί ήταν και σε αυτές τις περιπτώσεις λιγότερο πιθανό να θεωρήσουν ότι οι ενέργειες αυτές συνιστούν υπέρβαση των ορίων.

Ο Τζέιμς Λέδερμαν, 68χρονος Ρεπουμπλικανός από το Σαν Αντόνιο, δηλώνει ότι στηρίζει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ ασκεί την προεδρία, ενώ ειδικότερα υποστηρίζει και την πολιτική του στο μεταναστευτικό.

«Δεν μπορείς να μπαίνεις εδώ παράνομα — παραβιάζεις τον νόμο», είπε.

Περισσότεροι Αμερικανοί αποδοκιμάζουν παρά εγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο η ICE εφαρμόζει τη μεταναστευτική νομοθεσία. Περίπου οι μισοί δηλώνουν ότι «μάλλον» ή «σίγουρα» αποδοκιμάζουν την προσέγγιση της υπηρεσίας, ενώ περίπου 3 στους 10 δηλώνουν ότι «μάλλον» ή «σίγουρα» την εγκρίνουν. Ωστόσο, οι διαφορές μεταξύ των κομμάτων είναι μεγάλες: περίπου 6 στους 10 Ρεπουμπλικανούς εγκρίνουν την προσέγγιση της ICE, έναντι περίπου 2 στους 10 ανεξάρτητων και μόλις 4% των Δημοκρατικών.

Ο Έρικ Κούρσεν, 76 ετών, ανεξάρτητος ψηφοφόρος από το Τσινκότιγκ της Βιρτζίνια, συμφωνεί με τον πρόεδρο ότι υπήρχαν προβλήματα στο μεταναστευτικό σύστημα. Όπως λέει, δεν πιστεύει στην πολιτική των ανοιχτών συνόρων, όμως αντιτίθεται έντονα στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση εφαρμόζει τη μεταναστευτική νομοθεσία.

«Είναι σαν να παίρνει κάποιος ένα καρβέλι ψωμί επειδή πεινάει και, αντί απλώς να τον συλλάβεις για κλοπή, να τον πυροβολείς», είπε. «Είναι υπερβολική αντίδραση».

Η δημοτικότητα του Τραμπ στο ζήτημα της οικονομίας παραμένει χαμηλή

Περίπου 3 στους 10 ενήλικους στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή το 32%, εγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ διαχειρίζεται την οικονομία. Το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί από το 40% που καταγραφόταν στην αρχή της δεύτερης θητείας του και σηματοδοτεί μια αλλαγή σε σχέση με την πρώτη του προεδρική θητεία, όταν η οικονομία αποτελούσε ισχυρότερο πολιτικό πλεονέκτημα για τον Τραμπ.

Ελαφρώς λιγότεροι Ρεπουμπλικανοί εγκρίνουν τους χειρισμούς του Τραμπ στην οικονομία

Ποσοστό των Ρεπουμπλικανών που δηλώνουν ότι εγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαχειρίζεται την οικονομία.

Κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, το χαμηλότερο ποσοστό αποδοχής του στον τομέα της οικονομίας ήταν 40%, τον Δεκέμβριο του 2017. Σήμερα, η αξιολόγησή του βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα από αυτό το επίπεδο.

Περίπου 7 στους 10 Ρεπουμπλικανούς – το 69% – εγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ διαχειρίζεται την οικονομία. Το ποσοστό αυτό είναι περίπου αντίστοιχο με εκείνο των Ρεπουμπλικανών που εγκρίνουν συνολικά τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τα προεδρικά του καθήκοντα, αλλά είναι ελαφρώς χαμηλότερο από το 78% που τον στήριζε στην αρχή της δεύτερης θητείας του.

Ο Λέδερμαν, παρά την υποστήριξή του προς τον Τραμπ, δήλωσε ότι αισθάνεται την πίεση των αυξημένων τιμών στον οικογενειακό του προϋπολογισμό. «Σχεδόν πρέπει να πάω στην τράπεζα για να πάρω δάνειο πριν πάω για ψώνια στο σούπερ μάρκετ», είπε.

Περίπου 7 στους 10 ενήλικους Αμερικανούς χαρακτηρίζουν την οικονομία της χώρας «πολύ» ή «κάπως» κακή, ποσοστό αντίστοιχο με εκείνο του Απριλίου. Οι Ρεπουμπλικανοί εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι: περίπου 6 στους 10 λένε ότι η οικονομία των ΗΠΑ πηγαίνει καλά, σε σύγκριση με περίπου 2 στους 10 ανεξάρτητους και περίπου 1 στους 10 Δημοκρατικούς.

Περίπου 7 στους 10 χαρακτηρίζουν την οικονομία κακή

Ποσοστό των ενηλίκων στις ΗΠΑ που αξιολογούν τη σημερινή κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας ως καλή ή κακή.

Περισσότεροι Ρεπουμπλικανοί εγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ διαχειρίζεται την υγειονομική περίθαλψη

Σύμφωνα με το AP, η υγειονομική περίθαλψη δεν αποτέλεσε ποτέ ισχυρό πολιτικό ζήτημα για τον Τραμπ. Σε αντίθεση με το μεταναστευτικό και την οικονομία, μια σαφής πλειονότητα των ενηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει αποδοκιμάσει τις επιδόσεις του Τραμπ στον τομέα της υγείας και στις δύο προεδρικές του θητείες. Αυτό δεν έχει αλλάξει στη νέα δημοσκόπηση, η οποία έδειξε ότι μόνο περίπου 3 στους 10 Αμερικανούς εγκρίνουν τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ διαχειρίζεται την υγειονομική περίθαλψη, ποσοστό αντίστοιχο με εκείνο που είχε καταγραφεί όταν η ίδια ερώτηση τέθηκε για τελευταία φορά τον Δεκέμβριο.

Ωστόσο, από τα τέλη της περασμένης χρονιάς έχει σημειώσει ανάκαμψη στο συγκεκριμένο ζήτημα μεταξύ των δικών του υποστηρικτών. Περίπου το 71% των Ρεπουμπλικανών εγκρίνουν πλέον τους χειρισμούς του, έναντι 59% στη δημοσκόπηση του Δεκεμβρίου.

Η μεταβολή αυτή καταγράφεται καθώς οι Δημοκρατικοί ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα την αντίστροφη μέτρηση των 100 ημερών μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, με τους ηγέτες τους να δηλώνουν ότι θα επικεντρωθούν στις περικοπές στην υγειονομική περίθαλψη, καθώς και στο κόστος ζωής και τον πόλεμο στο Ιράν. Οι Δημοκρατικοί και οι ανεξάρτητοι εξακολουθούν να αποδοκιμάζουν σε συντριπτική πλειονότητα τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ διαχειρίζεται την υγειονομική περίθαλψη.