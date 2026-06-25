Ανακαλύφθηκε σπάνιο ιερό της θεάς Μινέρβα λαξευμένο σε λατομείο

Η μελέτη των θρησκευτικών πρακτικών στη Ρωμαϊκή Ιβηρία επικεντρώνεται συνήθως στα μεγάλα αστικά κέντρα και στους επίσημους ναούς των πόλεων.

Ωστόσο, μια νέα ανακάλυψη στην επαρχία της Κουένκα στρέφει την προσοχή της επιστημονικής κοινότητας στα εργασιακά τοπία της υπαίθρου. Ο εντοπισμός ενός λαξευτού ιερού σε ένα ρωμαϊκό λατομείο προσφέρει πολύτιμα νέα δεδομένα για τη διάδοση της λατρείας εκτός των τειχών.

Ένα ρωμαϊκό ιερό αφιερωμένο στη θεά Μινέρβα, λαξευμένο απευθείας στην επιφάνεια ενός αρχαίου λατομείου στην κεντρική Ισπανία, αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι αρχαιολόγοι κατανοούν τη θρησκεία στα εργασιακά τοπία της Ρωμαϊκής Ιβηρίας (Hispania).

Το λαξευτό ιερό εντοπίστηκε στην περιοχή Καρρασκόσα ντελ Κάμπο (Carrascosa del Campo), στον δήμο Κάμπος ντελ Παραΐσο (Campos del Paraíso) της Κουένκα. Οι ερευνητές χρονολογούν το ιερό μεταξύ του μέσου του δεύτερου και των αρχών του τρίτου αιώνα μ.Χ., μια περίοδο κατά την οποία αυτό το τμήμα της κεντρικής Ιβηρίας συνδεόταν στενά με τη Σεγόβριγα (Segóbriga), μία από τις σημαντικότερες ρωμαϊκές πόλεις της περιοχής.

Η ανακάλυψη δημοσιεύτηκε στο περιοδικό MANTVA από τους αρχαιολόγους María José Bernárdez Gómez και Juan Carlos Guisado di Monti, από το Μουσείο Μεταλλευτικής Ιστορίας «Don Felipe de Borbón y Grecia» του Πολυτεχνείου της Μαδρίτης.

Ένας μικροσκοπικός ναός λαξευμένος στην πέτρα

Το ιερό δεν κατασκευάστηκε ως αυτόνομο κτίσμα. Σμιλεύτηκε απευθείας στην κατακόρυφη επιφάνεια ενός λατομείου ψαμμίτη, μετατρέποντας έναν χώρο εξόρυξης σε έναν μικρό ιερό τόπο.

Στο επίκεντρο του ευρήματος βρίσκεται ένα ναΐδριο (aedicula), μια κόγχη σε σχήμα ναού με διαστάσεις περίπου 70 εκατοστά πλάτος και 50 εκατοστά ύψος. Παρά το μικρό του μέγεθος, η λαξευμένη κατασκευή μιμείται την κλασική αρχιτεκτονική, διαθέτοντας τριγωνικό αέτωμα, πλευρικά στηρίγματα και ραβδωτούς ημικίονες που πλαισιώνουν την κεντρική μορφή.

Ποια ήταν η Μινέρβα;

Η Μινέρβα ήταν μία από τις κύριες θεότητες της ρωμαϊκής θρησκείας και συνδεόταν στενά με την ελληνική θεά Αθηνά. Ήταν συνυφασμένη με τη σοφία, τη στρατηγική, τις τέχνες, την τεχνική επιδεξιότητα, την ιατρική σε ορισμένα πλαίσια, καθώς και τον πόλεμο.

Ο συνδυασμός καθιστά την παρουσία της σε ένα λατομείο ιδιαίτερα σημαντική. Η Μινέρβα δεν ήταν μόνο θεά της σκέψης και της μάθησης. Στον ρωμαϊκό πολιτισμό, μπορούσε επίσης να προστατεύει τους τεχνίτες, τους ειδικευμένους εργάτες, την τεχνική δραστηριότητα και την οργανωμένη εργασία.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η εικόνα της εμφανίζεται σε έναν χώρο όπου γινόταν εξόρυξη, διαμόρφωση και μεταφορά πέτρας μέσα από ένα εξαιρετικά οργανωμένο ρωμαϊκό οικονομικό σύστημα.

Η μορφή είναι έντονα φθαρμένη από τη διάβρωση, ωστόσο οι ερευνητές αναγνωρίζουν τη Μινέρβα χάρη στα στοιχεία της κλασικής της εικονογραφίας που έχουν διασωθεί. Εμφανίζεται όρθια σε μετωπική στάση, φορώντας μακρύ ένδυμα και κράνος, ενώ κρατά ένα δόρυ και μια ασπίδα. Η αιγίδα, ένα προστατευτικό έμβλημα που συνδέεται συχνά με τη θεά, αποτελεί επίσης μέρος της σύνθεσης.

Πάνω στην ασπίδα, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν μια κουκουβάγια (γλαύκα), το πτηνό που είναι στενότερα συνδεδεμένο με τη Μινέρβα και την Αθηνά. Στον αρχαίο κόσμο, η κουκουβάγια συμβόλιζε τη σύνεση, την εγρήγορση και τη διαύγεια.

Η επιγραφή ονομάζει τον Πλώτιο Βίγορα

Κάτω από το ανάγλυφο, οι ερευνητές τεκμηρίωσαν μια λατινική επιγραφή δύο γραμμών.

Το κείμενο αναφέρει: MINERVAE DOMINAE PLOTI / VS VIGOR CVM SVO COMITATO, το οποίο αποδίδεται ως: «Στη Δέσποινα Μινέρβα, ο Πλώτιος Βίγωρ με τη συνοδεία του». Αυτή η επιγραφή αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά μέρη της ανακάλυψης.

Χαρίζει στο ιερό έναν επώνυμο αφιερωτή και υποδηλώνει ότι η λατρευτική πράξη δεν ήταν εντελώς ιδιωτική.

Η φράση cum suo comitato δείχνει ότι ο Πλώτιος Βίγωρ συνοδευόταν από μια ομάδα, η οποία ενδέχεται να ήταν ένα εργατικό συνεργείο, μια στρατιωτική ομάδα, μια διοικητική συνοδεία ή μια κοινότητα που συνδεόταν με τις εργασίες του λατομείου και των μεταλλείων. Η επιγραφή αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά μέρη της ανακάλυψης.

Χαρίζει στο ιερό έναν επώνυμο αφιερωτή και υποδηλώνει ότι η λατρευτική πράξη δεν ήταν εντελώς ιδιωτική. Η φράση cum suo comitato δείχνει ότι ο Πλώτιος Βίγωρ συνοδευόταν από μια ομάδα, η οποία ενδέχεται να ήταν ένα εργατικό συνεργείο, μια στρατιωτική ομάδα, μια διοικητική συνοδεία ή μια κοινότητα που συνδεόταν με τις εργασίες του λατομείου και των μεταλλείων.

Ένα λατομείο που μετατράπηκε σε ιερό τόπο

Μια μικρή λαξευμένη κοιλότητα δίπλα στο ιερό ενδέχεται να συγκρατούσε ένα ράφι για προσφορές ή αναθήματα. Αυτή η λεπτομέρεια ενισχύει την ερμηνεία ότι η τοποθεσία αποτελούσε έναν ενεργό τόπο λατρείας και όχι ένα απλό διακοσμητικό σκάλισμα.

Το ιερό είναι σημαντικό επειδή δείχνει ότι η ρωμαϊκή θρησκευτική πρακτική δεν περιοριζόταν σε αστικούς ναούς, αγορές (forums) ή μεγάλα τελετουργικά συγκροτήματα. Ιεροί χώροι μπορούσαν επίσης να εμφανιστούν σε αγροτικά και βιομηχανικά περιβάλλοντα, ιδιαίτερα εκεί όπου οι άνθρωποι αναζητούσαν τη θεϊκή προστασία κατά την καθημερινή τους εργασία.

Μια μικρή λαξευμένη κοιλότητα δίπλα στο ιερό ενδέχεται να συγκρατούσε ένα ράφι για προσφορές ή αναθήματα.

Η λεπτομέρεια αυτή, ενισχύει την ερμηνεία ότι η τοποθεσία αποτελούσε έναν ενεργό τόπο λατρείας και όχι ένα απλό διακοσμητικό λάξευμα. Το ιερό είναι σημαντικό επειδή δείχνει ότι η ρωμαϊκή θρησκευτική πρακτική δεν περιοριζόταν σε αστικούς ναούς, αγορές (fora) ή μεγάλα τελετουργικά συγκροτήματα.

Ιεροί χώροι μπορούσαν επίσης να εμφανιστούν σε αγροτικά και βιομηχανικά περιβάλλοντα, ιδιαίτερα εκεί όπου οι άνθρωποι αναζητούσαν τη θεϊκή προστασία κατά την καθημερινή τους εργασία.