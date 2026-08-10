Φωτιά στο Κοκκινόχωμα Καβάλας – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, ήχησε το 112 για ετοιμότητα – ΦΩΤΟ

Φωτιά ξέσπασε σήμερα Δευτέρα το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση, σε αγροτοδασική έκταση, ανάμεσα στο Κοκκινόχωμα Καβάλας και την Ελευθερούπολη. Για την κατάσβεση επιχειρούν 25 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 5 οχήματα, δύο αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο και υδροφόρες του δήμου Παγγαίου

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ΦΩΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε στις 16:45 σήμερα Δευτέρα το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση σε αγροτοδασική έκταση ανάμεσα στο Κοκκινόχωμα Καβάλας και την Ελευθερούπολη.
  • Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 25 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 7ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 5 οχήματα.
  • Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου Παγγαίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων από 7η και 21η ΕΜΟΔΕ με 9 οχήματα και εθελοντές. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην κατάσβεση συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

 

Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

 

ΦΩΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑ
Φωτό από kavalanews
ΦΩΤΙΑ ΚΑΒΑΛΑ
Φωτό από kavalanews

 

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