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Τη συμμετοχή του κόμματος «Γιάμπλοκο» («Μήλο») στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου απαγόρευσε το Ανώτατο Δικαστήριο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Το φιλελεύθερο κόμμα της αντιπολίτευσης είναι το μοναδικό στη Ρωσία που έχει ταχθεί ανοιχτά κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

«Θα ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης. Φίλοι, ας μην απελπιζόμαστε», αναφέρει δελτίο Τύπου του κόμματος.

Russia’s Supreme Court on Monday barred the country’s only anti-war party, Yabloko, from contesting September’s parliamentary elections.https://t.co/RszFvvz6tT pic.twitter.com/qfg3E2SSe8 — AFP News Agency (@AFP) August 10, 2026

Το δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ της προσφυγής του μικρού εθνικιστικού κόμματος «Ρόντινα» («Πατρίδα»), το οποίο ζήτησε τον αποκλεισμό του Γιάμπλοκο από τις εκλογές. Το Ρόντινα υποστήριξε ότι το Γιάμπλακο είχε λάβει υποστήριξη από αδήλωτες πηγές, ορισμένες εκ των οποίων από τη Δύση.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο ηγέτης του Γιάμπλοκο, Νικολάι Ριμπακόφ, δήλωσε πως οι κατηγορίες είναι αβάσιμες και έκανε λόγο για «αντισυνταγματική επίθεση στην ελευθερία της σκέψης» από πολιτικούς του αντιπάλους.

Μερικές εκατοντάδες υποστηρικτές του Γιάμπλοκο, κυρίως νέοι σε ηλικία, παρακολούθησαν τη διαδικασία. Ορισμένοι εξ αυτών κρατούσαν μήλα, για να δείξουν την υποστήριξή τους στο κόμμα.