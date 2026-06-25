Πανελλήνιες 2026: Σήμερα ανακοινώνονται οι βαθμολογίες για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Σήμερα ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των υποψηφίων που διαγωνίστηκαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, μετά τις 13:00, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να αναζητήσουν τη βαθμολογία τους μέσω καταστάσεων στα σχολεία, της ιστοσελίδας results.it.minedu.gov.gr και με γραπτό μήνυμα (SMS), ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η υποβολή μηχανογραφικού δελτίου και η ανακοίνωση των βάσεων στα τέλη Ιουλίου.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Πανελλήνιες
Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι βαθμολογίες των υποψηφίων που διαγωνίστηκαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις ανακοινώνονται σήμερα, μετά τις 13:00, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.
  • Οι υποψήφιοι θα μπορούν να αναζητήσουν τη βαθμολογία τους μέσω της ιστοσελίδας results.it.minedu.gov.gr, ενώ θα αναρτηθούν και καταστάσεις στα σχολεία.
  • Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών θα ακολουθήσει η διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου, ενώ στα τέλη Ιουλίου αναμένονται οι βάσεις εισαγωγής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Οι βαθμολογίες των υποψηφίων που διαγωνίστηκαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις ανακοινώνονται σήμερα, μετά τις 13:00, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας. Η διαδικασία αφορά τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ).

Όπως έχει ανακοινωθεί, τα σχολεία θα αναρτήσουν καταστάσεις σε όλα τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ της χώρας. Οι καταστάσεις θα περιλαμβάνουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά στοιχεία του ανά εξεταζόμενο μάθημα.

Πώς θα δουν οι υποψήφιοι τις βαθμολογίες

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να αναζητήσουν τη βαθμολογία τους και μέσω της ιστοσελίδας https://results.it.minedu.gov.gr. Για την είσοδο στην πλατφόρμα, οι υποψήφιοι πρέπει να πληκτρολογήσουν τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους, με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Παράλληλα, όσοι υποψήφιοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο.

Η συνέχεια με το μηχανογραφικό και τις βάσεις

Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών θα ακολουθήσει η διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου. Στη συνέχεια, στα τέλη Ιουλίου, αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα με τις βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα των ΑΕΙ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ