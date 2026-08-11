Θρίλερ στον Άγιο Δημήτριο: Νεκρός αστυνομικός εντοπίστηκε μέσα σε υπηρεσιακό όχημα

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Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε αστυνομικός, γεννημένος το 1988, στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης, στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο αστυνομικός είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος. Κατά τον εντοπισμό του έφερε εκδορές στην περιοχή του λαιμού και μελανιές στα χέρια, ενώ το υπηρεσιακό όχημα στο οποίο βρέθηκε ήταν κλειδωμένο.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατός του, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.