Βίντεο: Η δραματική επιχείρηση απομάκρυνσης αλόγων στον Κουβαρά

Δύσκολες στιγμές βίωσαν εθελοντές και υπάλληλοι του Ιππικού Ομίλου Κουβαρά στην προσπάθειά τους να απομακρύνουν τα ιπποειδή που ήταν στις εγκαταστάσεις του ομίλου σήμερα Δευτέρα το πρωί και ενώ οι φλόγες από την πυρκαγιά στην περιοχή πλησίαζαν απειλητικά.

Τις συγκεκριμένες στιγμές απαθανάτισαν χρήστες του διαδικτύου.

Μέσα σε ένα σκηνικό που είχε καλυφθεί από καπνούς και φλόγες, προτεραιότητα για τους εθελοντές του ήταν να απομακρυνθούν τα ζώα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα από την επικίνδυνη ζώνη. Οι εικόνες καταγράφουν την προσπάθεια διάσωσης των ιπποειδών, που βρέθηκαν αντιμέτωπα με τον κίνδυνο καθώς η πυρκαγιά εξαπλωνόταν.