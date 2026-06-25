Τσεχία – Μεξικό 0-3: Πρωτιά με το απόλυτο στον 1ο όμιλο του Μουντιάλ 2026

Το Μεξικό νίκησε 3-0 την Τσεχία στο Μέξικο Σίτι και κατέκτησε την πρώτη θέση στον 1ο όμιλο του Μουντιάλ 2026, έχοντας τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Η ομάδα του Ντιέγκο Αγκίρε επιβεβαίωσε την αποτελεσματικότητά της και ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων χωρίς να δεχθεί γκολ.

Η Τσεχία δεν κατάφερε να διεκδικήσει την πρόκριση και ολοκλήρωσε την παρουσία της στον όμιλο στην τελευταία θέση, με μόλις έναν βαθμό.

Το Μεξικό «καθάρισε» το ματς σε έξι λεπτά

Το πρώτο ημίχρονο είχε χαμηλό ρυθμό και λίγες φάσεις μπροστά στις δύο εστίες. Η Τσεχία απείλησε στο 8’ με σουτ του Βισίνσκι, το οποίο πέρασε λίγο άουτ. Το Μεξικό απάντησε με προσπάθεια του Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ, όμως ο Κόβαρ απέκρουσε το σουτ του.

Στο δεύτερο ημίχρονο, το Μεξικό ανέβασε την έντασή του και πήρε σαφές προβάδισμα μέσα σε έξι λεπτά. Ο Ματέο Τσάβες άνοιξε το σκορ στο 55’, ενώ ο Κινιόνες έκανε το 2-0 στο 61’, έπειτα από φάση διαρκείας στην περιοχή της Τσεχίας.

Η ομάδα του Ντιέγκο Αγκίρε διαχειρίστηκε το προβάδισμα μέχρι το τέλος και κράτησε ανέπαφη την εστία της για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι. Ο Φιντάλγκο διαμόρφωσε το τελικό 3-0 στο 90’+4’, μέσα σε πανηγυρισμούς από τους φίλους του Μεξικού.

Η συμμετοχή του Οτσόα

Ο Γκιγέρμο Οτσόα πέρασε στον αγώνα ως αλλαγή στο 78’ και αγωνίστηκε σε ηλικία 41 ετών στο τέταρτο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του. Ο Μεξικανός τερματοφύλακας είχε βρεθεί στις αποστολές της εθνικής ομάδας και στα Μουντιάλ του 2006 και του 2010, χωρίς όμως να αγωνιστεί.

Γκολ: 55’ Τσάβες, 61’ Κινιόνες, 90’+4’ Φιντάλγκο

Κίτρινες κάρτες: 64’ Άλβαρες

Τσεχία (Μίροσλαβ Κούμπεκ): Κόβαρ, Χόλες (64’ Σικ), Χράνατς, Κρέιτσι, Τσούφαλ, Ντουντερά, Τσερβ (87’ Τσόρι), Σάντιλεκ, Βισίνσκι, Χλόζεκ (64’ Σόουτσεκ, 87’ λ.τρ. Σόικα), Σουλτς.

Μεξικό (Ντιέγκο Αγκίρε): Ρανχέλ (78’ Οτσόα), Ρέγες, Μοντές, Άλβαρες, Τσάβες (78’ Γκαγιάρδο), Σάντσες, Ρομό (63’ Βάργκας), Μόρα, Αλβαράδο, Μαρτίνες (63’ Χιμένες), Κινιόνες.