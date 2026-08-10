Μήλος: Προσήλθε στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ο χειριστής του ελικοπτέρου που προσγειώθηκε στο Σαρακήνικο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρμόδιων αρχών για την πρωτοφανή προσγείωση ελικοπτέρου με τουρίστες στο Σαρακήνικο της Μήλου. To περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 7 Αυγούστου, με επιβάτες τουρίστες, οι οποίοι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, αποβιβάστηκαν και κατευθύνθηκαν προς τη θάλασσα για να κάνουν το μπάνιο τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο χειριστής του ελικοπτέρου παρουσιάστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), προκειμένου να δώσει τις πρώτες εξηγήσεις για το περιστατικό. Παράλληλα, αναμένεται μέχρι την Τετάρτη να καταθέσει και γραπτή αναφορά με τις θέσεις και τους ισχυρισμούς του σχετικά με την επίμαχη προσγείωση.

Νωρίτερα, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είχε γνωστοποιήσει ότι τόσο ο χειριστής όσο και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου δεν είχαν ανταποκριθεί στην αρχική κλήση ώστε να δώσουν εξηγήσεις. Μέσω του δικηγόρου τους ζήτησαν ολιγοήμερη προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν την υπερασπιστική τους γραμμή. Ο ιδιοκτήτης αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον της Αρχής τις επόμενες ημέρες.

Το σχέδιο πτήσης του ελικοπτέρου

Κρίσιμο στοιχείο της υπόθεσης αποτελεί το σχέδιο πτήσης του ελικοπτέρου. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές, ο προγραμματισμένος προορισμός ήταν η περιοχή Αλυκές της Μήλου και όχι το Σαρακήνικο, όπου τελικά πραγματοποιήθηκε η προσγείωση. Το γεγονός αυτό αποτελεί βασικό αντικείμενο της διερεύνησης, καθώς θα εξεταστεί αν η αλλαγή του σημείου προσγείωσης έγινε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τους αεροπορικούς κανονισμούς.

Υπενθυμίζεται ότι ο Εισαγγελέας Εφετών Αιγαίου, διέταξε τον σχηματισμό προκαταρκτικής κατεπείγουσας δικογραφίας για την υπόθεση. Η έρευνα επικεντρώνεται στο κατά πόσο υπήρξαν παραβάσεις της αεροπορικής νομοθεσίας, αν τηρήθηκε το εγκεκριμένο σχέδιο πτήσης και ποιος ήταν ο ρόλος του πύργου ελέγχου.

«Προκλητική και απερίσκεπτη»

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο χειριστής ελικοπτέρων, Τζορτζ Χιωτάκης, χαρακτήρισε την προσγείωση στο Σαρακήνικο «προκλητική και απερίσκεπτη», υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν είναι κατ’ ανάγκη παράνομη. Όπως ανέφερε, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ο κυβερνήτης ελικοπτέρου διαθέτει υπό προϋποθέσεις τη δυνατότητα να μεταβάλει το σημείο προσγείωσης κατά τη διάρκεια της πτήσης, εφόσον δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση και έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι, σύμφωνα με όσα του μετέφερε ο χειριστής, δεν υπήρχε μεγάλος αριθμός λουόμενων σε κοντινή απόσταση με το ελικόπτερο κατά την προσγείωση ή την απογείωση και ότι αρκετοί από τους παρευρισκόμενους πλησίασαν αφού το ελικόπτερο είχε ήδη ακινητοποιηθεί και ο κινητήρας είχε σβήσει, προκειμένου να βγάλουν φωτογραφίες.