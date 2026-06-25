Ρωσία: Επτά χρόνια φυλάκιση στον αντιπολεμικό πολιτικό Μαξίμ Κρουγκλόφ για αναρτήσεις στο Telegram

Ο Μαξίμ Κρουγκλόφ, αντιπρόεδρος του ρωσικού φιλελεύθερου κόμματος «Γιάμπλακο» («Μήλο») και επικριτής του πολέμου στην Ουκρανία, καταδικάστηκε σήμερα σε επτά χρόνια φυλάκιση για διασπορά ψευδών ειδήσεων σχετικά με τον ρωσικό στρατό. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η ετυμηγορία δείχνει πως η δημόσια διαφωνία στη Ρωσία αντιμετωπίζεται πλέον ως παράνομη.

Ο 39χρονος πρώην δημοτικός σύμβουλος της Μόσχας συνελήφθη τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, λόγω αναρτήσεων που είχε κάνει στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram το 2022. Πρόκειται για την ίδια χρονιά κατά την οποία η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία με δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες.

Το Κρεμλίνο υποστηρίζει ότι οι αυστηροί νόμοι περί λογοκρισίας είναι αναγκαίοι, ώστε να διατηρηθεί η ενότητα της χώρας κατά τη διάρκεια αυτού που αποκαλεί «υπαρξιακή αντιπαράθεση» με τη Δύση.

Η υπόθεση και οι δηλώσεις του Κρουγκλόφ

Ο Κρουγκλόφ δήλωσε αθώος στο δικαστήριο, λίγο περισσότερο από δύο μήνες πριν από τις κοινοβουλευτικές εκλογές, στις οποίες το κόμμα του επιδιώκει να συμμετάσχει. Ο ίδιος ανέφερε ότι η υπόθεση αποδεικνύει πως οι Αρχές δεν θα ανεχθούν όσους διαφωνούν μαζί τους. «Ουσιαστικά, πρόκειται για απαγόρευση της διαφωνίας», είπε.

Φορώντας μαύρο μπλουζάκι και έχοντας πολύ κοντά κουρεμένα μαλλιά, ο Κρουγκλόφ απέρριψε τον ισχυρισμό των εισαγγελέων ότι οι αναρτήσεις του υποκινήθηκαν από πολιτικό μίσος. Ο ίδιος ανέφερε ότι έχει αφιερώσει την καριέρα του στη βελτίωση της ζωής στη Ρωσία. «Φαίνεται ότι η πολιτική διαφωνία ισοδυναμεί με μίσος», δήλωσε στο δικαστήριο.

Η Ρωσία πρόκειται να διεξαγάγει εκλογές για τη Δούμα, την κάτω βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου, τον Σεπτέμβριο. Οι εκλογές θα γίνουν ενώ ο πόλεμος βρίσκεται στο πέμπτο έτος του και οι επιθέσεις με ουκρανικά drones διαταράσσουν όλο και περισσότερο την καθημερινότητα στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Το «Γιάμπλακο», που υπήρξε μία από τις σημαντικότερες φιλελεύθερες δυνάμεις της μετασοβιετικής περιόδου, κατέχει πλέον μόνο λίγες έδρες σε περιφερειακά κοινοβούλια και δεν έχει εκπροσώπηση στο εθνικό κοινοβούλιο. Μέσα στο αυστηρά ελεγχόμενο πολιτικό σύστημα της Ρωσίας, θεωρείται απίθανο να κερδίσει εθνικές έδρες φέτος. Ωστόσο, η συμμετοχή του στις εκλογές τού δίνει βήμα για να εκφράσει τις αντιπολεμικές του θέσεις, τις οποίες οι Αρχές έχουν επιχειρήσει να περιορίσουν.

Οι αναρτήσεις και η αντίδραση του «Γιάμπλακο»

Σύμφωνα με την υπόθεση, μία από τις δύο αναρτήσεις του Κρουγκλόφ αναφερόταν σε στοιχεία του ΟΗΕ για τον αριθμό των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στον πόλεμο. Η δεύτερη αφορούσε τα γεγονότα που έγιναν στην Μπούτσα, πόλη βόρεια του Κιέβου, τον Μάρτιο του 2022.

Η Ουκρανία και οι δυτικοί σύμμαχοί της κατηγορούν τις ρωσικές δυνάμεις για τη δολοφονία αμάχων στην Μπούτσα. Η Μόσχα υποστηρίζει ότι οι δολοφονίες εκεί ήταν σκηνοθετημένες, με σκοπό να δυσφημίσουν τα στρατεύματά της.

Ο ηγέτης του «Γιάμπλακο», Νικολάι Ριμπακόφ, καταδίκασε την απόφαση και τη χαρακτήρισε άδικη.

«Αν οι άνθρωποι πιστεύουν ότι τέτοιες ποινές είναι αποδεκτές, ότι τέτοιες ποινές είναι φυσιολογικές, τότε καλύτερα να μην μπαίνουν στον κόπο να ψηφίσουν ή να υποστηρίξουν άλλα κόμματα εκτός από το «Γιάμπλακο»», δήλωσε στους δημοσιογράφους έξω από το δικαστήριο.

«Αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια επιλογή: να ψηφίσει κανείς το «Γιάμπλακο» και να πει «όχι» σε ό,τι συμβαίνει σήμερα, ή να ψηφίσει οποιοδήποτε άλλο κόμμα και να πει «συνεχίστε έτσι».

Έρευνα που διεξήγαγε αυτόν τον μήνα το κρατικό ινστιτούτο δημοσκοπήσεων Vtsiom έδειξε ότι η υποστήριξη προς κόμματα εκτός κοινοβουλίου, μεταξύ των οποίων και το «Γιάμπλακο», ανέρχεται στο 6,3%. Την ίδια στιγμή, πάνω από τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων υποστηρίζουν κόμματα που τάσσονται υπέρ του Κρεμλίνου, όπως το κυβερνών κόμμα «Ενωμένη Ρωσία».

Ο Κρουγκλόφ δήλωσε ότι παραμένει αντίθετος στον πόλεμο και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ρωσία θα γίνει κάποια μέρα μια φιλειρηνική χώρα.

«Μια χώρα που οι γείτονές της θα σέβονται, αντί να τη φοβούνται. Μια χώρα όπου θα είναι δυνατό να διαφωνεί κανείς», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ