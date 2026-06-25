Δύο ισχυροί σεισμοί 7,1 και 7,5 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα, αισθητός στο Καράκας και στην Κολομβία – Κατέρρευσαν κτίρια, δείτε βίντεο

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την περιοχή του Μορόν στη Βενεζουέλα, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και κινητοποίηση των αρχών. Λίγη ώρα αργότερα, δεύτερη ισχυρή δόνηση μεγέθους 7,5 βαθμών καταγράφηκε στην ίδια περιοχή, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS).

Σύμφωνα με το USGS, το επίκεντρο της πρώτης δόνησης εντοπίστηκε δυτικά της κοινότητας Μορόν, κοντά στις ακτές της χώρας στην Καραϊβική, περίπου 168 χιλιόμετρα από το Καράκας. Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 13 χιλιόμετρα. Ο δεύτερος σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και το επίκεντρό του εντοπίστηκε 16 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Μορόν.

BREAKING: Structures have collapsed in Caracas, Venezuela after a powerful earthquake. pic.twitter.com/m38hjENRoT — Scope Report (@ScopeReport_) June 24, 2026

6 pm Temblor en Caracas pic.twitter.com/MNqKzUcZlI — Euclides Sotillo (@ESotilloF) June 24, 2026

Μετά τις ισχυρές σεισμικές δονήσεις, το Σύστημα Προειδοποίησης Τσουνάμι των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσε προειδοποίηση για πιθανή απειλή τσουνάμι, σε ακτίνα έως και 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο του σεισμού. Η προειδοποίηση αφορούσε επίσης το Πουέρτο Ρίκο και τις Παρθένες Νήσους. Λίγη ώρα αργότερα, το αμερικανικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης ανακοίνωσε ότι δεν υφίσταται πλέον απειλή.

Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές και στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας. Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, κτίρια και σπίτια στο Καράκας ταρακουνήθηκαν, ενώ κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους για λόγους ασφαλείας. Μία μαρτυρία ανέφερε ότι εμφανίστηκαν ρωγμές στην πλευρά κτιρίου, την ώρα που αρκετοί πολίτες εγκατέλειπαν κτίρια τα οποία κινούνταν από τη δόνηση.

A powerful 7.1-magnitude earthquake has struck Caracas, Venezuela. The strong tremor caused building facades to collapse and damaged multiple structures across the capital. pic.twitter.com/IdjrspkIEj — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 24, 2026

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Εσωτερικών της Βενεζουέλας που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση, κτίρια έχουν καταρρεύσει στο Καράκας μετά τον ισχυρό σεισμό. Όπως αναφέρθηκε, οι ζημιές στην πρωτεύουσα είναι σημαντικές, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο σεισμός ακολουθήθηκε από αρκετούς μετασεισμούς και έγινε αισθητός και στην Κολομβία. Σύμφωνα με τη μονάδα διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών της χώρας, «δεν υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι στις κολομβιανές ακτές στην Καραϊβική».

🚨BREAKING: Footage from the Earthquake inside Venezuela in Caracas. #earthquakeVenezuela2026 pic.twitter.com/tEPn0tRLDI — The Sentinel (@TheSentinelUSN) June 24, 2026

Οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου και να αξιολογούν την κατάσταση στις πληγείσες περιοχές, καθώς δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη αναλυτικά στοιχεία για την έκταση των ζημιών ή για τυχόν τραυματισμούς.

Πηγές: Reuters, Associated Press