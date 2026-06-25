Πανελλήνιες 2026: Σήμερα ανακοινώνονται οι βαθμολογίες για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

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Οι βαθμολογίες των υποψηφίων που διαγωνίστηκαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις ανακοινώνονται σήμερα, μετά τις 13:00, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας. Η διαδικασία αφορά τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ).

Όπως έχει ανακοινωθεί, τα σχολεία θα αναρτήσουν καταστάσεις σε όλα τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ της χώρας. Οι καταστάσεις θα περιλαμβάνουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά στοιχεία του ανά εξεταζόμενο μάθημα.

Πώς θα δουν οι υποψήφιοι τις βαθμολογίες

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να αναζητήσουν τη βαθμολογία τους και μέσω της ιστοσελίδας https://results.it.minedu.gov.gr. Για την είσοδο στην πλατφόρμα, οι υποψήφιοι πρέπει να πληκτρολογήσουν τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους, με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Παράλληλα, όσοι υποψήφιοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο.

Η συνέχεια με το μηχανογραφικό και τις βάσεις

Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών θα ακολουθήσει η διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου. Στη συνέχεια, στα τέλη Ιουλίου, αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα με τις βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα των ΑΕΙ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ