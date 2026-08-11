Ρωσία: Μπλόκο στο Γιάμπλοκο από το Ανώτατο Δικαστήριο – Εκτός βουλευτικών εκλογών

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ρωσικής Ομοσπονδίας απαγόρευσε τη συμμετοχή του φιλελεύθερου αντιπολιτευόμενου κόμματος «Γιάμπλοκο» στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου. Το «Γιάμπλοκο», το μοναδικό κόμμα που έχει ταχθεί ανοιχτά κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αποκλείστηκε μετά από προσφυγή του εθνικιστικού κόμματος «Ρόντινα» που υποστήριξε ότι έλαβε υποστήριξη από αδήλωτες πηγές.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τη συμμετοχή του κόμματος «Γιάμπλοκο» («Μήλο») στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου απαγόρευσε το Ανώτατο Δικαστήριο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
  • Το φιλελεύθερο κόμμα της αντιπολίτευσης είναι το μοναδικό στη Ρωσία που έχει ταχθεί ανοιχτά κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.
  • Το Γιάμπλοκο ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, με τον ηγέτη του, Νικολάι Ριμπακόφ, να κάνει λόγο για «αντισυνταγματική επίθεση στην ελευθερία της σκέψης».

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Τη συμμετοχή του κόμματος «Γιάμπλοκο» («Μήλο») στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου απαγόρευσε το Ανώτατο Δικαστήριο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Το φιλελεύθερο κόμμα της αντιπολίτευσης είναι το μοναδικό στη Ρωσία που έχει ταχθεί ανοιχτά κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

«Θα ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης. Φίλοι, ας μην απελπιζόμαστε», αναφέρει δελτίο Τύπου του κόμματος.

Το δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ της προσφυγής του μικρού εθνικιστικού κόμματος «Ρόντινα» («Πατρίδα»), το οποίο ζήτησε τον αποκλεισμό του Γιάμπλοκο από τις εκλογές. Το Ρόντινα υποστήριξε ότι το Γιάμπλακο είχε λάβει υποστήριξη από αδήλωτες πηγές, ορισμένες εκ των οποίων από τη Δύση.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο ηγέτης του Γιάμπλοκο, Νικολάι Ριμπακόφ, δήλωσε πως οι κατηγορίες είναι αβάσιμες και έκανε λόγο για «αντισυνταγματική επίθεση στην ελευθερία της σκέψης» από πολιτικούς του αντιπάλους.

Μερικές εκατοντάδες υποστηρικτές του Γιάμπλοκο, κυρίως νέοι σε ηλικία, παρακολούθησαν τη διαδικασία. Ορισμένοι εξ αυτών κρατούσαν μήλα, για να δείξουν την υποστήριξή τους στο κόμμα.

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