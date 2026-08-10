Φωτιά στο Κοκκινόχωμα Καβάλας – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, ήχησε το 112 για ετοιμότητα – ΦΩΤΟ

Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων από 7η και 21η ΕΜΟΔΕ με 9 οχήματα και εθελοντές. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην κατάσβεση συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στο Κοκκινόχωμα Καβάλας και επιχειρούν 40 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων από 7η και 21η ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2026
Ήχησε το 112 για ετοιμότητα
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κοκκινόχωμα της Περιφερειακής Ενότητας #Καβάλας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 10, 2026