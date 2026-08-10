Φωτιά στο Κοκκινόχωμα Καβάλας – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, ήχησε το 112 για ετοιμότητα – ΦΩΤΟ

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Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων από 7η και 21η ΕΜΟΔΕ με 9 οχήματα και εθελοντές. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην κατάσβεση συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στο Κοκκινόχωμα Καβάλας και επιχειρούν 40 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων από 7η και 21η ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2026

Ήχησε το 112 για ετοιμότητα