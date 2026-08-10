Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Κουβαρά – Ανησυχία για τους ισχυρούς ανέμους και τυχόν αναζοπυρώσεις

Οριοθετήθηκε το μέτωπο στη φωτιά του Κουβαρά, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να παραμένουν στο σημείο καθώς στην περιοχή επικρατούν ισχυροί άνεμοι, και υπάρχει φόβος για αναζωπυρώσεις. Σημειώνεται ότι η οριοθέτηση και εν τέλει το να τεθεί η πυρκαγιά υπό έλεγχο ήταν πολύ δύσκολο εγχείρημα, κυρίως λόγω του ανάγλυφου της περιοχής.

Από τη φωτιά υπέστη σοβαρές ζημιές και καταστράφηκαν εγκαταστάσεις πτηνοτροφικής μονάδας κοντά στον οικισμό του Αγίου Στυλιανού, ενώ το ενεργό μέτωπο μετακινήθηκε προς χαράδρα πίσω από τον οικισμό, ο οποίος έχει εκκενωθεί για προληπτικούς λόγους.

Στο σημείο μετέβη και ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς για να ενημερωθεί για την κατάσταση και την εξέλιξη της επιχείρησης. Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς οι συνθήκες μπορούν να μεταβληθούν γρήγορα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί της Δευτέρας (10/8) σε χαμηλή βλάστηση και γρήγορα επεκτάθηκε εξαιτίας των ανέμων που έφταναν τα 7 μποφόρ, με τις συνεχείς αλλαγές στην κατεύθυνσή τους να δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Από τα πρώτα λεπτά κρίθηκε αναγκαία η αποστολή μηνυμάτων από το 112, αρχικά για την ενημέρωση των πολιτών και στη συνέχεια για την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων από τον οικισμό του Αγίου Στυλιανού προς τα Καλύβια Θορικού.

Παρά τη βελτίωση της κατάστασης, στο βόρειο τμήμα της πυρκαγιάς εξακολουθούν να υπάρχουν μικρές εστίες και «καντηλάκια» που καπνίζουν. Οι εστίες αντιμετωπίζονται άμεσα από επίγειες και εναέριες δυνάμεις, καθώς το ανάγλυφο της περιοχής είναι δύσβατο και δεν επιτρέπει εύκολη πρόσβαση στα συνεργεία πυρόσβεσης. Για τον λόγο αυτό συνεχίζονται οι ρίψεις νερού από ελικόπτερα τύπου Erickson και Bell.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν συνολικά 167 πυροσβέστες με επτά ομάδες δασοκομάντος, 42 οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες του Δήμου Σαρωνικού, καθώς και ευρωπαϊκές δυνάμεις που βρίσκονται στη χώρα στο πλαίσιο του μηχανισμού συνδρομής. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν 23 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα από τη Γαλλία και 24 πυροσβέστες με πέντε οχήματα από τη Ρουμανία. Από αέρος επιχείρησαν δύο αεροσκάφη και επτά ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είχε συντονιστικό ρόλο.

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