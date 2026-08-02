Αρχαιολογικό δέος: Ανακαλύφθηκε τάφος θεοποιημένου ηγεμόνα των Θρακών δίπλα σε μαυσωλείο 1.700 ετών

Ένα συναρπαστικό ταξίδι στο παρελθόν φέρνει στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη στη γειτονική Βουλγαρία.

Οι πρόσφατες ανασκαφές στον εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο του Περπερικόν αποκαλύπτουν μυστικά αιώνων, ρίχνοντας νέο φως στις ταφικές παραδόσεις και τη λατρεία των αρχαίων Θρακών.

Αρχαιολόγοι στο Περπερικόν της νότιας Βουλγαρίας έφεραν στο φως ένα κυκλικό μαυσωλείο πλάτους οκτώ μέτρων, δίπλα σε λαξευτούς τάφους που συνδέονται με τη λατρεία θεοποιημένου ηγεμόνα των Θρακών.

Μια εντυπωσιακή πομπή μνημείων στον δρόμο προς την Ακρόπολη

Το μαυσωλείο που ήρθε πρόσφατα στο φως χρονολογείται, σε γενικές γραμμές, μεταξύ του 3ου και του 5ου αιώνα μ.Χ.

Χτισμένο πάνω σε ένα τέλειο κυκλικό σχέδιο, διαθέτει μια επιμελώς κατασκευασμένη είσοδο με προσανατολισμό προς τα ανατολικά, η οποία είναι διακοσμημένη με περίτεχνα δουλεμένα λίθινα στοιχεία.

Πρόκειται για το ενδέκατο κυκλικό μαυσωλείο που εντοπίζεται στο Περπερικόν κατά τις τελευταίες έξι ανασκαφικές περιόδους.

Αντί να στέκονται μεμονωμένα, τα μνημεία αυτά σχηματίζουν μια εντυπωσιακή πομπή κατά μήκος του κεντρικού δρόμου που κάποτε οδηγούσε στην οχυρωμένη ακρόπολη της πόλης.

Ο καθηγητής Νικολάι Οβτσάροφ, διευθυντής των ανασκαφών στο Περπερικόν, δήλωσε ότι η συγκέντρωση αυτών των ροτόντων-μαυσωλείων της Ύστερης Ρωμαϊκής περιόδου δεν έχει ανάλογο πουθενά αλλού στον ρωμαϊκό κόσμο.

Ο ισχυρισμός αυτός αποτελεί την ερμηνεία της ανασκαφικής ομάδας, ωστόσο ο αριθμός και η διάταξη των δομών αυτών διαφοροποιούν ξεκάθαρα το Περπερικόν από τα πιο συμβατικά επαρχιακά νεκροταφεία.

Μια νεκρόπολη αποκλειστικά για την ελίτ

Τα κυκλικά οικοδομήματα αποτελούσαν μέρος της λεγόμενης «Area Sacra», ή Ιερής Ζώνης, στη νότια συνοικία στο Περπερικόν. Οι ανασκαφές έδειξαν ότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν είχε κυρίως οικιστικό χαρακτήρα κατά τη ρωμαϊκή περίοδο.

Αντίθετα, φιλοξενούσε ναούς, μνημειώδεις τάφους και τελετουργικά κτίρια, τοποθετημένα δίπλα στον δρόμο που οδηγούσε στην καρδιά της πόλης.

Παλαιότερες έρευνες είχαν εντοπίσει δέκα τάφους της Ύστερης Ρωμαϊκής περιόδου στη συγκεκριμένη περιοχή, οι οποίοι προφανώς είχαν κατασκευαστεί για μέλη της τοπικής αριστοκρατίας και των αρχουσών οικογενειών.

Οι απλοί κάτοικοι θάβονταν σε ένα ξεχωριστό νεκροταφείο, στους ανατολικούς πρόποδες του λόφου.

Αυτός ο διαχωρισμός μετέτρεψε την πορεία προς την ακρόπολη σε ένα εξαιρετικά ορατό τοπίο θρησκείας, καταγωγής και κοινωνικής ισχύος. Η διάταξη αυτή θυμίζει τη χρήση των δρόμων έξω από τις μεγάλες ρωμαϊκές πόλεις, όπου οι τάφοι των εξεχουσών οικογενειών τοποθετούνταν σε σημεία ορατά από τους ταξιδιώτες.

Στο Περπερικόν, ωστόσο, η επαναλαμβανόμενη χρήση της κυκλικής αρχιτεκτονικής εμφανίζεται ασυνήθιστα πυκνή.

Ο Οβτσάροφ άφησε να εννοηθεί ότι η προτίμηση στις ροτόντες ίσως αντανακλούσε το σχήμα ενός κυκλικού ιερού στην τοποθεσία, το οποίο η παράδοση συνδέει με τον Διόνυσο.

Ο ίδιος, πάντως, τόνισε ότι η σύνδεση αυτή παραμένει υποθετική.

Η ευρύτερη Ιερή Ζώνη περιλαμβάνει επίσης οικοδομήματα που η ανασκαφική ομάδα ερμηνεύει ως ναούς αφιερωμένους στον Μίθρα, στον Θράκα Ιππέα, στον οίνο και σε μια ηλιακή θεότητα.

Μια μεγάλη ροτόντα με διπλό δακτύλιο, η οποία ήρθε στο φως το 2025, περιείχε μια κεντρική εστία, τέφρα και ένα σημείο για την καύση θυμιάματος, οδηγώντας τους αρχαιολόγους στο συμπέρασμα ότι συνδεόταν με την ηλιακή λατρεία κατά τη ρωμαϊκή περίοδο.

Ένας τάφος για έναν ηγεμόνα που έγινε ήρωας

Κοντά στο νέο μαυσωλείο της Ύστερης Ρωμαϊκής περιόδου, οι αρχαιολόγοι ανέφεραν δύο πολύ παλαιότερους τάφους, λαξευμένους απευθείας στην κορυφή ενός προεξέχοντος βράχου.

Η μορφή τους θυμίζει το μνημειώδες λαξευτό συγκρότημα στο Τατούλ, το οποίο είναι ευρύτερα γνωστό ως ο «Τάφος του Ορφέα». Τέτοια μνημεία ερμηνεύονται συχνά ως ηρώα — ιερά χτισμένα γύρω από τον τάφο ή τη συμβολική κατοικία ενός ηγεμόνα, ιερέα ή προγονικού ήρωα, ο οποίος λατρευόταν μετά τον θάνατό του.

Για τους Θράκες, η βασιλική εξουσία μπορούσε να επεκταθεί και πέρα από τον τάφο.

Ένας νεκρός ηγεμόνας μπορούσε να μεταμορφωθεί σε έναν ηρωικό διάμεσο ανάμεσα στον ανθρώπινο και τον θεϊκό κόσμο, ενώ οι τελετουργίες που πραγματοποιούνταν στον τάφο του διατηρούσαν τόσο το ιερό του καθεστώς όσο και τη νομιμότητα των μεταγενέστερων ελίτ.

Παρόμοιοι λαξευτοί τάφοι που ανακαλύφθηκαν στο Περπερικόν το 2010 χρονολογήθηκαν, μέσω της κεραμικής, στον 11ο ή 10ο αιώνα π.Χ. Τα στοιχεία από εκείνο το συγκρότημα έδειξαν ότι οι τελετές συνεχίζονταν για αιώνες· ένα νόμισμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου υποδηλώνει ότι η λατρεία παρέμενε ενεργή κατά την ελληνιστική περίοδο.

Η πρόσφατη ανασκαφή δεν έχει ακόμη διευκρινίσει εάν οι τελευταίες δομές αποτελούν ξεχωριστούς τάφους ή μια περαιτέρω έρευνα του ήδη γνωστού συγκροτήματος.

Το Περπερικόν καταλαμβάνει έναν βραχώδη λόφο ύψους 470 μέτρων στην Ανατολική Ροδόπη, περίπου 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Κάρτζαλι.

Οι δρόμοι, οι θάλαμοι, τα ιερά και τα οχυρωματικά του έργα λαξεύτηκαν επανειλημμένα στον φυσικό βράχο, καθώς η τοποθεσία εξελίχθηκε από προϊστορικό λατρευτικό κέντρο σε θρακικό ιερό, ρωμαϊκή πόλη, πρώιμο χριστιανικό επισκοπικό κέντρο και μεσαιωνικό φρούριο.

Η συνύπαρξη των βασιλικών τάφων προϊστορικού τύπου και των υστερορωμαϊκών αριστοκρατικών μαυσωλείων αποκαλύπτει τώρα κάτι πολύ πιο διαχρονικό: για γενιές που τις χώριζε περισσότερο από μία χιλιετία, η νότια πρόσβαση του Περπερικόν παρέμεινε ένας τόπος όπου συνέκλιναν η πολιτική εξουσία, η ιερή μνήμη και η απόδοση τιμών στους ισχυρούς.