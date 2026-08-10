Βίντεο: Η δραματική επιχείρηση απομάκρυνσης αλόγων στον Κουβαρά

Εθελοντές και υπάλληλοι του Ιππικού Ομίλου Κουβαρά βίωσαν δύσκολες στιγμές σήμερα Δευτέρα το πρωί, καθώς προσπαθούσαν να απομακρύνουν ιπποειδή από τις εγκαταστάσεις τους λόγω της απειλητικής πυρκαγιάς στην περιοχή. Η δραματική επιχείρηση διάσωσης των ζώων, μέσα σε ένα σκηνικό καπνών και φλογών, απαθανατίστηκε από χρήστες του διαδικτύου

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ΑΛΟΓΑ ΚΟΥΒΑΡΑΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύσκολες στιγμές βίωσαν εθελοντές και υπάλληλοι του Ιππικού Ομίλου Κουβαρά στην προσπάθειά τους να απομακρύνουν τα ιπποειδή. Οι φλόγες από την πυρκαγιά στην περιοχή πλησίαζαν απειλητικά τις εγκαταστάσεις.
  • Μέσα σε ένα σκηνικό που είχε καλυφθεί από καπνούς και φλόγες, προτεραιότητα για τους εθελοντές ήταν να απομακρυνθούν τα ζώα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα από την επικίνδυνη ζώνη.
  • Χρήστες του διαδικτύου απαθανάτισαν τις δραματικές στιγμές της επιχείρησης. Οι εικόνες καταγράφουν την προσπάθεια διάσωσης των ιπποειδών, που βρέθηκαν αντιμέτωπα με τον κίνδυνο καθώς η πυρκαγιά εξαπλωνόταν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δύσκολες στιγμές βίωσαν εθελοντές και υπάλληλοι του Ιππικού Ομίλου Κουβαρά στην προσπάθειά τους να απομακρύνουν τα ιπποειδή που ήταν στις εγκαταστάσεις του ομίλου σήμερα Δευτέρα το πρωί και ενώ οι φλόγες από την πυρκαγιά στην περιοχή πλησίαζαν απειλητικά.

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Τις συγκεκριμένες στιγμές απαθανάτισαν χρήστες του διαδικτύου.

Μέσα σε ένα σκηνικό που είχε καλυφθεί από καπνούς και φλόγες, προτεραιότητα για τους εθελοντές του ήταν να απομακρυνθούν τα ζώα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα από την επικίνδυνη ζώνη. Οι εικόνες καταγράφουν την προσπάθεια διάσωσης των ιπποειδών, που βρέθηκαν αντιμέτωπα με τον κίνδυνο καθώς η πυρκαγιά εξαπλωνόταν.

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